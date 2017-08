Astrologie du jour

BELIER

Amour

Dans vos relations de couple, vous ajouterez un petit grain de fantaisie, pour bien prouver que, quand vous le voulez, vous savez vous montrer imprévisible. Votre conjoint ou partenaire sera surpris et charmé. Et le bonheur sera au rendez-vous. Pour l’instant, les célibataires se satisferont fort bien d’amourettes passagères, de flirts sans lendemain. Ils auront parfaitement raison en cela, car une liaison commencée en ce moment ne semble pouvoir leur amener que des désagréments.

Argent

Dépêchez-vous de régler vos problèmes d’argent les plus urgents, car bientôt vous ne serez plus en mesure de le faire correctement. Vous pourrez aussi aujourd’hui effectuer des transactions profitables.

Santé

Bonne condition physique en général. Mais peut-être quelques douleurs musculaires seront-elles là pour vous rappeler à l’ordre : n’allez pas au-delà de vos forces, ni au travail, ni au sport que vous pratiquez.

Travail

Dans le travail, si vous voulez vous lancer dans l’action grandiose cette fois pour décrocher la lune, ne commettez surtout pas l’erreur de croire que tout est gagné d’avance ou qu’il suffit de tricher pour gagner. Une telle conception entraînerait des conséquences désastreuses sans commune mesure avec l’éventuel profit que vous pourriez récolter dans la meilleure des hypothèses.

Citation

Le rêveur se met à la recherche du cheval qu’il a admiré sur une peinture (proverbe chinois).

Famille/foyer

La présente configuration astrale laisse entendre que si vos parents sont âgés, ils vous donneront du souci, soit à cause de leur santé précaire, soit à cause de leur comportement peu raisonnable et trop dogmatique.

Vie sociale

Vos relations amicales auront la vedette. Vous passerez de bons moments avec vos amis. Ceux-ci vous manifesteront leur sympathie et leur attachement, et cela vous apportera un confort moral appréciable. Si votre emploi du temps vous le permet, essayez d’élargir le champ de vos connaissances, dans des domaines variés et inhabituels. Ce sera un excellent moyen de développer votre personnalité et de prévenir l’ennui.

Nombre chance

771

Clin d’oeil

Ne vous engagez pas dans des explications plus ou moins inutiles.

TAUREAU

Amour

Célibataire, votre charme pétillant et votre énergie vous vaudront aujourd’hui tous les succès sur le plan amoureux : vous serez séducteur, et votre magnétisme vous rendra irrésistible. Optimisme et euphorie illumineront votre existence ! Avec cet aspect de Mercure, vous aurez droit à une certaine animation dans votre vie conjugale. Les couples en profiteront pour discuter, s’aimer, et se disputer aussi !

Argent

Vous vous trouverez assailli de toutes parts par de graves soucis matériels : charges, frais, capitaux prêtés, héritages, responsabilités financières, etc. Tout cela pourra vous conduire à vous replier sur vous-même en ressassant des pensées funestes. Il faudra réagir énergiquement contre cette atmosphère trop enfermée et débilitante par divers moyens, par exemple en fréquentant des milieux jeunes et dynamiques.

Santé

En général, vous vous sentez merveilleusement bien dans l’eau. Est-ce par effet du souvenir de votre paradis intra-utérin, un paradis que vous affectionnez mais qui est à jamais perdu ? Vos tensions, vos noeuds psychologiques disparaissent comme par enchantement dès que vous barbotez. Voilà pourquoi les sports nautiques vous sont particulièrement bénéfiques. Pratiquez-les aussi souvent que vous le pouvez.

Travail

Nette amélioration de votre vie professionnelle. Vos ambitions seront favorisées. Si vous avez envie de changer d’orientation, les augures vous sont favorables. Quelle que soit votre situation, le message astral, c’est de retrouver confiance en vous et d’aller de l’avant.

Citation

Il vaut mieux aller chez le boulanger que chez le pharmacien (proverbe néerlandais).

