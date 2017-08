Haïti-Éducation-Bac-Justice : Plus d’une dizaine de directeurs d’école privée menacés d’arrestation pour fraude

Source

Alix Laroche / alix.l@hpnhaiti.com | hpnhaiti.com

Ils sont plus d’une dizaine de directeurs d’école privée accusés d’implication présumée dans des cas de fraude dans le cadre du processus d’inscription du bac permanent où ils ont empoché frauduleusement quelque 3 millions de gourdes de candidats inscrits. Ces responsables d’établissement scolaire sont menacés d’arrestation et remis à la Justice pour les suites légales, selon ce qu’a fait savoir à HPN, le coordonnateur de la Direction générale du ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle (MENFP), Jean Nelson Pierre.