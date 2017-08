Astrologie du jour

BELIER

Amour

C’est Vénus elle-même qui va s’occuper de vos amours. On ne peut évidemment rêver mieux ! Cette planète va vous faire cadeau d’un climat d’harmonie et de bonheur. Si vous êtes marié, votre conjoint n’aura qu’une idée en tête : vous faire plaisir, et vous ne serez pas en reste pour essayer de le rendre heureux. Si vous vivez seul, Vénus ainsi placée sera également favorable, puisqu’elle va décupler votre charme et vous souffler une profonde joie de vivre. Sans compter que, pour nombre d’entre vous, il pourrait bien y avoir une rencontre importante dans l’air.

Argent

Ne vendez pas vos meubles pour jouer aux jeux de hasard ! L’argent vite gagné est un véritable leurre. S’il est vrai que quelqu’un doit gagner gros, ce ne sera certainement pas vous, surtout en cette journée où les aspects planétaires vous confisqueront toute chance pure. Mais vous pourrez gagner quelque chose si votre mise est modeste ; consultez votre nombre de chance du jour.

Santé

Le bon influx de Neptune aura une excellente influence sur les habitudes de vie. Cette planète favorisera tous ceux qui chercheront à se discipliner, à réduire leur consommation abusive de nourriture, d’alcool, de tabac, de café ou de médicaments. Laissez-vous conduire gentiment par cet aspect bienveillant.

Travail

Puisque vous n’aurez pas énormément d’occasions de vous éclater dans votre travail, profitez des moindres opportunités passant à votre portée. Ainsi, soyez prêt à prendre des initiatives audacieuses et à vous attaquer à des domaines que vous n’aviez jamais osé aborder jusqu’ici. Cet excellent départ vous donnera confiance en vous et vous permettra de poursuivre sur cette belle lancée.

Citation

Le temps fuit sans retour (proverbe latin).

Famille/foyer

Les astres influençant votre secteur famille pourront vous demander une vigilance accrue concernant l’évolution de vos enfants ou vos relations avec vos parents. Il est par ailleurs possible qu’une difficulté concernant votre domicile requière votre attention, qu’il s’agisse d’un déménagement plus compliqué que prévu, de travaux prenant du retard, de problèmes d’inondation ou encore liés à l’électricité.

Vie sociale

Dans vos relations sociales, ne vous fiez pas aux apparences car elles sont trompeuses. Une personne dont l’abord vous a semblé revêche cache en fait un coeur d’or. « Garde-toi, tant que tu vivras, De juger les gens sur la mine » (La Fontaine).

Nombre chance

517

Clin d’oeil

Ne pourrait-on jamais séparer l’amour des questions d’argent ?

TAUREAU

Amour

Cessez de poursuivre un rêve d’amour chimérique. Efforcez-vous plutôt de dompter votre coeur et d’affiner votre caractère. Cela dit, avec Vénus en bonne position dans votre thème, il ne sera pas impossible que vous rencontriez un être merveilleux aujourd’hui. Profitez bien de l’aubaine en mettant tous les atouts de votre côté ! Les astres favoriseront vos amours, que vous viviez en couple ou en solitaire.

Argent

Comme d’habitude, vous serez relativement bien protégé sur le plan matériel. Sachez apprécier votre privilège et prenez-le comme une compensation pour vos possibles déboires dans d’autres domaines de la vie. Ne persistez pas à dédaigner ce dont vous pouvez effectivement jouir en ce moment et à convoiter ce qui vous échappe encore. « Quand on n’a pas ce que l’on aime, il faut aimer ce que l’on a » (Bussy-Rabutin).

Santé

Si vous faites des exercices soutenus, pensez à mangez suffisamment. Vous risquez en effet de souffrir d’une carence en fer ou en magnésium. Le tout serait de veiller à avoir une alimentation sagement diététique.

Travail

Le travail vous semblera bien pesant aujourd’hui. Ne vous exténuez pas pour l’instant : Mercure viendra bientôt rafraîchir votre énergie. Sélectionnez et simplifiez votre emploi du temps, pour être plus efficace.