Famille/foyer

Vie familiale sereine à souhait. Il est possible qu’un problème qui n’a pas été complètement réglé soit à nouveau d’actualité ; dans ce cas, ayez une discussion franche, calme et exhaustive avec votre conjoint ou les personnes concernées.

Vie sociale

Evitez les jugements tranchants, catégoriques. Ils vous feraient commettre de graves erreurs et pourraient même provoquer une brouille avec une personne qui vous est chère ou dont vous recherchez les faveurs.

Nombre chance

470

Clin d’oeil

N’attendez pas des autres plus qu’ils ne peuvent ou veulent donner.

GEMEAUX

Amour

Célibataire, dans le domaine amoureux, vous aurez tendance à avoir les yeux plus gros que le ventre. Bien entendu, il n’y a rien de répréhensible à viser haut et à désirer un compagnon (une compagne) qui, en plus de l’affection, apporte des avantages sociaux et matériels. Mais êtes-vous sûr(e) d’être à la hauteur de ce que vous croyez être en droit d’obtenir ? A priori, rien ne devrait troubler votre vie de couple. Et pourtant, la planète Neptune pourrait avoir quelques répercussions négatives sur ce secteur.

Argent

Neptune en cet aspect se contentera de vous protéger sur le plan financier, à condition, bien sûr, que vous ne vous lanciez pas dans une de ces crises de consommation aiguës dont vous êtes particulièrement friand.

Santé

Voici les conseils de Vénus en ce moment : bougez, faites du sport, multipliez les activités physiques. Ce sera indispensable pour éliminer les toxines et éviter d’encrasser vos artères. Surveillez aussi votre alimentation ; rien de tel pour prévenir les troubles cardio-vasculaires.

Travail

Les influences astrales de la journée se feront surtout sentir dans votre vie professionnelle, qui sera assez agitée. Malgré votre courage et votre dynamisme, vous ne parviendrez pas à maîtriser une certaine anxiété. Le mieux que vous aurez à faire serait de faire comme si vous dominiez effectivement la situation et de prendre du recul par rapport aux événements. Votre placidité, même forcée, renforcera votre lucidité, et rassurera votre entourage professionnel.

Citation

La fin est l’épreuve de tout (Gower).

Famille/foyer

Il y aura de l’animation chez vous : déménagement, ou visite prolongée de parents éloignés, qui camperont dans le séjour. Vous devrez vous adapter à ce rythme de vie momentanément chahuté, mais finalement très distrayant.

Vie sociale

Vous serez un brin misanthrope aujourd’hui, jugeant sans doute que les autres ne se comportent pas de façon assez raisonnable. Ce pénible sentiment se fera sentir d’autant plus que, malgré une certaine amélioration dans vos relations avec vos amis, la hache de guerre ne sera pas totalement enterrée. Gare à ceux qui perturberont votre tranquillité ; ils auront à le regretter !

Nombre chance

588

Clin d’oeil

Expédiez promptement les affaires courantes pour être à l’aise.

CANCER

Amour

Incité par Saturne, vous chercherez à consolider les liens qui vous unissent à votre conjoint. Mais si vous avez l’impression d’être le seul à faire des efforts, vous changerez peut-être d’attitude. Célibataire, le secteur amour vous réservera de bien agréables surprises. Mars, la planète du désir, vous fera vivre des moments passionnés. Le Soleil, de son côté, devrait amplifier ce climat de séduction. Vous vous sentirez d’humeur romantique et pouvez vous attendre à faire une rencontre déterminante pour votre avenir amoureux.

Argent

Des influences planétaires contradictoires vous donneront bien du fil à retordre. Vous aurez du mal à gérer vos finances de façon cohérente. Tantôt vous aurez envie de foncer tête baissée et de vous lancer dans des transactions financières audacieuses, tantôt vous envisagerez l’avenir avec pessimisme et aurez peur d’investir. Il faut bien avouer que votre situation n’est pas très enviable.

