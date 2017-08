Le gouvernement appelle la population à la prudence lors de l’éclipse solaire de ce lundi

Source EJ/Radio Métropole Haïti

Une conférence de presse conjointe a été donnée par le Premier Ministre Jack Guy LAFONTANT et les ministres de l’Intérieur et de la Santé, le vendredi 18 aout 2017, en la résidence officielle du chef du gouvernement, question de fournir à la population les informations nécessaires sur le comportement à adopter pendant l’éclipse solaire prévue pour le lundi 21 aout 2017.

Trois (3) spécialistes de l’association des ophtalmologues en Haïti ont été invités par le Premier Ministre aux fins de fournir des détails techniques et scientifiques sur le danger que représentent les rayons ultraviolets du soleil au cours de l’éclipse. « C’est fantastique à regarder comme phénomène naturel, mais l’éclipse solaire est considérée comme un danger majeur pour les yeux avec la multiplication par 100 de l’intensité de ces rayons du soleil pendant l’éclipse », a informé le Dr Jean-Claude Cadet, doyen de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de l’Université d’État d’Haïti.

Il précise que seules les lunettes USO 12312-2 permettront aux gens de visualiser le soleil pendant ce moment spécial.

Les ophtalmologues présents ont prodigué, entre autres, des conseils techniques aux journalistes. Ils leur recommandent de se servir d’une lentille MK1000 durant toute la journée du 21 aout pour éviter des dommages oculaires.

Les spécialistes recommandent aux parents de tenir les enfants loin du danger.

La ministre de la Santé Publique et de la Population, Dr Marie Greta Roy Clément, et celui de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales, Dr Max Rudolph Saint-Albin, ont toutefois annoncé………………..…lire la suite sur metropolehaiti.com