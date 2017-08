Éphéméride du jour ….., 11 Août 1980 // Décès Paul Charles Jules Robert, lexicographe et éditeur français

11 Août 1980 Décès Paul Charles Jules Robert, lexicographe et éditeur français

Il entreprit des études de droit et soutint en 1945 une thèse d’économie politique intitulée « Les agrumes dans le monde ».

Lors de la rédaction de sa thèse, il est confronté au problème de la traduction de nombreux termes anglais et espagnols, courants en agronomie. Il ressent alors le besoin d’un « nouveau dictionnaire qui, par analogie, permettrait de regrouper les mots selon les notions et les idées ». Il se plonge dans la consultation de dictionnaires et se constitue un lexique, dans lequel il classe les mots par association d’idées, qui le conduit naturellement vers un projet de lexicographie. Il présente ce projet à des hommes politiques dont le Général de Gaulle, André Malraux et Georges Pompidou qui l’encouragent à poursuivre ses travaux.

Il entreprend donc la rédaction d’un Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, publié de 1953 à 1964 en 6 volumes et 1 supplément, mais que l’Académie française choisit de primer dès le 15 juin 1950 (Prix Saintour) sur présentation d’un premier fascicule.

Il fonda à cette fin sa propre maison d’édition à Casablanca en 1951, et réunit autour de lui une équipe de collaborateurs, parmi lesquels Roger-Georges Morvan, Alain Rey, Josette Rey-Debove et Henri Cottez.

Son dictionnaire fait désormais l’objet d’éditions de formats différents, toutes sous-titrées Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française :

Grand Robert de la langue française (1964), en 6 volumes et 1 supplément (1971)

Le Petit Robert (1967), condensé du précédent

Par ailleurs, la même équipe a édité :

Le Robert méthodique (Dictionnaire méthodique du français actuel)

Le Micro-Robert (Dictionnaire du français primordial) (1971)

Le Grand Robert des noms propres (Dictionnaire universel des noms propres) (1968-1974), en 5 volumes

Le Petit Robert 2 (Dictionnaire des noms propres) (1974), condensé du précédent. À noter une innovation de taille dans l’édition 2005 : l’apparition de 10 000 références étymologiques, qui semble être une première dans un dictionnaire de noms propres en langue française

Le Dictionnaire universel de la peinture, en 6 volumes

Plusieurs dictionnaires bilingues

Divers dictionnaires thématiques

Réédition anastatique du Dictionnaire universel… d’Antoine Furetière (1690), en 3 volumes.

——————————————————————————————————————————

Aujourd’hui, 11 aout 2017

223ème jour de l’année, 31ème semaine de l’année

142jours avant la fin de l’année

Ce jour était officiellement dénommé jour de l’aunée dans le calendrier républicain français.

L’aunée est une plante médicinale, dont la racine contient des alcaloïdes.

——————————————————– JOURNEE NATIONALE

Tchad : fête de l’indépendance, commémore l’indépendance vis-à-vis de la France en 1960.

En Haïti et dans le monde, célébration de la Fête Sainte Claire

Marchand — Artibonite

Frères (Pétion-Ville) —Ouest

Petite Place Cazeau —Ouest

——————————————————————————————————————

UN FAIT A RETENIR

11 aout 1952 Hussein monte sur le trône de Jordanie

Le roi Talal, souffrant de déficience mentale, est déposé par le Parlement jordanien. Son fils Hussein, 17 ans, devient le troisième souverain hachémite à régner sur la Jordanie. Le roi Hussein régnera jusqu’à sa mort en 1999.

——————————————————————————————————————

HAITI

11 août

1912 Funérailles de Cincinnatus Leconte

Tué lors de l’explosion du palais national le 8 août, son successeur, Tancrède Auguste, unami personnel, lui fit d’imposantes funérailles. Ses restes déposés, à la suite de la messe de l’absoute, dans le caveau de la famille Laroche furent, quatorze mois plus tard, transférés au Cap-Haitien et inhummés près de son épouse décédée au début de sa présidence, le 25 octobre 1911.

——————————————————————————————————————

La Pensée du Jour

«La meilleure façon de combattre le mal est un progrès résolu dans le bien. »

Lao-Tseu

———————————————————————————————————————

PRENOM DU JOUR

SAINTE-CLAIRE mais aussi Clara, Suzanne, Rita…

Sainte-Claire d’Assise naît dans cette ville en 1193 et y meurt en 1253. Elle fonda l’ordre des Clarisses ou « pauvres dames ». Sainte-Claire est la patronne de la télévision

Les Claire sont généreuses et droite

Leurs couleurs : le vert et leur chiffre : le 3

——————————————————————————————————————————

Aujourd’hui

Vendredi 11 Août 2017 Pleine Lune

L’Ere des Lion, comprise entre le 22 juillet et le 21 aout

———————————————————————————————————————

LE CULTUREL CHEZ NOUS

——————————————————————————————————————————-

MIZIK LAKAY

Kenzy «kalkile»

Pour découvrir la musique de Kenzy «kalkile»

cliquezsur le lien qui se trouvesurnotre site :

https://www.youtube.com/watch?v=bEQyS3Qjfiw

Kenzy, cet artiste qui nous revient après avoir posé ses valises à la Guadeloupe

Douceur et mélancolie sont au rendez-vous. A trop calculer, on finit par briser une relation qui avait tout pour durer, chante-t-il.

