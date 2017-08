Éphéméride du jour ….., 21 août 2001 // Décès de René Piquion, Ecrivain, médecin et homme politique haïtien

21 août 2001 Décès de René Piquion, Ecrivain, médecin et homme politique haïtien

EDUCATION

Diplômé de la Faculté de Médecine, il n’a pourtant jamais pratiqué la médecine.

Maitrise de l’Université de Colombie aux États-Unis (1945).

Maitrise de l’Université Georges Washington des États-Unis (1946).

Certificat d’Études Politique de l’université de Paris (1953).

CARRIÈRE

Directeur de l’Ecole Normale Supérieure (1961-1968).

Représentant d’Haïti auprès de l’Unesco.

Directeur du quotidien d’Etat « Le Nouveau Monde ».

Professeur de lettres.

ŒUVRES

L’actualité de Paul E. Magloire. Port-au-Prince : Henri Deschamps [1950].

Apothéose. Port-au-Prince : Henri Deschamps, 1967.

Crépuscule de mythes. Port-au-Prince: Imprimerie de l’Etat, 1962.

Ébène : essai. Port-au-Prince : Henri Deschamps, 1976.

L’épopée d’une torche : essais. Port-au-Prince : Henri Deschamps, 1979.

Essais sur la culture / avec Jules Blanchet. Port-au-Prince : V. Valcin, imprimeur [194-?].

Histoire d’Haïti à l’usage des écoles primaires : (Cours élémentaire et moyen) 1492-1938. Port-au-Prince : La Société anonyme L’Abeille, [1938].

Langston Hughes, un chant nouveau / avec Arna Wendell Bontemps. Port-au-Prince : Imprimerie de l’État, [1940?].

Léon Gontran Damas : un poète de la négritude. [Port-au-Prince : s.n., 195-?],

Manuel de négritude. Port-au-Prince : Henri Deschamps, 1965.

Masques et portraits. (Réponse à une lettre du Dr. Jean-Price Mars sur la « question sociale et politique » en Haïti. Port-au-Prince : Presses nationales D’Haïti, 1967.

Popo et Fifine, enfants d’Haïti / avec Arna Wendell Bontemps ; Langston Hughes. [N.p., Imp. C. Beaubrun, 19–].

Le second souffle. Port-au-Prince : Henri Deschamps, 1973.

La tactique du double visage. . Port-au-Prince : Henri Deschamps, 1968.

Les « trois grands » de la négritude. Port-au-Prince : Imprimerie Henri Deschamps, [195-?].

La Pensée du Jour

« Si vous voulez que la vie vous sourit, apportez-lui d’abord votre bonne humeur. »

Baruch Spinoza

A « Vision sans Frontières » ce matin, programme spécial sur l’éclipse solaire partielle, observable en Haïti, à partir de 1h59 et qui atteindra son zénith à 4h40 de l’après-midi. Ce lundi 21 aout 2017, ne devrait provoquer aucune panique selon nos responsables. La population peut vaquer librement à ses occupations.

Le gouvernement ne décrète pas le 21 aout 2017, comme jour de congé.

Lors d’une conférence conjointe entre le gouvernement et des membres de la Société haïtienne d’ophtalmologie (SHO), organisée vendredi, les intervenants ont mis l’accent sur un point : « il ne faut pas fixer le ciel au passage de l’éclipse afin d’éviter de graves conséquences sur les yeux », s’accorde à indiquer le Dr Carole Cadet, membre de la SHO.

« Ne regardez pas l’éclipse pour la simple et bonne raison que les rayons provenant du soleil seront des rayons infrarouges et ultraviolets qui sont extrêmement dangereux pour une zone de l’œil, la macula. Celle qui est responsable de la vision centrale. Une personne qui regarde l’éclipse sans protection risque de plus pouvoir lire et écrire. Dans certains cas. Elle perdra totalement la vue », soutient le Dr Florence Burr-Reynaud, présidente de la SHO. Le Dr Carole Cadet Day exhorte à « ne pas fixer le ciel jusqu’au coucher du soleil. Elle conseille de garder les enfants dans une salle fermée. Donnez-leur des jouets pour les distraire afin d’éviter la catastrophe », explique-t-elle.

