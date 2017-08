Seulement 105 millions de dollars d’investissements directs étrangers pour Haïti en 2016

Écrit par Etzer S. EMILE / Economiste / etzeremile@gmail.com | Radio Vision 2000

La Commission économique des Nations unies pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC) a annoncé la semaine dernière que la région a enregistré une baisse de 7,9% en 2016 au niveau des investissements directs étrangers (IDE) par rapport 2015.

En 2016, les investissements étrangers dans la région ont atteint 167 milliards, contre le maximum de 206.9 milliards de dollars en 2011. Toujours, selon le rapport la CEPALC prévoit pour 2017 une nouvelle baisse autour de 5%. Cette situation s’explique notamment par les bas prix des matières premières dans la région et leur impact sur les investissements orientés vers les ressources naturelles et une croissance lente de l’activité économique dans plusieurs pays dont le Brésil, la plus grande économie de la région.

Malgré la récession, le Brésil a vu ses IDE augmenter de 5,7% en 2016 et est resté le principal bénéficiaire de la région, avec 78.9 milliards soit 47% du total. Le Mexique est le deuxième pays bénéficiaire, et a reçu 32.1 milliards de dollars d’IDE soit 19% du total), mais en baisse de 7,9%. La Colombie se hisse au troisième rang devant le Chili avec 13.5 milliards de dollars d’IDE reçus en 2016, contre 12.2 milliards pour le Chili.

Haïti de son coté, suit la tendance régionale, et n’a pas fait de progrès en matière d’investissement étranger. Notre pays a reçu 105 millions de dollars d’IDE en 2016, soit un million de moins qu’en 2015, bref dans les deux cas, il s’agit d’un niveau très faible. Ce qui classe Haïti toujours parmi les moins performants.

A rappeler que la République Dominicaine reçoit plus de 20 fois plus d’investissements étrangers qu’Haïti notamment dans le secteur touristique, de l’exploitation des mines et des zones franches.

En effet, la République voisine, la championne des Caraïbes a reçu environ 2.4 milliards de dollars américains d’investissements directs étrangers soit 49% du total des 4.8 milliards de dollars d’IDE reçus dans les Caraïbes, ce qui la place en tête dans la région en matière de réception des investissements directs étrangers.

Haïti doit absolument faire mieux pour attirer des investissements étrangers plus importants. Ces derniers ne viendront pas simplement par le fait qu’on déclare que le pays est ouvert aux affaires, pendant que nos devoirs ne sont pas au propre, les infrastructures de base ne sont pas au rendez-vous, le système de justice n’est ni fiable ni performant, la crise des salaires n’a pas été résolue, sans oublier les crises électorales et politiques et gouvernementales que nous enregistrons très souvent.

On doit se comporter autrement, et se vendre autrement pour cesser d’être vu par pitié par les autres pays mais de préférence un espace d’opportunité pour les investisseurs étrangers et haïtiens en quête de bonnes affaires. Cela passera par une gouvernance éclairée et intelligente et non pas par improvisation.