Citation

Si tu peux ! Tout est possible à celui qui croit (La Bible).

Famille/foyer

La vie familiale, influencée par Uranus et Neptune, sera agréable. Vos enfants, notamment, se montreront créatifs et entreprenants, et vous donneront toute satisfaction.

Vie sociale

Si vous êtes confronté à des problèmes personnels ou familiaux, le soutien de vos amis vous procurera un grand réconfort. Toutefois, évitez de vous laisser trop influencer par les conseils des uns et des autres.

Nombre chance

799

Clin d’oeil

Admettez que ce qui compte le plus pour vous n’est pas forcément vital pour les autres.

GEMEAUX

Amour

Uranus en cet aspect est propre à vous donner envie de prendre le large, de quitter une vie de couple trop sécurisante ou routinière. Mais Jupiter calmera le jeu, vous incitant à davantage de sagesse. Espérons que vous vous en sortirez assagi ! Célibataire, amour romantique ou passion charnelle ? Vous aurez le choix, à vous de décider. Certains d’entre vous, ne reculant devant aucun excès, mèneront de front une aventure romanesque et une histoire pleine de passion, sans pour autant courir le risque de s’emmêler les pinceaux. Bravo !

Argent

Il serait vain de compter sur une rentrée d’argent inattendue aujourd’hui. Mais cela ne vous empêchera pas de penser à consommer malin sans mettre à mal votre porte-monnaie. Plus que jamais il sera nécessaire de mettre du savoir-faire et de la vigilance dans sa consommation.

Santé

Avec Mars et Jupiter qui se partageront vos secteurs santé, le dynamisme ne vous fera pas défaut. Mais vous aurez aussi tendance à repousser inconsidérément vos limites. Cela peut finir par vous fatiguer. Autre point à surveiller, mais pour quelques-uns d’entre vous seulement : des problèmes circulatoires, surtout pour ceux et celles qui travaillent debout.

Travail

Les influx astraux vous rendront plus confiant en vos capacités et vous inciteront à faire valoir vos droits ou revendications. Vu la persévérance et l’enthousiasme qui vous sont coutumiers, votre réussite professionnelle ne fera aucun doute.

Citation

J’ai vu sous le soleil que la richesse n’appartient pas aux intelligents (l’Ecclésiaste).

Famille/foyer

Un problème familial épineux risque de provoquer des heurts avec votre conjoint. A vrai dire, ce n’est pas le problème qui sera en cause, mais votre attitude. Vous serez en complet désaccord sur la manière de le régler, et vous refuserez catégoriquement de tenir compte du point de vue de l’autre. Pourquoi ne pas montrer un peu de souplesse et de diplomatie ? Même si vous pensiez détenir seul la vérité, il faudrait y mettre les formes !

Vie sociale

Vos amis ne partageront probablement pas vos idées sur le sens de la vie, mais vous n’aurez aucune raison de leur en vouloir pour cela. D’ailleurs, vous auriez dû garder vos idées pour vous-même, car il ne s’agit pas là d’une chose dont on peut convaincre quelqu’un par une démonstration objective et vérifiable. Cela dit, « la vie n’a de prix que par le dévouement à la vérité et au bien » (Ernest Renan).

Nombre chance

352

Clin d’oeil

La malchance n’est pas plus certaine que la chance. Toutes deux obéissent souvent à notre volonté.

CANCER

Amour

Si vous vivez seul, votre charme en hausse sera d’une rare efficacité. Une rencontre importante pourrait avoir lieu. Surtout, ne jouez pas les timides ; ce serait trop dommage de rater une aussi belle occasion. Votre vie de couple risque d’être fortement touchée par les turbulences planétaires de la journée. Bien que le foyer reste toujours très important pour vous, il serait nécessaire de faire une mise au point. Votre conjoint a du mal à vous comprendre, car vos raisonnements sont souvent en contradiction avec vos agissements.

Argent

Les rentrées d’argent seront bonnes et même très bonnes, mais les dépenses auront tendance à grandir. Vous mènerez à bien des transactions importantes ou des négociations dont vous attendez beaucoup. Mettez de l’ordre dans vos finances et soyez plus circonspect dans vos placements.