La curiosité va susciter les gens à regarder vers le ciel. « Ne laissez pas la curiosité vous porter à regarder vers le ciel. Quand on perd la macula, on la perd à vie », prévient le doyen de la Faculté de médecine et de pharmacie (FMP). Le Dr Jean-Claude Cadet fait savoir que les rayons infrarouges et ultraviolets que projettent le soleil dans l’œil sont mauvais et pour la rétine et pour les lentilles.

Il déconseille d’utiliser les lunettes de soleil et les lunettes de protection contre les rayons ultraviolets (UV). Les seules vraies lunettes protectrices sont des polymères certifiés ISO-12312-2 (International Organization of Standardization) et CE (Communauté Européenne). Le chef du gouvernement, médecin de son état, prêche pour une protection maximale des yeux. Le médecin devenu politique invite la population à ne pas paniquer. Au niveau du gouvernement de la République, souligne-t-il, on a pris des décisions afin d’accompagner la population dans l’objectif de minimiser les dégâts.

« La plus grande disposition est la mesure prise pour informer la population », a-t-il déclaré, évoquant le devoir de chaque citoyen haïtien de partager les informations, il invite les ministres religieux à utiliser les informations».

Le Dr Max Rudolph Saint Albin précise que les consignes ont été passées aux brigadiers de la protection civile. Ils mèneront une campagne de porte-à-porte à travers tout le pays afin d’informer la population. Les agents de santé feront aussi pareil.

Est-ce que lundi sera un jour de congé ?

« Non. Dans tous les pays du monde, ce n’est pas un jour de congé, a affirmé le chef du gouvernement ».

La population peut vaquer à leurs occupations. « Donc, pas de panique ».

Tiré du journal « Le Nouvelliste

Aujourd’hui, 21 Août 2017

233ème jours de l’année, 34ème semaine de l’année

132 jours avant la fin de l’année

JOURNEE INTERNATIONALE

Journée Internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition

Journée mondiale Topless (Pratique consistant à ne porter que le slip du maillot de bain, en parlant d’une femme).

UN FAIT A RETENIR

1911 On a volé « La Joconde »

Le tableau le plus célèbre du monde, la « Mona Lisa » peinte par Léonard de Vinci au début du XVIème siècle, a disparu de la grande galerie du Louvre où il était exposé depuis 1804. Guillaume Apollinaire, dont l’un des amis a volé une statuette au Louvre, sera inculpé. Après deux ans de recherches, « la Joconde » sera finalement retrouvée à Florence : le voleur, un peintre en bâtiment du nom de Vincenzo Perugia, sera arrêté en tentant de revendre le tableau à un antiquaire.

L’actualité du monde, dans le passé

1942 Sortie du film pour enfants : Bambi

1959 L’archipel d’Hawaï devient 50e état américain

2008 Céline Dion reçoit un doctorat honorifique de l’Université Laval

HAITI

21 Août 1934 Célébration officielle de la fin de l’occupation américaine

Avec le départ des dernières unités visibles de l’armée américaine une semaine plus tôt, l’occupation, après 19 ans, avait virtuellement prit fin. Le gouvernement de Sténio Vincent avait voulu célébrer par une série de cérémonies et d’activités marquer l’événement réservant toutefois ce jour pour les festivités officielles qui débutèrent par un Te Deum.

Personnalité du Jour

Ils sont nés & morts

1567 Naissance de Saint François de Sales, évêque et docteur de l’Église, prêtre et prédicateur

Naissance de Mgr.Constant Mathurin Hillion / Né à Vannes en France, il devint le premier évêque du Cap-Haitien et le troisième archevêque de Port-au-Prince

2007 Caroline Aigle, première femme pilote de chasse française

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

