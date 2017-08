Éphéméride du jour ….., 14 Août 1972 // Naissance de Laurent Salvador Lamothe, Homme d’affaires/ Homme politique, 17ème Premier Ministre haïtien

14 Août 1972 Naissance de Laurent Salvador Lamothe, Homme d’affaires/ Homme politique, 17ème Premier Ministre haïtien

Il est le fils d’une artiste-peintre haïtienne, Ghislaine Fortuney Lamothe et de Louis G. Lamothe, un docteur en littérature espagnole qui fonda «Lope de Vega», un institut de formation en langues vivantes.

Il obtient son baccalauréat à l’âge de 19 ans à la Union School de Port au Prince.

Il est admis à l’Université Barry de Miami où il obtient sa licence en Sciences politiques, puis à l’université Saint Thomas où il obtient en 1996 son diplôme de deuxième cycle universitaire : une maîtrise en gestion des affaires avec mention honorable.

Tennisman de haut niveau, Laurent Lamothe représente les couleurs de son pays à la Coupe Davis 1994 et 1995.

Entrepreneur

En 1998, alors âgé de 26 ans, il co-fonde la société Global Voice Group avec son partenaire Patrice Baker. La société se spécialise dans la gestion et régulation des télécommunications et connait un rapide développement à l’international, notamment en Afrique. Le groupe est aujourd’hui basé au Cap en Afrique du Sud.

Débuts en politique

En juillet 2011, Laurent Lamothe devient membre de la commission intérimaire pour la reconstruction d’Haïti (CIRH), chargé de faire la promotion des projets de son pays auprès d’investisseurs étrangers. Depuis septembre 2011, il copréside aux côtés de Bill Clinton le conseil consultatif présidentiel sur le développement économique et l’Investissement en Haïti, un conseil également constitué d’Álvaro Uribe, Wyclef Jean, Michaëlle Jean, José María Aznar, Percival James Patterson et Denis O’Brien.

En août 2011, Laurent Lamothe est nommé conseiller spécial du président haïtien Michel Martelly, chargé des dossiers sur les questions d’investissements et de développement socio-économique.

En octobre 2011, il est nommé ministre des Affaires étrangères et des Cultes. Pour éviter tout conflit d’intérêts, Laurent Lamothe démissionne de ses entreprises et se considère comme un ancien homme d’affaires.

Premier ministre

Après la démission de Garry Conille, Laurent Lamothe est désigné le 1er mars 2012 au poste de Premier ministre par le président Martelly. La désignation de Laurent Lamothe comme premier ministre est finalement approuvée le 10 avril 2012 au Sénat par 19 voix sur 29 (3 contre, 7 abstentions). Il sera officiellement investi le 16 mai 2012.

Lors de ce mandat, le gouvernement, dont l’objectif est de reconstruire le pays suite aux séismes de 2010, réalise plusieurs opérations de grande envergure : un programme d’exemption de frais scolaires qui permet la scolarisation de 1,2 millions d’enfants, la reconstruction d’une dizaine d’établissements scolaires, le réaménagement de l’aéroport international de Port-au-Prince, la construction d’infrastructures sportives dans tous les départements du pays, et la création de plusieurs milliers d’emploi. Début 2014, plus de 90% des personnes dormant sous une tente suite aux séismes de 2010 ont retrouvé un logement.

En juillet 2013, le gouvernement annonce le lancement du programme Petrocaribe en partenariat avec le Venezuela, dont le principe consiste à échanger du pétrole vénézuélien contre des produits issus de l’agriculture haïtienne. En tant que premier ministre, Laurent Lamothe cherche également à développer des coopérations bilatérales avec les pays du continent africain.

Entreprise et fondation

En juillet 2015, il fonde LSL World Initiative (LSL), une organisation mondiale spécialisée dans le financement innovant pour le développement et dédiée à l’autonomisation socio-économique des pays émergents.

En décembre 2015, il crée la Fondation Louis G. Lamothe, en l’honneur et à la mémoire de son père, Louis G. Lamothe. La Fondation se concentre sur l’entrepreneuriat social et inclusif, et un « think tank » est chargé de travailler sur les stratégies qui aideront Haïti à atteindre le statut de pays émergent d’ici à 2041.

