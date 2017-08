Éphéméride du jour ….., 18 Août 1944 // Décès de Jacques Roumain, écrivain et homme politique communiste haïtien

18 Août 1944 Décès de Jacques Roumain, écrivain et homme politique communiste haïtien

Bien que sa vie fût courte, Jacques Roumain, le poète, a une influence considérable sur la culture haïtienne.

Il fréquenta des écoles catholiques à Port-au-Prince (institution Saint-Louis de Gonzague notamment) et, plus tard, étudia en Belgique, en Suisse, en France et en Allemagne. Il voyage également au Royaume-Uni et en Espagne où il amorce des études d’agronomie.

À vingt ans, il revint en Haïti et fut co créateur de La Revue Indigène avec Émile Roumer, Philippe Thoby-Marcelin, Carl Brouard et Antonio Vieux, dans laquelle ils publièrent des poèmes et des nouvelles.

Il fut très actif dans la lutte contre l’occupation américaine d’Haïti (1915-1934). Il est le fondateur du mouvement ouvrier et communiste haïtien.

En raison de ses activités politiques, de sa participation au mouvement de résistance contre la présence américaine, et, surtout, de la création de sa part du Parti communiste haïtien, il fut souvent arrêté et finalement contraint à l’exil par le président de l’époque Sténio Vincent.

Pendant ses années d’exil, Roumain travailla et se lia d’amitié avec de nombreux écrivains et poètes de son époque, comme Langston Hughes. Il fréquenta également l’université Columbia à New York. Après le changement de gouvernement en Haïti, il fut autorisé à revenir dans son pays natal. Il fonda le Bureau National d’Ethnologie.

En 1942, le Président Élie Lescot l’investit d’une charge de diplomate à Mexico. Il compléta à la même époque deux de ses livres les plus influents : le recueil de poésie Bois D’Ébène et le roman Gouverneurs de la Rosée, qui se vendit pourtant à moins d’un millier de copies la première année suivant sa publication.

La majorité du travail de Roumain exprime la frustration et la rage d’un peuple qui a été piétiné durant des siècles. Il incluait tous les Haïtiens dans ses écrits, et appelait les pauvres à s’unir contre la misère.

Le 18 août 1944, trois jours après son retour d’un voyage à Cuba où il rencontra des camarades cubains et haïtiens, Jacques Roumain meurt d’une raison inconnue (empoisonnement ou maladie), à l’âge de 37 ans sur sa terre natale.

Son œuvre continue d’influencer la culture haïtienne et panafricaine en général.

Aujourd’hui, 18 Août 2017

230ème jours de l’année, 33ème semaine de l’année

135 jours avant la fin de l’année

Ce jour était officiellement dénommé jour de la prune dans le calendrier républicain français.

JOURNEE NATIONALE

Australie : fête de Long Tan, en mémoire de la bataille de LongTần durant la guerre du ViêtNam.

UN FAIT A RETENIR

18 Août 1868 Découverte de l’hélium

L’astronome français Jules Janssen, en observant une éclipse de soleil, découvre dans l’atmosphère de cet astre un gaz jusque-là inconnu. Il sera appelé hélium par référence au grec helios (soleil). En 1895, on découvrira que ce gaz est également présent en faible quantité dans l’atmosphère terrestre. Ce gaz léger sera utilisé pour gonfler les ballons, dans les bouteilles de plongée ou encore en anesthésie.

Grâce à sa nature ininflammable et non explosive, on utilise l’hélium – à la place de l’hydrogène – comme gaz de gonflage pour des aérostats ou des dirigeables.

HAITI

18 Août

1888 Entrée à Port-au-Prince du général Seide Thélemaque à la tête d’une armée

Commandant de l’arrondissement du Cap-Haitien et chef d’un mouvement insurrectionnel (5 août 1888), à l’origine de la démission du président Lysius Salomon, le général Seide Thélémaque arriva donc à Port-au-Prince pour se faire élire par l’Assemblée nationale et ainsi retirer ses lauriers présidentiels selon la coutume de l’époque. Il dut cependant affronter le général François Légitime qui lui aussi se porta candidat. Leurs partisans s’affrontèrent et le général Thélémaque laissa sa peau lors d’une sanglante échauffourée (28 septembre 1888). Légitime devint alors président.

La Pensée du Jour

«Lorsqu’un homme ne raisonne pas avec sa tête, il réfléchit avec son estomac, surtout s’il l’a vidé.»

Jacques Roumain/ Gouverneurs de la rosée

PRENOM DU JOUR

Sainte Hélène mais aussi Eléana, Eléane, Héléna, …

Mère de l’empereur Constantin dont elle a influencé la conversion au christianisme, elle recevra de lui le titre d’Augusta et un palais à Rome. En 326, elle part sur les traces de Jésus et fait construire trois basiliques. Les Hélène sont intuitives et rêveuses. Leur couleur : le jaune. Leur chiffre : le 4.

