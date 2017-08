Culture : La première édition de « Festi-Jeunes Haïti » pour promouvoir des talents

P-au-P, 14 août 2017 [AlterPresse] — La première édition de « Festi-Jeunes Haïti », foire gastronomique et artisanale, a lieu à Port-au-Prince, le samedi 12 août 2017, dans la perspective de promouvoir les talents des jeunes haïtiens, observe l’agence en ligne AlterPresse.

Réalisée par l’Organisation non gouvernementale Oxfam (Canada, Espagne, Italie), cette grande activité culturelle s’est déroulée autour du thème Jèn an n kreye, an n chanje, à l’occasion de la journée internationale de la jeunesse, célébrée le 12 août de chaque année.

S’est également tenue à Kenscoff une présentation de produits, fabriqués par des enfants dans un orphelinat, fait savoir Soukaina Jeannot, conseiller technique en participation citoyenne des jeunes à Oxfam.

Il existe un manque d’encadrement des jeunes en Haïti, en dépit de leur motivation. Cet événement constitue une occasion, pour eux, de mettre en évidence les produits locaux, avance-t-il.

Il appelle à donner plus d’opportunités aux jeunes en Haïti, qui représentent la moitié de la population.

L’événement « Festi-Jeunes Haïti » a constitué un prétexte pour mettre l’accent …………………..lire la suite sur alterpresse.org