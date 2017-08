Les titres de l’actualité du vendredi 11 aout 2017 sur Radio Vision 2000

« Jeunesse, moteur de la paix et du développement durable »: Tel est le thème retenu pour la célébration, ce samedi, en Haiti, de la journée internationale de la jeunesse. L’occasion pour la ministre de la jeunesse, des sports et de l’action civique, Régine Lamur de rappeler que la jeunesse reste et demeure un atout majeur pour le développement du pays.

Des dizaines d’étudiants de la faculté des sciences humaines ont organisé un sit-in et bloqué la circulation automobile pendant environ 2 heures de temps devant le rectorat de l’université d’Etat d’Haïti. Ils entendaient continuer d’exiger la reprise des cours au sein de ladite faculté.

Le directeur général de la PNH, se réjouit du vote, par la chambre des Députés, de la proposition de loi portant sur les avantages sociaux au profit des ayants droit des policiers victimes dans l’exercice de leur fonction.

Michel Ange Gédéon qui souligne la nécessité de permettre aux policiers de garder le moral en a profité pour confirmer le paiement, avant la rentrée des classes, de 9 millions de gourdes à 156 familles de policiers tués dans l’exercice de leurs fonctions.

Le président de l’association professionnelle des Magistrats, Wando Saint-Villiers appuie la décision de mettre sur pied le conseil Constitutionnel et le conseil Electoral Permanent. Il insiste sur la nécessité pour les 3 pouvoirs de l’Etat de faire choix de personnalités au-dessus de tout soupçon.

Il est fait obligation aux chauffeurs de taxis-motos de porter un casque et de transporter un seul passager à partir du lundi 14 Aout prochain. Ce conformément au décret du 26 Mai 2006, rappelle la secrétairerie d’Etat à la sécurité publique.

Le secrétaire d’Etat, Ronsard Saint-Cyr, a, dans un communiqué, annoncé la poursuite des discussions avec les acteurs concernés en vue d’aboutir dans le meilleur délai à une reprise concertées des autres mesures.