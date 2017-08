Haïti-Université: Une nouvelle cohorte de médecins et pharmaciens diplômés à l’UEH

Source Worlgenson Noël | Le Nouvelliste

Salle comble. Le décor était bien planté. Membres de la communauté universitaire, parents, amis et proches ont assisté à cette cérémonie solennelle réalisée en l’honneur des médecins et pharmaciens de la Faculté de médecine et de pharmacie/École de biologie médicale bouclant leur cycle d’études. La cérémonie était particulièrement marquée par la présence du Premier ministre Jack Guy Lafontant, la ministre de la Santé publique et de la Population, Marie Greta Roy Clément, du directeur du ministère de la Santé, Gabriel Timothée, du recteur et du vice-recteur de l’Université d’État d’Haïti, Fritz Deshommes et Jacques Blaise. Des conseils ont été prodigués, des exhortations et recommandations faites. Tout pour aider ces nouvelles compétences à mieux cerner les défis qui attendent l’exercice de leur profession dans le pays ou ailleurs.

« Votre profession est noble et belle. Il faudra beaucoup plus d’abnégation, de générosité, d’altruisme. Il vous faudra bien plus pratiquer le respect mutuel comme le stipule l’article 7 du code de déontologie : « La volonté du malade doit être toujours respectée ». C’est en ces termes que le doyen Gérard Marie Jean-Claude Cadet, réélu pour un nouveau mandat à la Faculté de médecine et de pharmacie/École de biologie médicale, s’est adressé aux étudiants récipiendaires qu’il exhorte, par ailleurs, à considérer leur profession comme un « sacerdoce ». En ce sens, il les invite à maintenir leur dévouement, bien au-delà des défis auxquels ils seront confrontés dans le cadre de l’exercice de leur profession. « … le bien-être du malade doit toujours primer en toute circonstance », a-t-il conseillé.

Tout en adressant de vives félicitations aux jeunes qui viennent de décrocher leurs diplômes en médecine, le Premier ministre Jack Guy Lafontant, ancien de la Faculté de Médecine et parrain de la promotion, évoque « la célébration de la réussite ». Il souligne sa fierté par rapport à cette promotion qui entame avec assurance et enthousiasme la carrière de médecin. Médecin de formation, le Premier ministre recommande aux jeunes de faire preuve de « rigueur, d’éthique et de probité » tout au long de leur parcours. C’est dans cette même logique qu’a abondé la marraine de ladite promotion, le Dr Marie Greta Roy Clément, ministre de la Santé publique et de la Population. « N’ayez pas peur d’oser………………...lire la suite sur lenouvelliste.com