Haïti – Humanitaire : Plus de 215,121 haïtiens ont quitté de gré ou de force, la RD pour Haïti

Samedi 19 août, la Journée Mondiale de l’aide humanitaire été célébré en Haïti « dans un contexte humanitaire fragile où le pays fait encore face à une convergence de besoins humanitaires importants […] pour sauver des vies humaines et maintenir la résilience des populations les plus vulnérables », a souligné Vedaste Kalima, Chef de Bureau, a.i des Nations unies pour les affaires humanitaires (OCHA) en Haïti, rappelant « alors que le pays se remettait difficilement du contexte post-séisme de 2010, l’ouragan Matthew est venu aggraver les conditions de vies des haïtiens déjà vulnérables, notamment dans la région du Grand Sud où environ 1.4 million de personnes demeurent dans le grand besoin d’assistance humanitaire ou de relèvement. En plus, 2.35 millions de personnes sont en insécurité alimentaire aiguë sévère dans les dix départements du pays et 37,967 personnes déplacées internes continuent de vivre dans des camps, érigés après le tremblement de terre de 2010.

D’un autre côté, la communauté humanitaire opérant en Haïti observe de très près la situation binationale sur la zone frontalière avec la République Dominicaine où les cas de déportation ou de retour volontaire des migrants haïtiens continue […] »

Alors que des milliers d’haïtiens fuient les USA, cherchant à se réfugier au Canada craignant l’expulsion si leur Statut Temporaire Protégé (TPS) aux États-Unis n’est pas renouvelé le 22 janvier 2018 http://www.haitilibre.com/article-21037-haiti-flash-prolongation-du-tps-procedures-a-suivre.html et que le Gouvernement d’Haïti affirme dans le même temps ne pas pouvoir accueillir en Haïti les quelques 60,000 haïtiens concernés http://www.haitilibre.com/article-21788-haiti-politique-dossier-des-migrants-haitiens-fin-de-mission-au-canada.html , l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM), révèle qu’entre juin 2015 et juillet 2017, 215,121 haïtiens qui vivaient en situation migratoire irrégulière sur le territoire dominicain, sont retournés volontairement ou ont été déportés en Haïti par la République Dominicaine, alors que les structures d’accueil et d’accompagnement des rapatriés, demeurent nettement insuffisantes ou sont inexistantes sur la zone frontalière du côté haïtien…

Au moment où Haïti fait face à ces multiples et croissants défis humanitaires, le financement pour répondre aux besoins humanitaires les plus prioritaires est en baisse. A ce jour, le Plan de Réponse Humanitaire (HRP) est financé