Santé

Sous l’impact de Pluton mal aspecté, vous risquez de vous sentir un peu ramolli. Alors, marche à pied, gymnastique en plein air, choisissez votre rythme pour faire circuler votre énergie et tonifier votre corps. Une bonne douche pour finir, et vous voilà en pleine forme !

Travail

Avec Pluton en bel aspect, vous serez bien décidé aujourd’hui à réaliser vos ambitions professionnelles, malgré les obstacles et les coups bas de certains collègues. Les influx planétaires vous aideront à faire valoir votre compétence. Cependant, tâchez de prendre les choses un peu moins à coeur afin de ne pas y laisser la santé.

Citation

Le mal commis est un malheur suspendu, le bien accompli est un trésor caché (proverbe malgache).

Famille/foyer

Soyez très tolérant avec votre entourage familial. Si vous vous montrez trop intransigeant, vos proches se rebelleront, feront front contre vous. Et c’est vous qui souffrirez le plus d’une telle situation.

Vie sociale

Avec ce climat solaire survolté, l’agressivité pointera le bout de son nez. Faites un grand effort pour vous dominer. Si vous n’y parvenez pas, vous risquez fort de provoquer des conflits avec tout le monde.

Nombre chance

564

Clin d’oeil

Ne choisissez pas systématiquement la voie de la facilité.

LION

Amour

Ambiance conjugale chaleureuse, sous l’aile protectrice de la bonne planète Vénus. Vous vous sentirez très proche de votre conjoint ou partenaire, au point, par moments, de vous comprendre mutuellement sans avoir besoin de parler. Célibataire, vous séduirez énormément par votre fougue, votre ardeur. Celui (ou celle) que vous aimez et que vous avez décidé d’épouser se laissera emporter dans ce tourbillon de passion. Pensez à lui demander son avis, tout de même ! Pour ceux qui n’ont pas encore rencontré l’âme soeur, ce sera chose faite dans l’immédiat.

Argent

Vos initiatives seront bien accueillies par votre entourage. Ce sera le moment de prendre des décisions financières ou d’investir dans des achats utiles ; vous pourrez contacter les banques et obtenir des appuis, mais n’en abusez pas.

Santé

La lutte contre les jambes lourdes, les varicosités et les varices sera largement favorisée. Pour renforcer l’influence positive de Neptune, mettez de la coriandre ou du gingembre dans vos préparations alimentaires. Ils se marient bien aux salades, aux farces, aux viandes bouillies. Buvez aussi de l’infusion de sarriette et d’anis.

Travail

Vous remarquerez, dans votre milieu professionnel, une ambiance perturbée en raison des complications que rencontre votre entreprise. Mais cela ne devrait pas vous affecter en quoi que ce soit si vous n’êtes que simple employé. Par contre, si vous êtes patron, vous pourrez avoir quelques sueurs froides, surtout si vous n’avez pas pu obtenir l’appui bancaire nécessaire.

Citation

Vieillir est ennuyeux, mais c’est le seul moyen que l’on ait trouvé de vivre longtemps (Sainte-Beuve).

Famille/foyer

L’attitude compréhensive et affectueuse que vous avez décidé d’adopter à l’égard de vos enfants favorisera une ambiance familiale fertile en promesses de bonheur. Ne changez pas de cap.

Vie sociale

Vous devriez vous montrer vigilant. Avec la planète Mars en cet aspect, vous serez tenté de faire du forcing à haute dose, quitte à enfoncer des portes grandes ouvertes. C’est dire que vous manquerez de doigté. Vous aurez intérêt à revoir votre tactique.

Nombre chance

506

Clin d’oeil

Soyez prudent dans tout ce qui concerne les contrats, conventions et associations.

VIERGE

Amour

Vous vivez en couple depuis assez longtemps ? Un changement va alors s’opérer dans votre relation. Une plus grande compréhension vous permettra de discuter de façon approfondie avec votre conjoint de tout ce qui concerne votre vie à deux. Célibataire, vous vous demanderez si ce n’est pas de la folie d’aimer quelqu’un autant que vous le faites. Vous ne pourrez vous débarrasser d’une certaine inquiétude. Mais il conviendra de vous rappeler qu’il y a toujours un peu de folie dans l’amour, mais qu’il y a aussi toujours un peu de raison dans la folie, comme disait Nietzsche.