En 2016, Laurent Lamothe se voit décerner le prix ABiCC de 2016 pour le leadership dans le commerce mondial par les quarante Chambres de commerce binationales de Floride, pour son travail en tant qu’entrepreneur, par le biais duquel il a aidé les gouvernements de pays en développement à réglementer et à mondialiser leur secteurs des télécommunications et des TIC, ce qui a permis à ces pays d’améliorer leur compétitivité et leur viabilité économique.

Prix et récompenses

Entrepreneur de l’année, Ernst & Young Awards (2008).

Leader le plus innovant de l’Amérique latine, Bravo Awards.

Aujourd’hui, 14 Août 2017

226ème jours de l’année, 32ème semaine de l’année

139 jours avant la fin de l’année

JOURNEE NATIONALE

Fête nationale au Pakistan (jour de l’indépendance en 1947)

HAITI

14 Août

1791 Cérémonie du Bois-Caïman

Grande cérémonie vodou rassemblant les esclaves des environs de Morne Rouge (Département du Nord) sous la direction d’un esclave nommée Boukman, prêtre du vodou. Une semaine, plus tard, une révolte d’esclaves éclata dans le Nord, marquant le début de la guerre de l’indépendance.

1909 Arrêté autorisant la formation de la Compagnie d’Eclairage Électrique des villes de Port-au-Prince et du Cap-Haitien

Premier pas vers l’éclairage électrique de Port-au-Prince. Dès le mois de juillet 1910, la compagnie installa dans les rues de la capitale près de 250 lampes, et le samedi 27 août suivant durant une cérémonie officielle et aux cris de « Vie le progrès », la ville fut, pour la première fois, éclairée à l’aide de lampes alimentées par le courant électrique. L’introduction de l’électricité dans les maisons privées dut attendre une année. On est alors sous le gouvernement d’Antoine Simon.

PRENOM DU JOUR

SAINT-EVRARD mais aussi Rion, Athanasie…

Mort en 958, fonda le monastère d’Einsiedeln (Suisse)

Les Evrard sont francs et créatifs

Leur couleur : le violet et leur chiffre : le 5

Aujourd’hui

Lundi 14 aout Dernier Quartier

L’Ere des Lion, comprise entre le 22 juillet et le 21 aout

LE CULTUREL CHEZ NOUS

MIZIK LAKAY

Fabienne Denis «ayizan»

Pour découvrir la musique de Fabienne Denis «ayizan»

https://www.youtube.com/watch?v=aVf3dh2LuZs

Très belle voix, très bon rythme pour introduire cette semaine……

Lundi retro qui coïncide avec la célébration de cette cérémonie combien importante pour les vodouisants de chez nous et d’ailleurs, la cérémonie du bois Caïman sous la tutelle de Boukman, un prêtre vaudou en 1791.

Et cette amante de la culture haïtienne représentera le pays cette fin de mois, à la Barbade pour la 13eme édition de Carifesta.

Seront également de la délégation : Boukman Eksperyans, Sweet micky, Tabou combo, Rutshelle Guillaume, Belo, Mikaben, Lionel Benjamen, Jean François, Sadrac Mennelick. Près de 150 personnes qui partiront pour représenter Haïti, selon les responsables.

Carrefour-19 et 20 août 2017- entre 10 h a.m. et 5 h p.m

Première édition du festival Rivière Froide en Couleurs

Ce festival, à prétention écologique et environnemental, se tiendra à Kay Louis Jeune (au bord de la rivière). Au programme : foire artisanale et gastronomique, shows de troubadour, jeux traditionnels et défilés de bandes à pied.

LEL | Appel à contributions L’Association Legs et Littérature (Alel) lance un appel à contributions pour le dixième numéro de la revue Legs et Littérature consacré à la thématique «La critique littéraire» à paraître en octobre 2017. Les intéressés peuvent envoyer leur proposition de contribution avant le 31 août à legsetlitterature@venez.fr Plus d’infos : www.legsedition.net

L’actualité du monde, dans le passé

14 aout 1857 Inauguration du « nouveau Louvre »

Le Palais avait commencé sous Philippe Auguste, en 1204. Pendant six siècles, tous les monarques, les représentants de tous les régimes qui se sont succédé ont apporté leur pierre au vieil édifice:

François Ier édifia, sur les fondations de l’ancienne forteresse, un palais selon l’esthétique de la Renaissance.

Henri IV entreprit la construction de la Grande Galerie et du pavillon de Flore qui réunissent le Palais aux Tuileries.

