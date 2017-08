Haïti – Actualité : Zapping…

Départ prochain des brésiliens :

Le Président du Brésil, Michel Temer, a annoncé que les casques bleus brésiliens participant à la Minustah en Haïti, commenceront à revenir à compter de la fin du mois d’août « Les forces armées brésiliennes quitteront Haïti à partir du 31 août avec un plein sens du devoir accompli ».

L’ UNNOH réclame une enquête sur le taux d’échec :

L’Union Nationale des Normaliennes et normaliens d’Haïti (UNNOH) qui impute le taux d’échec, aux examens du baccalauréat 2017 à « l’indécence et l’irresponsabilité » du Ministère de l’Éducation et appelle à la mise en place d’une commission d’enquête pour faire toute la lumière sur le « fort taux d’échec » enregistré. Rappelons que le taux d’échec cette année est moindre que celui de l’année dernière : Taux de réussite au niveau national 2016-2017, 30.74% contre 27.58% en 2015-2016. http://www.haitilibre.com/article-21736-haiti-flash-resultats-complets-du-bac-2016-2017-pour-les-10-departements-et-par-eleve.html

Campagne d’assainissement à PAP :

La direction générale du Service métropolitain de collecte des résidus solides (SMCRS) lance une campagne d’assainissement dans plusieurs quartiers de la capitale et ses environs.

Éducation et enfants à besoins spéciaux :

A l'occasion de la Journée Internationale de l'Éducation, le Bureau du Secrétaire d'État à l'Intégration des Personnes Handicapées (BSEIPH) a invité