Argent

Votre vie matérielle sera sans nuages. Amélioration de vos rentrées mensuelles ou meilleur train de vie. Ceux qui avaient auparavant des problèmes financiers auront toutes les chances de les résoudre de manière satisfaisante. Ceux qui ont des dettes pesantes s’en verront délivrés et pourront commencer à faire de vraies économies. Vous serez bien inspiré dans vos transactions financières diverses. Même la pratique d’un violon d’Ingres permettra à certains d’en tirer des profits appréciables.

Santé

Avec Mars dans votre manche, vous déborderez de vitalité. Dépensez ce trop-plein d’énergie de façon raisonnable et utile en faisant des exercices physiques bien réglés. Rappelez-vous que vous êtes sensible aux changements de température et qu’il faut vous entourer de précautions à cet égard.

Travail

Saurez-vous optimiser deux de vos grandes qualités : perspicacité et intuition ? Si oui, bien des projets deviendront réalisables, et votre progression connaîtra une poussée en avant tout à fait remarquable.

Citation

Ne jamais parler de soi aux autres et leur parler toujours d’eux-mêmes ; c’est tout l’art de plaire. Chacun le sait et tout le monde l’oublie (les Goncourt).

Famille/foyer

Cette configuration de la Lune vous donnera une humeur casanière et vous fera amateur de joies domestiques. Il sera fort difficile de vous faire sortir de votre cocon douillet et de vos pantoufles. Vous aurez l’art de créer, chez vous, une ambiance chaleureuse.

Vie sociale

Il sera temps que vous fassiez un tri de vos amis, car beaucoup d’entre eux ne méritent vraiment pas ce nom. Comment reconnaître les vrais amis des faux ? Rien de plus facile : vous n’avez qu’à les mettre à l’épreuve en feignant d’être dans une mauvaise passe : « on connaît une bonne source dans la sécheresse et un bon ami dans l’adversité » (proverbe chinois).

Nombre chance

213

Clin d’oeil

La patience est bien utile pour décanter les questions compliquées, surtout si elles concernent votre vie privée.

BALANCE

Amour

Si vous vivez en couple, ce sera la passion ou des conflits : cette configuration de Jupiter pourra tout autant se traduire par une journée de sensualité volcanique que par une cascade de petites disputes. A moins que vous n’alterniez conflits et réconciliations ! Si vous êtes solitaire, Vénus bien aspectée pourra provoquer une bonne surprise, en vous faisant cadeau d’une merveilleuse idylle.

Argent

Les secteurs d’argent de votre thème ne subiront l’influence d’aucune planète. Votre équilibre budgétaire devrait donc en principe être stable. Vous aurez en plus des chances d’avoir l’occasion d’améliorer votre situation, soit en réorganisant vos placements, soit en ayant la bonne surprise de récupérer une somme que l’on vous devait et que vous pensiez perdue à jamais.

Santé

Tonus et dynamisme seront au rendez-vous. Vos défenses naturelles fonctionneront particulièrement bien et vous permettront de résister efficacement aux infections, ainsi qu’aux agressions microbiennes et virales.

Travail

Etudiants, lycéens, vous passerez brillamment vos examens et concours. Vous qui souhaitez élargir vos horizons intellectuels, vous serez capable d’acquérir et d’assimiler rapidement de nouvelles connaissances, très utiles à votre carrière.

Citation

Il suffit de l’emporter sur son ennemi ; c’est trop de le perdre (Syrus).

Famille/foyer

Vous aurez intérêt à ne pas trop jouer les tyrans domestiques. Sinon, vous réussirez à faire l’unanimité contre vous, et un climat tendu, bien désagréable, régnera dans votre vie familiale. Faites preuve de tolérance et de compréhension.

