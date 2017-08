Augmentation de 5.9% des arrivées de touristes en République Dominicaine de Janvier à Juillet 2017

Écrit par Riphard Serent / Economiste / serentriphard@gmail.com | Radio Vision 2000

La Banque centrale de la République Dominicaine a rendu public en début de semaine un dernier rapport abordant notamment la situation des arrivées de touristes dans l’économie dominicaine pour la période allant de Janvier à Juillet 2017. Selon ce rapport, les arrivées de touristes en RD ont atteint 3 879 334 durant les 7 premiers mois de l’année 2017, ce qui représente une augmentation de 216 456 de plus et une croissance de 5.9% par rapport à la même période de 2016.

Selon les données fournies par la Banque centrale de la République Dominicaine, l’Europe est la plus grande région de provenance des touristes avec une augmentation de 143 000 pour les sept premiers mois de l’année 2017, soit une croissance de 21% par rapport à la même période de 2016.

Cette tendance observée au niveau des arrivées de touristes en terre voisine de Janvier à Juillet 2017 est imputable, entre autres, à l’augmentation des flux touristiques de la Russie (89,755), de l’Angleterre (12,766), de l’Allemagne (8,476), de la Suisse (5,230), de l’Espagne (5, 018) du Portugal ( 3,876) de l’Ukraine (3,718) et de la France ( 3,542).

Les arrivées de touristes en République Dominicaine en provenance de l’Amérique du Nord ont progressé de 3.6% par rapport 2016, tandis que ceux en provenance de l’Amérique du Sud ont diminué de 0.1%, surtout avec la réduction des touristes du Venezuela et du Brésil. Cette diminution de touristes en provenance de l’Amérique du Sud est compensée par une augmentation des arrivées de touristes de l’Argentine (23,898), de la Colombie (10, 456), du Chili (9,551) du Pérou (5,382) et de l’Uruguay (3,486) et par une augmentation de 5% des touristes en provenance de l’Amérique central et de la Caraïbe.

Des notes toujours très positives pour la République Dominicaine dans le domaine du tourisme, l’un des moteurs de la croissance de l’économie dominicaine. Si la tendance reste ainsi, avec environ 554 000 touristes par mois, la République Dominicaine devrait d’ici la fin de l’année franchir pour la première fois la barre de 6.6 millions de touristes.

Malheureusement, nous autres en Haïti, nous ne comprenons pas encore à quel point un tel secteur (tourisme) pourrait redynamiser l’économie haïtienne, si on le mettait au centre des politiques économiques du pays. C’est lamentable de voir que malgré toutes les potentialités du pays en matière du tourisme, le budget alloué au ministère concerné, à savoir le ministère du tourisme, n’a même pas atteint 800 millions de gourdes voir plus d’un milliard de gourdes. Donc le développement du tourisme en Haïti n’est vraiment pas pour demain.