Santé

Saturne influencera votre secteur santé : voilà qui devra vous inciter à la prudence. Non pas que vous soyez menacé d’un problème vraiment grave, mais vous risquez simplement de résister moins bien que d’habitude à la fatigue. Attention aussi aux poussées allergiques.

Travail

Cette journée semble décisive à plus d’un titre pour les changements brusques et positifs qu’elle vous apportera dans le domaine professionnel. Vous serez à même de vous réaliser pleinement dans une orientation nouvelle. Vous saurez voir sur-le-champ les solutions à retenir, les directions à prendre.

Citation

Une main posée sur les yeux suffit à recouvrir le Ciel (proverbe chinois).

Famille/foyer

Vous veillerez scrupuleusement à ce que les succès que vous réalisez dans la vie professionnelle ou sociale soient un facteur de cohésion familiale et non un prétexte pour modifier négativement votre attitude à l’égard du conjoint et des enfants. Bravo !

Vie sociale

Vous devrez surveillez étroitement vos propos, car Mercure mal aspecté vous incitera à proférer des paroles imprudentes. Sachez qu’ « on se repent souvent de parler, jamais de se taire » (Simonide d’Amorgos).

Nombre chance

272

Clin d’oeil

Prenez soin de ne pas commettre d’impair dans vos rapports.

LION

Amour

Le solide et le concret marqueront votre climat conjugal au cours de cette journée. La communication passera bien, et une petite escapade, proche ou lointaine, vous portera chance. Bref, votre vie de couple sera confortable – un brin plan-plan, il est vrai, mais si agréable ! Les célibataires du signe, en revanche, auront bien du mal à faire des rencontres satisfaisantes ; ils ressentiront peu d’affinités pour les nouveaux venus.

Argent

N’hésitez pas à demander une prime quelconque, quitte à insister. On essaiera de vous faire comprendre que ce n’est pas le moment, mais vous obtiendrez quand même satisfaction. Par ailleurs, excellente journée pour réorganiser la gestion de vos économies.

Santé

La planète Vénus bien aspectée vous incitera à préserver votre santé par tous les moyens possibles. Elle vous fera comprendre viscéralement qu’ « il n’y a pas de richesse préférable à la santé du corps » (L’Ecclésiastique). Vous devrez surtout vous méfier du surmenage ; en effet, à quoi sert d’assurer votre avenir si vous y laissez la vie !

Travail

Côté travail, vous figurerez cette fois parmi les rares élus des astres, en ce sens que vous aurez une excellente chance de mener à bien vos diverses entreprises et d’en tirer de très grandes satisfactions d’ordre moral et matériel. Il vous est même conseillé de vous livrer à la spéculation, mais à condition de ne risquer que ce que vous pouvez vous permettre de perdre.

Citation

L’honneur est au commerçant, bien que l’imitateur puisse mieux faire (proverbe arabe).

Famille/foyer

Pluton sera mal aspecté. Conséquence : les conflits avec votre entourage familial ne manqueront pas. Mais si vous parvenez à établir des rapports d’égalité, les tensions s’atténueront.

Vie sociale

Votre standing social recevra un coup de pouce de Mars. Vous serez d’emblée admis dans un cercle très fermé, ce qui vous fera éprouver un grand sentiment de fierté et de sécurité. Faites quand même attention aux incidences financières que votre nouvelle situation peut avoir. Et puis, il faudra aussi vous garder d’un certain snobisme, qui risque d’altérer à la longue votre charme naturel.

Nombre chance

198

Clin d’oeil

Inutile de foncer dans le tas ; luttez avec méthode et clairvoyance.

VIERGE

Amour

Tout baignera dans l’huile pour les couples déjà formés dont l’un des partenaires est de ce signe. Initiative, chaleur communicative et joie de vivre seront la toile de fond de leur vie aujourd’hui. Célibataire, en amour, ne cherchez pas trop à réprimer votre enthousiasme et votre aptitude à idéaliser vos partenaires. On a bien le droit de rêver un peu, non ? Et puis, un peu de tendresse, de complicité, de douceur, ça n’a jamais fait de mal à personne, même si on sait que ça ne va pas durer.