Vie sociale

Grâce aux charmants influx de Mercure, votre humeur sera à la gaieté et à la joie et, comme conséquence, tout le monde sera bien disposé envers vous. Vous attirerez des sympathies, des invitations et des faveurs. Une petite escapade en bonne compagnie, ou un voyage d’agrément, se feraient dans d’excellentes conditions aujourd’hui.

Nombre chance

616

Clin d’oeil

Ne persistez pas à désirer ce que vous n’avez pas : « Savoir se contenter de ce que l’on a, c’est être riche » (Lao-Tseu).

SCORPION

Amour

L’entente régnera dans les ménages dont l’un des partenaires est de ce signe. Sous le regard bienveillant de Jupiter, on fera des projets tous azimuts. Si des frictions surviennent, elles seront très rapidement réglées. Célibataires à la recherche de l’âme soeur, sortez avec plusieurs personnes différentes et acceptez toutes les invitations. Ne soyez pas timides, défaitistes ou désabusés. Une rencontre exaltante et décisive pourrait avoir lieu dans un très proche avenir et qui devrait neutraliser instantanément toutes vos appréhensions.

Argent

Vous vous occuperez sérieusement de la gestion de vos finances et prendrez des mesures énergiques. En d’autres termes, vous tâcherez de vous limiter strictement aux dépenses indispensables, sachant que souvent « c’est pour le superflu que l’on sue » (Sénèque). Vous ne risquez donc aucunement d’avoir des problèmes pécuniaires cette fois.

Santé

Neptune, qui est cette fois extrêmement positif, stationnera dans votre secteur santé. Vous n’aurez donc rien de grave à redouter ; et ceux d’entre vous qui sortent d’une période fragile ou d’une maladie devraient retrouver leur bonne santé. Mais attention : Neptune pourra rendre imprudent et pousser aux excès de table ou de boissons ; restez raisonnable !

Travail

Le climat astral de la journée semble plutôt orageux en ce qui concerne vos divers projets professionnels. Il vaudrait peut-être mieux freiner qu’accélérer. Mais ce conseil, il est peu probable que vous le preniez en considération, car vous êtes tellement décidé à aller de l’avant, tellement pressé d’atteindre votre objectif. Ne vous plaignez donc pas si vous vous trouvez finalement dans une impasse ou si des difficultés inattendues vous donnent des sueurs froides !

Citation

Le coeur d’un homme, c’est tout un pays étranger (proverbe avikam).

Famille/foyer

Votre conjoint s’accommodera fort bien de vos petits défauts comme la distraction ou le manque d’organisation. Il faut dire, à votre décharge, que vous ferez de louables efforts pour accomplir vos tâches domestiques.

Vie sociale

Cet aspect de Mercure annonce du mouvement dans le secteur amical, mais aussi quelques heurts. Essayez de ménager les susceptibilités, et veillez à ne pas commettre d’impair.

Nombre chance

322

Clin d’oeil

Flottement, découragement, démotivation… N’insistez pas, lâchez prise temporairement et remettez à plus tard certaines décisions.

SAGITTAIRE

Amour

Avec cette position de Mars, votre couple risque d’en passer par une phase de turbulences. Il faudra composer avec les sautes d’humeur de chacun et des divergences de points de vue qui vous opposeront sur certains sujets. Célibataire, votre existence peut devenir spectaculaire, après qu’un nouvel amour suscitera votre intérêt. Vous pourriez faire une connaissance dans une réunion mondaine et l’amour va naître instantanément. Mais il sera prudent de ne pas vous avancer trop loin trop vite.

Argent

L’impact conjugué du Soleil et de Pluton devrait être positif, le Soleil étant un astre de chance et d’expansion, et Pluton décuplant le flair. Attention toutefois à ne pas prendre, dans un moment d’euphorie, des engagements que vous aurez ensuite beaucoup de mal à tenir. Evitez notamment les emprunts trop lourds, qui déséquilibreraient rapidement votre budget.

Santé

Vous allez bénéficier de l’influence euphorisante de la planète Neptune. Vous saurez prendre plaisir à profiter de la vie. Vous vous sentirez en bonne forme physique, et vos petits maux chroniques vous laisseront temporairement en paix.

