Haïti – Agriculture : La FAO et le MARNDR aide 1,250 pêcheurs de la Grand’Anse

Source HL/ HaïtiLibre

Pour pallier aux difficultés auxquelles font face les associations de pêcheurs de la Grand’Anse depuis le passage de l’ouragan Matthew, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et le Ministère de l’Agriculture des Ressources Naturelles et du Développement Rural (MARNDR), à travers la Direction Départementale Agricole de la Grand’Anse, mettent en œuvre le Projet « Protection, réhabilitation et diversification des moyens d’existence des populations affectées par l’ouragan Matthew en Haïti », ciblant 12,000 ménages ruraux (60.000 personnes) du Grand Sud, dont 1,250 pêcheurs du Département de la Grand’Anse.

Outre la commune de Roseaux, la FAO et le Ministère de l’Agriculture ciblent 7 autres communes de la Grand’Anse dans le cadre de cette initiative qui vise à équiper les groupements de pêcheurs en matériels, tels que des lignes en nylon, des hameçons, des moteurs et des Dispositifs de Concentration de Poissons (DCP).

Le Maire de la commune de Roseaux, Olin Jean Richard, a remercié la FAO et le Ministère pour cette initiative destinée à aider les ménages vivant de la pêche dans la réhabilitation de leurs moyens d’existence « Suite au passage de l’ouragan Matthew, divers matériels dont des DCP ont été détruits. En outre, les alluvions déposées dans la mer suite………………………....lire la suite sur haitilibre.com