Argent

Avec cet aspect de Jupiter, vous n’aurez pas grand-chose à faire pour maintenir vos finances au beau fixe. Le prêt que vous sollicitiez depuis quelque temps sans succès vous sera enfin accordé, et de surcroît au meilleur taux du marché. C’est presque trop beau pour être vrai ; et pourtant, c’est ce qui vous attend. Tentez aussi votre chance au jeu.

Santé

Le Soleil, cet astre de vitalité, va vous aider à rester en grande forme, même si vous avez pas mal de choses à faire en ce moment. De son côté, Mars renforcera votre résistance. Mais attention : cette planète pourra aussi entraîner des moments de grande nervosité ou d’hypertension, ce qu’il faudra surveiller de plus près, surtout si vous êtes déjà sujet à ce type de troubles.

Travail

Au travail, Mars décuplera votre esprit de compétition, mais risque en revanche de vous rendre agressif. Vos relations avec vos collègues seront souvent explosives, et il suffira d’une étincelle pour mettre le feu aux poudres. Attention, également, à votre impulsivité, qui vous poussera à prendre des décisions sur un coup de tête.

Citation

L’envieux jalouse les hommes de talent au point de les détester (proverbe chinois).

Famille/foyer

Des changements très fastes devraient intervenir dans votre environnement familial. Nombreux sont les natifs qui décideront de changer de résidence pour emménager dans un logement plus spacieux. Il y aura aussi d’heureux événements dans l’air.

Vie sociale

Vous aurez un grand appétit de vivre. Vous ferez une plus grande part aux nouveautés, ce qui vous donnera l’occasion de prendre un plus grand recul par rapport à un passé qui vous entravait quelque peu. Vous ferez une plus large part aux loisirs, aux distractions, ou plus simplement au temps consacré à vous-même et à ceux que vous aimez. Vous réussirez ce que vous entreprenez, ce qui amplifiera votre optimisme et la confiance en vous-même.

Nombre chance

860

Clin d’oeil

Ne vous plaignez pas trop vite de l’ingratitude d’un ami.

BALANCE

Amour

Célibataire, vous aurez l’air aujourd’hui d’un poète nostalgique, et c’est justement ce qu’il faut pour que des coeurs sensibles aient grandement envie de vous consoler. L’aventure amoureuse sera donc à portée de main. À vous de savoir résister ou céder ! La présence du Soleil et de Vénus ne pourra avoir qu’un impact bénéfique sur votre vie conjugale, d’autant qu’ils agiront de concert avec Uranus, la planète des bonnes surprises. Mettez à profit cette journée faste pour vous rapprocher de votre conjoint ou partenaire et réveiller sa sensualité.

Argent

Deux poids lourds du Ciel se partageront votre secteur argent. Il s’agit d’Uranus et de Neptune, dont l’influence sur vos finances revêt des aspects contradictoires. Si Uranus apporte souvent des rentrées d’argent inattendues, Neptune de son côté peut vous empêcher d’y voir clair et vous pousser à des dépenses que vous regretteriez. Par chance, votre nature raisonnable devrait vous préserver de ces effets pervers.

Santé

Vénus en aspect harmonique vous conseillera de lever le pied. Ne vous imposez plus des rythmes marathoniens sous prétexte que vous vous sentez indispensable. De temps en temps, il est bon aussi de savoir dire « stop ». D’ailleurs, « Les cimetières sont remplis de gens qui se croyaient indispensables » (proverbe arabe).

Travail

Débarrassé des aspects négatifs de Pluton, vous aurez les coudées plus franches pour continuer à progresser dans votre travail et montrer vos compétences. Saturne vous donnera la ténacité nécessaire pour y parvenir. Il vous aidera, en outre, à assumer des responsabilités professionnelles qui vont bientôt s’élargir.

