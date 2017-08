Haïti – Actualité : Zapping…

L’Ambassadeur d’Haïti à l’OEA rappelé :

Mercredi, l’Ambassadeur d’Haïti au Conseil permanent de l’Organisation des États Américains (OEA), Jean Victor Harvel Jean-Baptiste, nommé en 2016 sous le Gouvernement de transition Privert, pour remplacer l’Ambassadeur Edmond Bocchit, a été rappelé par la Chancellerie haïtienne. Léon Charles, le Ministre conseiller à la représentation permanente d’Haïti à l’OEA à Washington DC, assurera son poste par intérim en attendant la nomination d’un nouvel ambassadeur.

Attentat de Barcelone, message de Moïse :

Suite à l’attentat de Barcelone en Espagne qui a fait 14 morts et plus de 100 blessés, le Président Jovenel Moïse a envoyé ses plus profondes condoléances aux familles et aux proches des victimes…

Haïti exclus d’un rapport mondial :

Le rapport de compétitivité « The Global Competitiveness Report 2016–2017 » du Forum Économique Mondial, qui vient d’être rendu public n’inclut pas Haïti car Haïti n’a pas remplit les exigences minimales, au même titre que la Guinée, Guyana, Myanmar, les Seychelles et le Swaziland « Pour cette raison, ces économies ne sont pas incluses dans l’édition de ce rapport de cette année » est-il précisé.

Le Ministre de l’Économie défend son budget au Sénat :