Aujourd’hui

Vendredi 18 Août 2017 Premier Quartier

Lundi 21 Août 2017 Nouvelle Lune

L’Ere des Lion, comprise entre le 22 juillet et le 21 aout

LE CULTUREL CHEZ NOUS

MIZIK LAKAY

Alexa «vini»

Pour découvrir la musique de Alexa «vini»

cliquezsur le lien qui se trouvesurnotre site :

https://soundcloud.com/search?q=Alexa%20vini

C’est sur cette note : Vini, d’Alexa Cherelus que nous vous saluons ce matin.

Nous vous encourageons donc à suivre de prés cette voix, un peu inconnu du grand public.

Ce soir, elle sera sur scène au Coin des artistes (Vivano) – Concert special avec JohnBern ThomasTrio. Mushy Widmaier et Mark Edmond.

L’entrée est gratuite.

École le réformiste/ Carrefour- Aujourd’hui- 10h

Atelier autour du thème « La rivière, un espace de jeux pour les enfants », avec Jarbath Theophile, en prélude à la 1re édition du festival Rivière Froide en couleurs.

Carrefour-19 et 20 août 2017- entre 10 h a.m. et 5 h p.m

Première édition du festival Rivière Froide en Couleurs

Ce festival, à prétention écologique et environnemental, se tiendra à Kay Louis Jeune (au bord de la rivière). Au programme : foire artisanale et gastronomique, shows de troubadour, jeux traditionnels et défilés de bandes à pied.

LEL | Appel à contributions L’Association Legs et Littérature (Alel) lance un appel à contributions pour le dixième numéro de la revue Legs et Littérature consacré à la thématique «La critique littéraire» à paraître en octobre 2017. Les intéressés peuvent envoyer leur proposition de contribution avant le 31 août à legsetlitterature@venez.fr Plus d’infos : www.legsedition.net

L’actualité du monde, dans le passé

18 aout 1587 Le premier bébé anglais en Amérique

Virginia Dare White est le premier enfant de parents anglais à naître sur le sol américain, dans l’actuelle Caroline du Nord. Dès la découverte du Nouveau-Monde par Christophe Colomb en 1492, des colons européens sont partis à la conquête de terre vierge et ont installé des colonies. Mais, celle de Virginia disparaîtra quatre ans plus tard, sans doute à la suite d’une attaque indienne. Entre 1607 et 1733, 13 colonies britanniques seront créées le long de la côte atlantique.

18 aout 1823 Décès d’André-Jacques Garnerin, l’inventeur du parachute et est devenu le premier parachutiste de l’histoire, en réalisant un saut de 915 m depuis un ballon.

Il atterrit sans dommage devant une foule admirative qui pensait le voir perdre la vie.

Le 12 octobre 1799, son élève et future épouse, Jeanne Geneviève Labrosse, est la première femme à sauter en parachute.

Le 11 octobre 1802, elle dépose au nom de son mari un brevet sur l’appareil dit parachute, destiné à ralentir la chute de la nacelle d’un ballon après l’explosion de celui-ci.

André-Jacques Garnerin meurt le 18 août 1823 à Paris à l’âge de 54 ans alors qu’il travaille sur un nouveau ballon. En traversant le chantier de construction sur lequel le ballon est construit, Garnerin est frappé par la chute d’une poutre, le tuant instantanément.

18 aout 1850 Décès d’Honoré de Balzac, écrivain français

Honoré de Balzac, né le 20 mai 1799, élabora une œuvre monumentale, la Comédie humaine, cycle cohérent de plusieurs dizaines de romans dont l’ambition est de décrire de façon quasi-exhaustive la société française de son temps.

Quelques œuvres :

Les Chouans,

La Peau de chagrin,

Le Médecin de campagne,

Eugénie Grandet,

Le Père Goriot,

Le Lys dans la vallée,

Illusions perdues (I, 1837; II, 1839; III, 1843

La Rabouilleuse, 1842

La Cousine Bette, 1846

Splendeurs et misères des courtisanes.

18 aout 1903 Naissance de Lucienne Boyer, chanteuse française née à Montparnasse.

Elle popularisa la chanson ‘Parlez-moi d’amour’ qui connut un grand succès.

Elle est décédée à Paris le 6 décembre 1983 à l’âge de 80 ans.

18 aout

1933 Naissance de Roman Polanski, comédien de théâtre, un acteur et un réalisateur de cinéma polonais, naturalisé français.

Il a notamment réalisé Le Bal des vampires, Rosemary’s Baby, Le Locataire et Le Pianiste.

Césars du meilleur réalisateur et et du meilleur film en 1981 (« Tess »)

Oscar et César du meilleur réalisateur en 2003 (« The Pianist »)

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

