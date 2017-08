L’UE envisage d’appuyer la structuration du Front Parlementaire contre la Faim en Haïti

Source EJ/Radio Métropole Haïti

Dans le but de mieux comprendre le processus de structuration, les perspectives et le plan de travail du Front Parlementaire contre la Faim en Haïti (FPFH), à l’initiative de l’Union européenne, une réunion d’échanges s’est tenue, dans le courant du mois de juillet 2017, avec un groupe de députés membres dudit Front, ainsi que d’autres Partenaires techniques et financiers œuvrant dans le secteur de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans le pays.

La mise en place de cette structure parlementaire s’inscrit d’emblée dans les lignes d’action de l’Union européenne et les Objectifs Stratégiques de la FAO, consistant notamment à lutter contre l’insécurité alimentaire et la faim dans le monde, particulièrement en Haïti, à travers l’établissement de cadres juridiques et stratégiques permettant de répondre efficacement au défi de la pauvreté et de la faim.

Cette rencontre a réuni une quinzaine de Partenaires techniques et financiers, dont l’Union européenne, la FAO, le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), le Programme Alimentaire Mondial (PAM), la Mission des Nations Unies pour la Stabilisation (MINUSTAH), l’Agence Américaine de Développement International (USAID), ainsi qu’une délégation d’Honorables Députés membres du FPFH (Tertius TANIS, Myriam AMILCAR, Vickerson GARNIER, Guerda Alexandre BENJAMIN, Roudy DEVIL).

Intervenant lors de ladite réunion, l’Ambassadeur de l’Union européenne en Haïti, Vincent DEGERT a applaudi et encouragé cette louable initiative qui rejoint le travail de l’UE en matière de gouvernance et de sécurité alimentaire en Haïti. « La création de cette plateforme parlementaire permettra d’inscrire la problématique de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au plus haut niveau de l’agenda législatif.

Celle-ci va permettre d’aboutir à la formulation et l’adoption de lois efficaces favorisant une meilleure coordination du secteur de la sécurité alimentaire et nutritionnelle lequel fait face à un problème criant en matière de régulation. Avec un cadre normatif et juridique adapté à la réalité haïtienne, ainsi que l’allocation de ressources adéquates, il y a lieu d’espérer des retombées positives en matière d’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans le pays ».

Pour sa part, le Représentant de la FAO en Haïti, Dr. Nathanael HISHAMUNDA, a mis en évidence l'impact positif que ce Front Parlementaire peut apporter dans la société haïtienne en matière de lutte contre la faim et l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Parallèlement, il a plaidé pour que les Partenaires techniques et financiers appuient la structuration