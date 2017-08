Trois jeunes Haïtiens de l’équipe de AYITI AIR ANBILANS réussissent leur examen international

Claudel Gédéon, Jacquelin Petit et Oberto Charles ont travaillé ces deux derniers mois avec acharnement à préparer l’examen officiel qui pouvait faire d’eux des techniciens médicaux d’urgence certifiés par un diplôme international. En deux mois, ils ont couvert un programme qui demande en général quatre à cinq mois de travail car ils ont démontré un véritable engouement pour les connaissances cliniques, et en participant aux missions de vol, ils ont acquis une expertise pratique dans le domaine. En outre, ils se sont appliqués à suivre un rigoureux programme d’études quotidiennes ainsi que des cours d’anglais sous la supervision de Stacy Fiscus, manager de la base et de Brooks Dillahunty, infirmière de vol. Un programme sérieux a été aménagé mettant chaque semaine la barre plus haut. Grâce au support de Stacy et Brooks , de toute l’équipe médicale et des pilotes, d’amis de AAA comme Ken King de STARS au Canada, qui s’est porté volontaire sur Skype pour faire avec eux de la formation continue, et de Johnny Delgado du Registre International des EMT, qui a réalisé une semaine intense de révisions et de tests pratiques et qui a administré l’examen du 16 août ces trois messieurs sont maintenant en possession d’un certificat international validant leur dur travail.

70 points sont nécessaires pour réussir…ces trois jeunes gens ont tous largement dépassé la barre des 80 points…. Qu’ils en soient félicités !

En inaugurant AYITI AIR ANBILANS il y a trois ans, Pat Dolan, son fondateur, avait pris un engagement envers l'excellence et l'excellence a été en effet un élément central du programme. Son désir était également de faire de AYITI AIR ANBILANS une entreprise haïtienne avec des Haïtiens. « Claudel, Jacquelin, Oberto -vous nous honorez tous par vos réalisations ! C'est un grand moment dans l'histoire d'AYITI AIR ANBILANS. Vous me rendez