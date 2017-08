Baisse du taux de pauvreté de 10,5% en cinq ans de mandat de Danilo Medina en République Dominicaine

Écrit par Etzer S. EMILE / Economiste / etzeremile@gmail.com | Radio Vision 2000

Le Bureau national des statistiques de la République Dominicaine a révélé cette semaine qu’au cours des cinq années de règne du président Danilo Medina, le taux de pauvreté générale est passée de 41 % en 2012 à 30,5% en 2016, soit une diminution de 10,5 points de pourcentage. Alexandra Izquierdo, directrice de l’agence, a déclaré que dans le cas de l’extrême pauvreté, le taux est passé 10,5% en 2012 à 6,5% en 2016, soit une diminution de 4 points de pourcentage.

« En termes absolus, cette baisse signifie une réduction de 900 354 personnes pauvres d’un total de 4 114 93 observé en 2012 pour enregistrer un total de 3 213 740 en 2016.

Parallèlement, Le Bureau national des statistiques de la République Dominicaine a révélé qu’au cours des cinq dernières années de gouvernance de Medina, le pays a reçu une moyenne annuelle de 5,7 millions de touristes, à travers les différents aéroports nationaux, et il a ajouté que pour cette année 2017 pour les six premiers mois, janvier-juin, Le nombre de passagers qui ont visité la république voisine a dépassé 3,5 millions, dont 91,9% sont venus pour des raisons récréatives.

«Les revenus générés par le tourisme sont passés de 4,6 milliards de dollars en 2012 à 6,7 milliards de dollars EU en 2016 soit le revenu le plus élevé de la région Amérique Latine et Caraïbes après le Mexique et devant le Brésil.

Le rapport a souligné aussi la croissance de la population affiliée à une assurance familiale de santé. En effet, la population assurée est passée de 4,9 millions en 2012 à 6,9 millions en 2016, dont 48,2% correspondent au régime subventionné et 51,8% au régime contributif.

Dirigeants haïtiens, où est votre bilan ? Est ce que vous avez permis de réduire de manière substantielle la pauvreté et la misère ? Est ce que vous avez augmenté de manière effective l’accès aux services sociaux de base de qualité pour les populations du pays en dehors ? Est ce que l’environnement est plus protégé ? Est ce que l’éducation est de meilleure qualité? Est ce que l’énergie électrique est plus accessible ? Est ce que nos routes sont de meilleure qualité ? Est ce que le logement est plus décent ? Le transport public ?

Nous n’avons résolu aucun problème majeur dans ce pays. Pourtant, le pays s’est endetté de 5 fois plus en moins de 10 ans, et certaines personnes se sont enrichies au nom de la patrie.