Haïti – Diaspora : 10ème Édition de la Journée du livre haïtien

Source HL/ HaïtiLibre

Samedi 19 août à Montréal, se déroulera la 10ème Édition de la Journée du livre haïtien. Pour l’événement ce sont plus de 30 auteurs et plus de 25 maisons d’édition qui vous ouvriront les portes d’Haïti. Un événement majeur qui a su se tailler une place de choix dans le calendrier culturel montréalais. À ne pas manquer pour la communauté haïtienne et pour tous les amis d’Haïti.

Moments forts :

– Hommage aux auteurs disparus de Grand’Anse avec Eddy Cavé et ses invités ;

– Conférence sur Trujillo et le Massacre de 1837 avec Frantz Voltaire et le professeur Guy Pierre ;

– Table ronde avec Rodney Saint-Éloi, Stéphane Martelly, Gabriel Osson, Roberson Édouard, Gary Victor et Joujou Turenne, des nouveautés de l’année ;

– Lancement collectif des Éditions du CIDIHCA et de la Revue Chemin critique.

Venez rencontrer vos auteurs favoris et faire dédicacer vos livres, assister aux entretiens des auteurs avec Maguy Métellus dans le « Studio de Maguy », admirer l’exposition sur les auteurs haïtiens de Montréal et déguster des saveurs d’Haïti du Bistro Bouk’entrain tels que bouillon, tassau, griot et autres….

Au rythme des tambours de Diol Kidi et du piano de Daniel Lessard, le Centre N A Rive,un organisme à but non lucratif, vous offre le cocktail du 10e anniversaire dès 18h00.

Agenda de la journée :

À l’Espace-Socioculturel : Expo-Ventes toute la journée

11h00 : Début de la Journée du livre haïtien

11 h 10 : Ouverture officielle : Mot de Ninette Piou, directrice du Centre N A Rive, Dieujuste Beauger, Président du Centre N A Rive

À l’Espace-Coop

11h15 : Conférence sur ……………………….….lire la suite sur haitilibre.com