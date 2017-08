Haïti – Actualité : Zapping…

Source HL/ HaïtiLibre

Taxi-Moto : Nouvelles mesures en vigueur :

Depuis lundi 14 août 2017, les chauffeurs de taxi-moto ne peuvent plus circuler sans casque ni gilet et transporter plus d’un passager, selon un communiqué de la Secrétairerie d’Etat à la sécurité publique.

Triple évasions au BLTS :

Dans la nuit du 12 au 13 aout 3 détenus se sont échappés des locaux du Bureau de Lutte Contre le Trafic de Stupéfiants. Les évadés : Berger Milot, un présumé Chef de gang impliqué dans l’attaque du cortège présidentiel à l’Arcahaie, Clauvis Cadet et un bahamien Taylor Periquio Valentino (recherché par le FBI) étaient enfermé dans une cellule sécurisée, sous la haute surveillance de 6 policiers armés et expérimentés, formés en Colombie et aux États-Unis, qui ont été placés en isolement. Informations confirmées par l’inspecteur Gary Desrosiers, Porte-parole adjoint de Police Nationale d’Haïti qui n’a pas été en mesure d’expliquer comment ces bandits se sont évadés de cette cellule dont aucun barreau n’a été scié. En attendant la suite de l’enquête, des avis de recherches ont été lancés contre les détenus en cavale.

11 candidats bénéficiaires de bourses du Canada :

Le Programme canadien de bourses de la Francophonie (PCBF) financé Affaires Mondiales Canada (AMC) a sélectionné 11 étudiants haïtiens pour la cohorte 2017. Ces derniers vont se spécialiser en : génie des eaux, épidémiologie, santé publique, audit et contrôle interne, administration publique et gestion des infrastructures hydroagricoles. 9 d’entre eux, dont 5 femmes et 4 hommes, vont partir………………....lire la suite sur haitilibre.com