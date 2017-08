Haïti – Actualité : Zapping…

Source HL/ HaïtiLibre

Naufrage : Mots de sympathie aux familles

« J’ai appris avec une grande tristesse le drame survenu au niveau du canal de l’île de la Tortue. Mes condoléances aux familles, amis et proches des défunts » a déclaré Michel Martelly. Pour sa part, Jovenel Moïse a déclaré « Mwen pataje soufrans fanmi viktim vwalye yo ki tap soti Zile Latòti. M’ap kontinye travay ak Semana pou trajedi konsa pa rive ankò » http://www.haitilibre.com/article-21841-haiti-flash-naufrage-23-survivants-6-victimes.html

2ème convocation du Ministre de la Défense :

À l’initiative d’une vingtaine de députés en désaccord avec le processus de recrutement des premiers aspirants militaires de la nouvelle force armée d’Haïti,le Ministre Hervé Denis, est à de nouveau convoqué à la Chambre basse le mardi 22 août 2017, suite a l’échec de la précédente convocation. Les députés préviennent que s’il ne se présente pas, cette convocation, pourrait se transformer en interpellation.

Morne l’Hôpital dangereux :

Cette semaine, Pierre Simon Georges, le Ministre de l’Environnement, a procédé au lancement d’une opération de protection et de surveillance au niveau du Morne l’Hôpital afin de sensibiliser la population sur le danger que représente ce morne.

Loi sur le FNE ratifiée après 5 ans de blocage :

Jeudi soir, après 5 ans de blocage parlementaire, la Chambre des Députés a ratifié la loi portant création, organisation et fonctionnement du Fonds National de l’Éducation (FNE) déposée au parlement depuis juin 2012 par 59 voix pour, 0 contre et 2 abstentions. Rappelons que cette loi avait été voté en première lecture par les députés favorable au pouvoir en place en août 2012 et envoyé au Sénat, contrôlé par…………………..lire la suite sur haitilibre.com