Citation

Tout vainqueur insolent à sa perte travaille (La Fontaine).

Famille/foyer

Ambiance familiale globalement favorable, grâce à cette position de Saturne, propice à des liens durables autant que réussis. Bon climat domestique pour achever la réalisation de projets importants.

Vie sociale

Les circonstances vont vous permettre d’être introduit dans un milieu très fermé. Vous ferez ainsi la connaissance de personnes qui vous fascineront par leur savoir, leur curiosité d’esprit et leur influence.

Nombre chance

451

Clin d’oeil

Consacrez-vous davantage à votre vie familiale.

SCORPION

Amour

Votre contentieux avec votre conjoint ou partenaire ne sera pas près de s’estomper. Vous ne pourrez pas résister à l’envie de ressasser les mêmes griefs vis-à-vis de l’autre, l’obligeant ainsi à rester indéfiniment sur ses positions. Pourquoi ne pas essayer d’oublier, de penser à autre chose ? Ou mieux, pourquoi ne pas chercher à engager un vrai dialogue avec votre douce moitié ? Un petit cadeau bien pensé en serait un bon prologue. Célibataires, si c’est une rencontre de qualité que vous recherchez, alors tenez-vous prêts !

Argent

La chance sera de votre côté dans une mise de fonds en commun ou dans une discussion financière. Avec l’appui total de Saturne, vous pourrez prendre des risques.

Santé

Avec le tandem Mars-Jupiter influençant votre camp, vous aurez de l’énergie et du dynamisme… pour quatre ! Peut-être aurez-vous un peu trop tendance à abuser de la viande rouge et des plats épicés, mais vous les supportez bien. Il n’y aura donc pas péril en la demeure. Consommez tout de même assez de légumes verts, qui ne doivent pas être trop cuits, c’est-à-dire qu’ils doivent rester encore quelque peu croquants.

Travail

Beaucoup d’agressivité et d’acharnement au travail. Vous parviendrez à vous hisser à une place très enviable. Mais vous vous ferez forcément des ennemis, dont vous devrez vous méfier.

Citation

Comment a-t-on pu dire que l’homme est un animal raisonnable ! Il est tout ce qu’on veut, sauf raisonnable (Oscar Wilde).

Famille/foyer

Vous vous sentirez souvent écartelé entre votre métier et votre vie familiale. Vos proches vous reprocheront de les délaisser. Mais vos supérieurs hiérarchiques, eux, pourraient se plaindre de votre manque d’assiduité. Quelle vie ! Prenez courage et, avec le soutien de Mercure, essayez de trouver un équilibre.

Vie sociale

On vous mettra au pied du mur. Mais, pour ne pas briser un lien qui vous est cher, vous aurez peur de dire la vérité. Gérez la situation avec tact et diplomatie, et vous aurez l’avantage.

Nombre chance

456

Clin d’oeil

Pensez à défendre vos intérêts ; c’est un droit tout à fait légitime.

CAPRICORNE

Amour

Aucune planète ne venant troubler votre secteur couple, on pourrait vous croire abonné à la quiétude conjugale. En fait, ce ne sera vrai qu’en partie. Mars en effet peut vous souffler des comportements dirigistes, qui ne plairont pas trop à votre conjoint. D’où les petits accrochages qui risquent d’en résulter. Célibataire, vous allez vous surprendre vous-même. Cette configuration astrale donne confiance en soi et l’envie d’aller droit au but. En clair, si quelqu’un vous plaît, vous le lui ferez savoir, et sans tarder.

Argent

Vous serez sans doute amené à réorganiser vos habitudes financières. Tout se passera au mieux si vous décidez de vous-même de modifier ce qui ne va pas. Dans le cas contraire, la vie pourra se charger de vous y obliger. Prudence, donc !