Louis XIII donna à la cour carrée ses dimensions actuelles en faisant édifier le pavillon de l’Horloge par Lemercier.

En 1659, Louis XIV s’attacha à donner à la façade extérieure du palais une grandeur royale. La cour carrée fut débarrassée de ses deux ailes gothiques. Une autre façade fut construite sur la Seine et reliée à la colonnade.

Abandonné pour Versailles, le Louvre fut de nouveau à l’honneur sous l’Empire : si c’est à Napoléon III que l’on doit le Louvre tel qu’il se présente aujourd’hui du côté des Tuileries: Haussmann dégagea la place du carrousel. Visconti puis Lefuel ajoutèrent des bâtiments aux bras du palais: inauguré le 14 août 1857, le nouveau Louvre est le plus grand palais du monde. Sauvé de justesse de l’incendie sous la Commune, il fut restauré par Lefuel de 1873 à 1875. Aujourd’hui, le plus grand palais du monde abrite le plus grand musée du monde.

14 aout 1893 Les immatriculations automobiles apparaissent en France

Louis Lépine, préfet de police français, instaure le permis de conduire à Paris.

C’est un certificat de capacité pour la conduite des véhicules.

Le terme « permis de conduire » remplacera l’ancienne appellation en 1922.

La France est le premier pays à immatriculer les automobiles.

14 aout 1901 Le premier vol d’un avion

Deux ans avant les frères Wright, Gustave Whitehead aurait réussi le premier vol motorisé

Le 14 août 1901, dans le Connecticut, Whitehead aurait réussi a faire monter un monoplan motorisé de sa conception à 15 mètres d’altitude sur une distance de 800 mètres. Il y aurait eu une vingtaine de témoins dont Dick Howell un journaliste du Bridgeport Herald qui en fit un croquis (voir le dessin). Il y aurait eu aussi d’autres vols et même un vol de 10 km en 1902. Cependant, il n’y a pas, comme les frères, de preuves à l’appui (photos) et il n’y a pas eu de suite à ces vols. C’est pour cela que Gustave Whitehead est reconnu comme un pionnier de l’aviation mais qu’on accorde aux frères Wright le prestige du premier vol.

14 aout 1926 Naissance du dessinateur René Goscinny, Un des deux pères d’Astérix

René Goscinny est un écrivain, humoriste et scénariste de bande dessinée français. Il est connu mondialement pour les albums d’Astérix et Lucky Luke (personnage créé par Morris, mais auquel Goscinny donna, en tant que scénariste, un second souffle.

14 aout 1941 Naissance de David Crosby, guitariste, chanteur et compositeur américain

Il va rencontrer Graham Nash, musicien anglais en rupture de groupe. Il venait de quitter les Hollies.

Les deux compères deviennent amis et composent quelques titres qu’ils soumettent à un autre ami de Crosby : Stephen Stills, lui aussi tout juste séparé de son ex-groupe Buffalo Springfield.

Stills est emballé, se joint à eux et c’est la naissance de Crosby, Stills & Nash. Lors de leur deuxième apparition en public, au festival de Woodstock, monsieur Neil Young se joint au trio et voilà Crosby, Stills & Nash (and Young).

Il a également sorti en solo « If I could only remember my name » (1971) considéré par tous les spécialistes, comme un des plus grands disques des années 70.

14 aout 1941 Signature de la charte de l’Atlantique

Cette déclaration solennelle, faite le 14 août 1941, fait suite à la Conférence de l’Atlantique, tenue à bord d’un navire de guerre dans l’Atlantique, au large de Terre-Neuve, entre le président américain Franklin D. Roosevelt et le Premier ministre britannique Winston Churchill et définit les buts de la guerre.

Les principes sur lesquels les deux hommes fondent leurs espoirs d’un « avenir meilleur pour le monde » sont:

Condamnation de toute annexion territoriale;

Respect de la volonté des peuples pour toute modification territoriale;

Droit des peuples à disposer d’eux-mêmes;

Liberté commerciale;

Coopération internationale et développement de l’Etat-providence;

Sécurité des citoyens;

Libre circulation en mer;

Désarmement

La Charte de l’Atlantique servit de base à la Déclaration des Nations unies, signée le 1er janvier 1942 par les représentants de 26 pays en guerre contre l’Allemagne, ainsi qu’à la Charte des Nations unies, signée le 26 juin 1945 à San Francisco.

