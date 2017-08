Haïti – Éducation : 10 mois après le passage de Matthew, des dizaines d’écoles toujours pas réparées

Près de 10 mois après le passage de l’ouragan Matthew, de nombreuses infrastructures scolaires, détruites ou endommagées, dans les départements des Nippes, de la Grand-Anse et du Sud, n’ont toujours pas été remise en état, alors qu’approche à grand pas la rentrée des classes.

Fin juillet, une mission conjointe composée de 6 équipes de cadres du Fonds d’Assistance Économique et Sociale (FAES) et de la Direction du Génie Scolaire du Ministère de l’Éducation, a été déployées sur le terrain en vue de produire un rapport technique sur la situation dans ces départements. Le rapport indique que « plusieurs dizaines d’établissements scolaires sont jusqu’à date dans une situation précaire pour certains et lamentable pour d’autres […]

[…] En général, les écoles et les localités évaluées ont subi d'importants dommages qui ont des conséquences sur le fonctionnement de ces écoles […] Les effets de cet ouragan sont visibles partout et les dommages non encore réparés.