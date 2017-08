Haïti – Santé: Escroquerie au contrat médical

Source HL/ HaïtiLibre

Dans un communiqué, le Cabinet Médical Vital Herne informe les médecins et pharmaciens en particulier et le public en général qu’un individu se fait appeler Dr. Eddy Valério Vital-Herne dans le but de commettre des actes d’escroquerie.

« Selon les témoignages de victimes, cet individu se faisant passer pour le fils du Dr. Vital-Herne, de la pharmacie du même nom, propose un contrat médical qu’il prêtant être financé par l’Agence de développement international des États-Unis (USAID). Grâce à cette arnaque il parvient à obtenir une somme d’argent (en dollar américain) devant prétendument couvrir les frais de dossier et l’allocation d’un matériel informatique. Il soutire également, le cas échéant, les pièces d’identité de ses victimes.

Une plainte a déjà été déposée au Parquet de Port-au-Prince habilitant les autorités judiciaires à faire ce que de droit.

Ces actes frauduleux portent