14 aout 1947 Naissance de Danielle Steel, Écrivaine de best-sellers américains

Vingt-cinq best-sellers en 18 ans, cent cinquante millions de livres vendus, dont 80 millions aux États-Unis. Elle continue à écrire.

Avec près de 80 best-sellers publiés en France, plus d’un demi-milliard d’exemplaires vendus dans 69 pays et traduits en 43 langues, Danielle Steel est l’auteur contemporain le plus lu et le plus populaire au monde. Depuis 1981, ses romans figurent systématiquement en tête des meilleures ventes du New York Times. Elle est restée sur les listes des best-sellers pendant 390 semaines consécutives, ce qui lui vaut d’être citée dans le Livre Guinness des records. C’est en 2007 le 8e auteur le plus traduit dans le monde, derrière Barbara Cartland, mais devant Stephen King.

Vingt-deux romans ont fait l’objet d’une adaptation à la télévision.

Danielle Steel a été mariée plusieurs fois et est mère de neuf enfants (Nick,qui s’est suicidé, Beatrix, Trevor, Todd, Sam, Victoria, Vanessa, Maxx et Zara) nés de trois pères différents. Elle est très active sur le plan social et dirige la Nick Traina Foundation, du nom de son fils défunt, consacrée aux personnes atteintes de maladies mentales.

Préalablement traduit en français sous le titre Celle qui s’ignorait

À paraître le 3 septembre 2015

(en)A Perfect Life, 2014

Traversées (Crossings).

Réalisé en 1986 par Karen Arthur. Scénario de Bill et Jo Lamond et musique de Michel Legrand.

La Belle Vie (Fine things).

Réalisé en 1990 par Tom Moore. Scénario de Peter Lefcourt, Jan Worthington et musique de Lee Holdridge.

Kaléidoscope (Kaleidoscope).

Réalisé en 1990 par Jud Taylor. Scénario de Karol Ann Hoeffner et musique de Johnny Mandel, Dennis McCarthy.

Palomino (Palomino).

Réalisé en 1991 par Michael Miller. Scénario de Lloyd Ahern II et musique de Dominic Frontiere.

Cher Daddy (Daddy).

Réalisé en 1991 par Michael Miller. Scénario de L. Virginia Browne et Jane Howard Hammerstein et musique de Dennis McCarthy.

14 aout 1959 Naissance d’Earvin « Magic » Johnson, joueur de basket-ball en NBA

Earvin « Magic » Johnson fut joueur de basket-ball en NBA pour le club des Los Angeles Lakers pendant les années 80 et jusqu’en 1991. Il fera un retour sous le maillot des Lakers en 1995-1996. Meneur de jeu hors norme (avec une taille de 2,05 mètres) il est le meilleur joueur à son poste qu’ait connu la NBA. Véritable star sur et en dehors du terrain, Magic Johnson fait partie de ces rares joueurs exceptionnels qui ont changé leur sport. Earvin Johnson gagne son surnom de Magic lorsqu’il a 15 ans, pour son style de jeu flamboyant et pour sa capacité à faire des passes que personne n’attend. Magic restera dans l’histoire pour son sourire légendaire et la joie de vivre qu’il communiquait à chaque match. Avant d’entamer la saison 1991-1992, Magic annonce publiquement sa séropositivité, honnêteté que peu de célébrités ont à cette époque. Il est quand même nommé à l’All-Star Game, et en est élu meilleur joueur. Ce All-Star Game, en forme d’adieu à Magic, est très fort émotionnellement. En fin de match, tour à tour Isiah Thomas et Michael Jordan provoquent Magic Johnson en 1 contre 1, avant que celui-ci ne marque un dernier panier à trois points. Les 14 dernières secondes ne seront pas jouées, l’ensemble des joueurs présents sur le parquet fêtant le magicien.

1968 Naissance de Halle Berry, actrice

Elle obtient le titre de Miss Teen All-American à 14 ans et est finaliste aux concours Miss USA et Miss Monde

Parmi ses rôles marquants, on peut citer ceux de Tornade, dans X-Men, ou celui de Catwoman. En 2002 elle est la première actrice noire à gagner la statuette des Oscars décernée à la meilleure actrice pour son rôle dans le film, Le bal du monstre (Monster’s ball ). Elle a joué les Bond Girl au côté de Pierce Brosnan dans le film Meurs un autre jour (Die another day).

,

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