Travail

Vous collectionnerez les succès aujourd’hui. Charmeur et efficace à la fois, vous obtiendrez tout ce que vous désirez. Le seul ennui, c’est que vous risquez de vous laisser griser par la réussite.

Citation

Qui n’emprunte pas le droit chemin se perd lui-même (proverbe chinois).

Famille/foyer

Vous saurez exercer une autorité bienveillante dans votre foyer, sans pour autant imposer systématiquement votre volonté. Vous consulterez votre conjoint ou partenaire avant de prendre d’importantes décisions, et vous aurez également l’art de créer une ambiance très conviviale chez vous en multipliant les activités de loisir avec vos enfants.

Vie sociale

Si vous recherchez sur Internet des amis perdus de vue, certains pourraient vous recontacter. De là à vous retrouver bientôt autour d’une bonne table pour évoquer de vieux souvenirs… C’est la surprise que pourraient vous offrir les astres en ce moment.

Nombre chance

229

Clin d’oeil

Soyez assez modeste pour ne pas entreprendre ce qui dépasse vos forces. « Ce n’est pas la charge, mais l’excès de charge qui tue la bête » (Cervantès).

CAPRICORNE

Amour

Les très beaux aspects astraux du jour seront propices aux passions, à la ferveur amoureuse, à une grande joie de vivre. Vous vous sentirez d’humeur plus conquérante. Et si vous ne voulez pas engager votre foi amoureuse de manière totale, vous trouverez beaucoup de charme aux aventures sentimentales qui se présenteront. Vous saurez aussi transmettre votre enthousiasme à votre conjoint ou partenaire.

Argent

Vous aurez intérêt à prendre toutes les décisions nécessaires concernant votre situation financière au cours de cette journée, où de nombreuses planètes vous protégeront. Vous y verrez clair, et vos choix seront particulièrement judicieux.

Santé

Les secteurs de votre thème liés à la santé ne sont influencés par aucune planète en ce moment. Vous serez donc en bonne forme, sans plus. Cette configuration de Saturne pourra vous valoir une nervosité accrue. Vous aurez donc intérêt à pratiquer un sport ou une activité qui permet de lutter contre le stress, comme la yoga ou la relaxation.

Travail

Sous l’impulsion de Mercure, vos facultés intellectuelles connaîtront à partir d’aujourd’hui un développement accéléré. Ce sera le commencement d’une période très favorable pour entreprendre un voyage d’études, ou pour effectuer un stage de recyclage ou de perfectionnement. En tout cas, pensez à vous mettre au courant de tout, en cherchant à vous informer par tous les moyens possibles. A propos, surfez-vous sur Internet ?

Citation

Tout discours flatteur cache un poison (Syrus).

Famille/foyer

Neptune et Pluton, qui influencent en ce moment votre vie de famille, vont faire régner chez vous un climat quelque peu survolté. Heureusement, ces deux planètes ne formeront pratiquement pas de configurations néfastes, ce qui devrait vous épargner les disputes et autres difficultés.

Vie sociale

Vous entretenez d’excellentes relations avec vos amis. Cependant, n’accordez pas une entière confiance à certains d’entre eux, car il y aura des risques de déloyauté, plus par faiblesse que par méchanceté.

Nombre chance

472

Clin d’oeil

Améliorez vos conditions de vie non par le jeu, mais par le travail.

VERSEAU

Amour

La planète Vénus en magnifique aspect sera favorable à la vie à deux. Sous son influence, les natifs du signe se montreront ouverts et disponibles. Le climat conjugal sera au beau fixe, et l’attention se portera surtout sur les enfants, qui seront l’objet de beaucoup de sollicitude et de dévouement. Célibataire, vous aurez envie de profiter pleinement de votre liberté actuelle, et il ne sera pas facile de vous mettre un fil à la patte ! Cependant, quelques-uns d’entre vous se désoleront de leur solitude. Qu’ils se rassurent, ce n’est plus pour longtemps !