Santé

En dominant votre Ciel, Mars, véritable concentré d’énergie, devrait vous valoir une grande forme. Mais en même temps, il pourrait vous rendre très impulsif. Un travers qui, hélas, peut augmenter le risque accidentel. Alors, pour éviter d’abîmer vos pare-chocs ou de vous taper sur les doigts si vous bricolez, contrôler votre nervosité, notamment en vous abstenant de tout excitant comme le café, le thé ou le tabac.

Travail

Au travail, vous devrez redoubler de vigilance. Des obstacles risquent de se dresser sur votre route, et vos conditions de travail seront plus difficiles. Accrochez-vous, pourtant ! Votre ténacité finira par porter ses fruits.

Citation

Le bonheur est de connaître ses limites et de les aimer (Romain Rolland).

Famille/foyer

L’attitude compréhensive et affectueuse que vous avez décidé d’adopter à l’égard de vos enfants favorisera une ambiance fertile en promesses de bonheur. Ne changez pas de cap.

Vie sociale

Plus vous saurez conserver votre calme et rester courtois, et plus vous décontenancerez vos adversaires. Et puis vous aurez un allié solide en la personne de Mercure : il vous aidera à ne pas vous laisser entamer et à conserver la maîtrise de la situation.

Nombre chance

410

Clin d’oeil

Efforcez-vous d’aller à l’essentiel et d’adapter votre action aux objectifs que vous vous êtes fixés.

CAPRICORNE

Amour

Une idée de séparation pourrait intervenir ce jour et vous contraindre à vous éloigner temporairement de votre conjoint ou partenaire. Mais consolez-vous : cela ne pourra être que passager, et l’éloignement aura pour effet d’intensifier et de consolider vos relations. « L’absence est à l’amour ce qu’est au feu le vent ; Il éteint le petit, il attise le grand » (Bussy-Rabutin). Célibataire, à vous les coups de foudre à répétition ! Vous ne tiendrez plus en place, tant votre pouvoir de séduction fera des ravages !

Argent

Neptune en cet aspect pourra vous donner envie de dépenser vos économies pour vous faire plaisir, notamment en faisant du sport ou en soignant votre look. Attention à ne pas vous ruiner en petites robes et autres colifichets !

Santé

Les influences planétaires seront toutes toniques, et rien ne pourra entamer votre énergie et votre vitalité. Vous serez au top niveau de votre forme physique. Mais soyez cependant prudent, mesuré, afin d’éviter les tendinites et claquages musculaires.

Travail

Dans le travail, tout sera favorable à la réalisation de vos divers projets. Il ne faudra donc pas perdre votre temps à convaincre les autres du bien-fondé de vos agissements. Foncez !

Citation

La mort et la vie sont au pouvoir de la langue (Livre des Proverbes).

Famille/foyer

Incité par Jupiter, vous vous efforcerez d’améliorer le confort de ceux que vous aimez. Et vos rapports avec eux seront très chaleureux.

Vie sociale

La vie relationnelle aura la vedette. L’occasion vous sera donnée de faire de très intéressantes rencontres à condition, bien entendu, que vous sortiez de votre tanière. Recherchez d’abord les points que vous auriez en commun dans le domaine culturel, avant d’aborder les questions d’ordre sentimental. Parlez très peu de vous-même, et intéressez-vous beaucoup à vos interlocuteurs.

Nombre chance

107

Clin d’oeil

Evitez de prendre des décisions à l’emporte-pièce : vous risqueriez de regretter rapidement, sans forcément pouvoir revenir en arrière.

VERSEAU

Amour

Journée placée sous la houlette de Vénus avec, comme conséquence, une ambiance feutrée très propice aux amours paisibles et des moments heureux près de l’être aimé. Les couples approfondiront leurs liens et leur confiance dans leur avenir sentimental. Ah, comme la vie est belle ! Célibataire, le coup de foudre pourrait vous tomber dessus sans préavis, et vous pourriez bien prendre feu et flamme ! Vous ne reprendriez vos esprits que beaucoup plus tard. Mais si ce n’est pas le cas, alors vous devriez être en train de savourer de paisibles et délicieuses amours.

