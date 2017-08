Les titres de l’actualité du mercredi 16 aout 2017 sur Radio Vision 2000

Après l’association professionnelle des magistrats, c’est au tour des représentants de la fédération des barreaux d’Haiti et des tribunaux de première instance au CSPJ de dénoncer la maigre allocation budgétaire accordée au pouvoir judiciaire dans le projet de budget 2017/2018, entérinée la semaine dernière par la chambre des Députés.

Pour Maitres Liez Edouard et Noé Massillon Pierre Louis, c’est la preuve que les pouvoirs exécutif et législatif ne sont pas favorables à la bonne marche du pouvoir judiciaire. Ils appellent le Sénat à revoir le budget du CSPJ à la hausse.

Les magistrats projettent d’entrer en grève en Septembre ou en Octobre prochain afin de contraindre les parlementaires de rectifier le tir.

Rebondissement dans le dossier impliquant le maire de port-de-paix, Josué Alusma…. L’avocat de la victime, Maitre Blanc Michel informe que son client a retiré sa plainte suite à une entente à l’amiable avec le magistrat. Ce qui met fin à l’action civile et non à l’action pénale.

Fin, ce mercredi, de l’audition des candidats au poste de protecteur du citoyen et de la citoyenne par la commission Justice, Sécurité et défense nationale du sénat. Son président, Jean Renel Sénatus annonce la présentation de son rapport ce jeudi à l’assemblée.

Des employés du Centre National des Equipements mis en disponibilité par la commission de restructuration réclament leur réintégration et le paiement de 4 mois d’arriérés de salaire.

Les responsables du syndicat des employés de l’OAVCT et des employés révoqués réclament la démission du président de la commission de restructuration, Wolf Dubic, accusé de prendre des décisions de manière unilatérale. Ils menacent d’organiser un sit-in sur la cour de l’institution pour faire entendre leur voix.

Un autobus a chaviré mardi dans la rivière de la Grand’Anse, faisant 3 morts et une trentaine de blessés dont certains grièvement. L’accident a eu lieu à Fondelain, une localité de la première section communale de Moron.