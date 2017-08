Haïti-Armée : Le titulaire de la défense, Hervé Denis, convoqué, le 22 août 2017, à la chambre des députés

P-au-P, 17 août. 2017 [AlterPresse] — Le titulaire du ministère de la défense, Hervé Denis, est à nouveau convoqué à la chambre des députés, le mardi 22 août 2017, indique à AlterPresse, le député de la circonscription Bombardopolis/Baie de Henne, Jean-Michel Moïse.

La précédente séance d’interpellation, transformée en convocation du ministre, le mardi 1er août 2017, n’a pas pu avoir lieu, parce qu’elle avait coïncidé avec la conférence des présidents, explique le parlementaire Jean-Michel Moïse.

Les désaccords, autour du processus de recrutement des postulantes et postulants pour la nouvelle armée, ont conduit plus d’une vingtaine de députés, de diverses tendances politiques, à dénoncer ce qu’ils appellent, un « comportement anti-institutionnel et antirépublicain » du ministre Hervé Denis, dans une lettre datée du 25 juillet 2017.

« On ne peut pas parler de remobilisation des Forces armées d’Haïti (Fad’h). Cela sous-entendrait que la nouvelle armée fonctionnera selon les mêmes cadres légaux de l’ancienne. Or « il nous faut une armée professionnelle », soutient le député de Bombardopolis/ Baie de Henne. .

« […] Après sa sortie du centre de formation, le militaire doit intégrer une école technique pour parfaire sa formation et non partir dans une caserne », poursuit Moïse.

« Si le ministre veut aider le président, qu’il compile les anciens textes de lois, qui régissaient le fonctionnement des anciennes forces armées […] on amendera celles qu’il faut amender et […] lui donnera alors un cadre légal pour la mobilisation d’une nouvelle armée », avance le parlementaire.

Avec une motion de 5 signatures, la séance de convocation peut se transformer en séance d’interpellation, si le ministre refuse d’obtempérer,rappelle l’élu du Nord-Ouest.

Il a aussi intervenu …………………....lire la suite sur alterpresse.org