Argent

Sur le plan financier, vous devrez vous méfier d’une configuration négative qui pourra provoquer des remous. Il s’agit de celle de Pluton. Vous risquez de prendre une mauvaise décision ou de vous lancer dans un achat nettement au-dessus de vos possibilités.

Santé

Grâce à Mercure en aspect harmonique, vous bénéficierez d’une énergie vitale intense, contenue, concentrée, qui vous rendra prudent, résistant. Vous saurez donc prendre toutes les précautions nécessaires à la préservation de votre santé.

Travail

Les initiatives dans votre vie professionnelle vous réussiront très bien et vous permettront d’établir des contacts utiles à votre expansion. Vous serez encouragé et soutenu dans vos efforts, à condition de les diriger dans une voie sérieuse et bien préparée.

Citation

Il faut parfois concéder que les navets sont des poires (proverbe allemand).

Famille/foyer

Profitez de l’influence de Vénus pour faire comprendre à vos êtres chers combien vous les aimez. Bien sûr, ils savent que vous les aimez, mais c’est tellement mieux de vous l’entendre dire ou de vous voir le manifester de temps en temps ! Sachez que « ceux-là n’aiment pas, qui ne montrent pas leur affection » (Shakespeare).

Vie sociale

Vous avez des amis qui vous connaissent bien et qui chercheront à vous remonter le moral. Il va leur falloir beaucoup de patience, d’autant que vous ne supporterez aucune critique. D’autre part, quelques frictions avec un ami intime vont vous rendre assez nerveux. Laissez glisser !

Nombre chance

295

Clin d’oeil

Méfiez-vous de vos élans de générosité excessive.

POISSONS

Amour

De la jalousie dans le Ciel conjugal ! Cela n’aura rien d’insolite et de dramatique. Mais tout de même ! Sachez que « la jalousie est le plus grand de tous les maux et celui qui fait le moins de pitié aux personnes qui le causent » (La Rochefoucauld). Soyez vigilant si vous tenez beaucoup à l’être cher. Célibataire, vous serez très sélectif, et même les personnes les plus séduisantes auront, à vos yeux, un petit quelque chose qui cloche ! Voilà qui réduira vos chances de trouver l’homme (ou la femme) de votre vie. Tâchez d’être plus ouvert !

Argent

Le Soleil et Jupiter occuperont votre secteur argent : voilà qui ne devrait pas vous déplaire. Ces deux planètes sont en effet positives. Pourtant, il faudra vous méfier des excès. Vous serez peut-être tenté par un achat ruineux, et vous feriez vraiment bien de ne pas céder à la tentation.

Santé

Mercure vous conseillera ce jour de trouver un moyen d’échapper au stress, surtout si vous menez une vie très active ou assumez d’importantes responsabilités professionnelles ou familiales. La relaxation vous procurera le plus grand bien-être. Grâce à des techniques orientales comme le yoga, le do-in ou le shiatsu, vous parviendrez à mieux vous détendre, et aussi à mieux utiliser votre énergie parce que vous apprendrez à bien la canaliser.

Travail

Vous manquerez diablement de lucidité dans votre travail, et vous aurez une fâcheuse tendance à faire confiance à des personnes peu scrupuleuses, qui ne songeront qu’à se servir de vous, ou même à vous escroquer. Alors, si quelqu’un vous propose une affaire, ou si vous devez choisir un associé, redoublez de vigilance.

Citation

Mariez le pauvre à la pauvresse, les mendiants se multiplieront (proverbe arabe).

Famille/foyer

Si vous désirez changer de résidence, profitez des influx bénéfiques de cette journée pour prospecter. Prenez des engagements fermes, sans hésiter, si vous trouvez quelque chose qui semble vous convenir.

Vie sociale

Les aspects négatifs de la planète Saturne pourraient être la cause d’une certaine désaffection pour la vie. Vous vous tourmenterez pour trouver une raison de vivre, car la vie apparaîtra souvent à vos yeux comme totalement dépourvue de sens.

Nombre chance

291

Clin d’oeil

N’utilisez pas votre cervelle à vos dépens en pensant à la mort.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

Image & sources: horoscopedujour.fr / http://mode.glamourparis.com