Argent

Subissant l’influence du turbulent Mars, vous aurez tendance à prendre de gros risques financiers. Mais la chance ne sera pas avec vous. Si vous voulez brasser de grosses sommes d’argent sans danger, jouez plutôt au Monopoly !

Santé

Jupiter vous protégera sur le plan santé. Vous serez, physiquement, très bien dans votre peau, et votre vitalité accrue vous permettra de vous lancer dans des activités sportives dont vous avez peu d’habitude. Mais il faudra éviter toute gourmandise.

Travail

Avec cet aspect de Jupiter, vous pourrez être confiant. Vous allez voir votre carrière redécoller. Mais cela ne vous empêchera pas d’être vulnérable à quelques inquiétudes. Essayez de garder votre calme, quelles que soient les circonstances. Accrochez-vous, le succès vous attend !

Citation

Le doute est la clef de toute connaissance ; qui ne doute de rien ne sait rien (proverbe persan).

Famille/foyer

Vos enfants occuperont la première place dans votre coeur. Vous ferez tout votre possible pour les encourager à prendre des responsabilités, à s’affirmer ou à se réaliser, selon leur âge.

Vie sociale

A la faveur des aspects harmoniques de la planète Mercure, misez à fond sur votre créativité. Votre imagination sera plus fertile que jamais, et vous aurez des idées qui étonneront plus d’un.

Nombre chance

954

Clin d’oeil

Attention : votre besoin d’avoir raison vous ferait travestir la vérité.

POISSONS

Amour

Votre vie conjugale sera assez facile, aucune planète n’affectant directement en cette journée les secteurs de votre thème liés à l’amour. Vous aurez droit à une journée de tendresse et de complicité. Célibataire, vous vous trouverez encore une fois confronté à un mélange de l’amour et de l’argent. Ce mélange étant toujours dangereux, prêt à exploser comme une bombe, on ne saurait que vous conseiller l’extrême prudence lorsque vous devrez faire le choix inévitable.

Argent

Journée difficile pour vous en raison des contraintes financières extrêmement pénibles que vous imposera Jupiter. Vous ne pourrez pas faire grand-chose pour remédier à la situation. Mais vous pourrez empêcher de tels déboires de revenir vous importuner dans l’avenir en modifiant vos habitudes de dépense. N’essayez pas de gagner de l’argent par le biais de jeux de hasard ou d’autres paris : le bon argent, ça se mérite !

Santé

Vous vous sentirez sollicité par les activités du corps comme par celles de l’esprit. Essayez, pour votre plus grand bien, de concilier les deux en pratiquant régulièrement un exercice physique qui demande une participation du mental – par exemple le yoga, la relaxation, la sophrologie, les arts martiaux et la danse. Les implications spirituelles de toutes ces disciplines peuvent être très grandes et très profitables pour vous.

Travail

Sur le plan professionnel, vous pourrez mener votre barque comme vous l’entendez. Et vous parviendrez à développer votre situation en adoptant une attitude entreprenante et en refusant de garder les deux pieds dans le même sabot. Bref, il ne faudra surtout pas être timoré ou immobiliste. Sans quoi, vous le paierez cher bientôt.

Citation

Celui qui écoute aux portes apprend souvent ce qu’il ne voudrait pas connaître (Th. Fuller).

Famille/foyer

Vos plus grandes joies, vous les vivrez en famille. Vos enfants, surtout, feront votre bonheur. S’ils sont très jeunes, vous vous émerveillerez de leur curiosité d’esprit. Avec les plus âgés, la complicité sera belle.

Vie sociale

Sortez de votre tour d’ivoire et allez rencontrer le plus de gens excentriques possible. Ils dégageront vos horizons et vous procureront une bouffée d’air salutaire.

Nombre chance

338

Clin d’oeil

Vous vous sentez au bout du rouleau ? Méditez, c’est ce qui vous ressourcera le plus.

