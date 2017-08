Les titres de l’actualité du vendredi 18 aout 2017 sur Radio Vision 2000

Une éclipse solaire partielle traversera Haiti, ce lundi 21 aout entre 1heure et 5 heures de l’après-midi. Le gouvernement appelle la population à la prudence.

Lors du passage de l’éclipse solaire, il est fortement déconseillé de regarder le soleil sans des lunettes de protection appropriées. L’observation du phénomène à l’œil nu pourrait provoquer des lésions oculaires graves et irréversibles.

Il y a éclipse solaire lorsque la Lune se place entre la Terre et le Soleil, bloquant ses rayons. L’éclipse solaire peut être partielle ou totale.

Une tempête tropicale baptisée « Harvey » se dirige vers la côte Sud d’Haiti, selon le service maritime et de navigation, citant l’unité hydrométéorologique. En conséquence, les activités de cabotage sont interdites dans le grand Sud et le Sud’Est à partir de ce samedi jusqu’à nouvel ordre.

6 femmes sont mortes noyées, jeudi, dans un naufrage causé par des vents violents à l’ile de la Tortue. 21 autres passagers ont été secourus et 7 sont portés disparus. Ils se trouvaient à bord d’une petite embarcation assurant le trajet Ile de la Tortue/ Port de Paix, selon le délégué départemental du Nord-Ouest, Owoel Théock.

L’assemblée des Députés a voté, jeudi soir, 4 projets et propositions de loi dont celui portant création, organisation et fonctionnement du Fonds national de l’Éducation ainsi que la proposition de loi portant organisation et réglementation du travail sur la durée de 24 heures réparties en trois tranches de huit heures.

Ces 2 textes qui ont déjà été entérinés par le Sénat seront transmis, sous peu, au président Jovenel Moise aux fins de publication dans le Journal officiel Le Moniteur, a dit Jean Willer Jean, le premier secrétaire du bureau de la chambre basse.

La session extraordinaire du baccalauréat unique et le Bac permanent se tiendront du 21 au 24 Aout prochain. Plus de 92 mille candidats participeront à ces épreuves.

Et toutes les dispositions sont déjà prises pour faciliter le bon déroulement de ces examens, selon les responsables du ministère de l’Education nationale appelant les candidats à respecter les consignes habituelles.