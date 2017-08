Championnat U15 de la Concacaf masculin 2017 / Division II/Groupe D: Haiti domine la République dominicaine et se hisse en Division I

Source Enock Néré | Le Nouvelliste

En dominant la République dominicaine 2-0 jeudi lors du dernier match du groupe D, la sélection nationale haïtienne des moins de 15 ans masculine se hisse en finale de la Division II où la Concacaf l’avait contrainte d’évoluer. Elle affrontera samedi le vainqueur du match Salvador vs Martinique qui se joue ce jeudi tout en étant assurée d’évoluer en Division I lors de la prochaine édition.

Un petit but pour chaque mi-temps et le tour est joué. Haïti domine la République dominicaine 2-0 (1-0) ce jeudi pour se hisser en finale de la Division II mais aussi le droit d’évoluer en Division I lors de la prochaine édition. Bien qu’elle ait concédé un penalty aux Dominicains, la sélection haïtienne est parvenue à garder sa cage inviolée dans la compétition grâce aux bons réflexes de son portier qui a magistralement repoussé le penalty du pied gauche. La République dominicaine qui essuie son premier revers dans cette compétition manquera et la finale et le droit d’évoluer en Division I Iors de la prochaine édition.

Dans cette rencontre qui se présentait comme le choc de l’île, c’est le jeune Kervens Jolicoeur qui a ouvert la marque dès la 12e minute de jeu pour permettre aux petits Grenadiers de mener assez tôt dans cette partie. À la fin des 35 minutes de la première période, Haïti compte un but d’avance et tient de main ferme la première place du groupe.

En seconde période, les représentants de la République voisine ont tenté de revenir et ont failli le faire puisque, à la 10e minute de la seconde période, (45e sur l’ensemble de la rencontre), ils obtiennent un penalty. Mais le portier haïtien, David Dorélus, a bien lu la trajectoire du ballon qu’il parvient à repousser du pied gauche. Les voisins ont raté leur chance de revenir au score. 10 minutes plus tard, ce sont les jeunes Haïtiens qui obtiennent un penalty à leur tour et c’est le capitaine de l’équipe haïtienne Fredler Christophe qui s’en charge. Sa frappe ne laisse aucune chance au portier dominicain pour faire le break en faveur de son équipe. Haïti mène 2-0 et on est à seulement 15 minutes du terme de la partie. Les Dominicains n’auront pas eu l’occasion de revenir et Haïti conserve………………….…lire la suite sur lenouvelliste.com