——————————————————————————————————————————

ARAKA- dimanche 13 août 2017- à partir de 10h

Journée Portes ouvertes dans le cadre des activités de célébration de ses 29 ans d’existence.

——————————————————————————————————————————-

Carrefour-19 et 20 août 2017- entre 10 h a.m. et 5 h p.m

Première édition du festival Rivière Froide en Couleurs

Ce festival, à prétention écologique et environnemental, se tiendra à Kay Louis Jeune (au bord de la rivière). Au programme : foire artisanale et gastronomique, shows de troubadour, jeux traditionnels et défilés de bandes à pied.

LEL | Appel à contributions L’Association Legs et Littérature (Alel) lance un appel à contributions pour le dixième numéro de la revue Legs et Littérature consacré à la thématique «La critique littéraire» à paraître en octobre 2017. Les intéressés peuvent envoyer leur proposition de contribution avant le 31 août à legsetlitterature@venez.fr Plus d’infos : www.legsedition.net

——————————————————————————————————————————

L’actualité du monde, dans le passé

11 aout 1718 Naissance de Frederick Haldimand, officier et administrateur colonial britannique

Comme un grand nombre de ses compatriotes, il partit pour l’étranger, s’engageant dans un régiment de l’armée prussienne en 1740 et participa à la guerre de Succession d’Autriche. Par la suite, il fit partie du régiment des gardes suisses de l’armée des Pays-Bas. En mars 1756, il passa dans l’armée britannique dans un nouveau régiment composé de colons suisses et allemands de Pennsylvanie ainsi que d’officiers protestants d’Europe. Arrivé en Amérique du Nord en juin, Haldimand avait le grade de lieutenant-colonel.

En 1777, il est nommé gouverneur de la province de Québec, qui incluait alors une grande partie de l’Ontario. Il prit ses fonctions à Québec en juin 1778. Il agit en cette fonction pendant la révolution américaine. Tout comme son prédécesseur Carleton, Haldimand trouva la plupart de ses appuis dans le French party face au parti britannique des marchands et colons anglais.

11 aout 1825 Bolivar devient président de la Bolivie

Avec son lieutenant, le général Antonio José de Sucre, Bolivar contribua à la libération du Pérou, déjà engagée par l’armée de José de San Martín. Il devint président de la Bolivie, pays nouvellement formé sur le territoire de l’ancienne vice-royauté du Pérou qui prit son nom de son libérateur, le 11 août 1825 (jusqu’au 1er janvier 1826) alors qu’il était déjà le président de la Grande Colombie depuis 1819. De ce dernier pays, il conserverait la présidence jusqu’à son départ en exil en 1830. On peut considérer que jusqu’en 1826 il ne l’occupait plus que symboliquement étant donné ses campagnes dans les Andes centrales.

11 aout 1909 Le premier message SOS

Le premier message SOS de l’histoire est reçu du navire Arapahoe, près de Cap Hatteras en Caroline du Nord.

11 aout 1919 Décès d’Andrew Carnegie, industriel et philanthrope britannique

Andrew Carnegie, né le 25 novembre 1835 à Dunfermline en Écosse, fut un industriel et philanthrope britannique naturalisé américain. Il quitte le Royaume-Uni en 1848 pour les États-Unis d’Amérique.

Après avoir commencé dans l’industrie textile comme simple ouvrier, il créa l’une des plus importantes aciéries américaines à Pittsburgh, entre la Guerre de Sécession et le début du XXe siècle.

Le succès de sa société, Carnegie Steel, est essentiellement lié à sa capacité de produire en grande quantité et à bas prix des rails de chemin de fer, dont la demande est forte à cette époque.

1921 Naissance d’Alex Haley, écrivain afro-américain

Il est connu notamment grâce à sa collaboration à l’Autobiographie de Malcolm X et son livre Racines (Roots:The Saga of an American Family).

En 1939 Haley s’engage dans les Coast Guard. Il participe ensuite aux opérations de la guerre du Pacifique, période pendant laquelle il acquiert le goût de l’écriture. À la fin de la Seconde Guerre mondiale il est transféré à sa demande dans le service « journalisme » des Coast Guard. Il y reste jusqu’à sa retraite en 1959, à la suite de laquelle il entame sa carrière d’écrivain.

Il est décédé le 10 février 1992.

11 aout 1934 Record féminin de vitesse en avion pour Hélène Boucher

Le 8 août 1934, aux commandes d’un Caudron-Renault, Hélène Boucher enlève d’une part le record de vitesse sur 100 km à 412 km/heure et d’autre part le record des 1 000 km à la moyenne de 409 km/heure (Maurice Arnoux détenait l’ancien record avec 393 km/h). Le 11 août elle s’adjuge le record du monde féminin à 445 km/heure.

11 aout 1999 Éclipse totale

De Land’s End en Angleterre au golfe du Bengale en passant par la France, l’Allemagne, l’Autriche, l’Italie, la Yougoslavie, la Hongrie, la Roumanie, la Turquie, l’Irak, l’Iran et le Pakistan, des centaines de millions de Terriens peuvent observer la dernière éclipse totale de soleil du siècle.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

