Haïti – Politique : Suivi des travaux à l’Aéroport international Toussaint Louverture

Source HL/ S/ HaïtiLibre

Les travaux de modernisation et de réhabilitation de l’Aéroport international Toussaint Louverture avancent à grand pas. De l’intérieur à l’extérieur, les équipes sont à l’œuvre sans relâche.

À la salle d’Arrivée de l’Aéroport, on a procédé au remplacement des équipements sanitaires tels que les toilettes, les lavabos et accessoires et au à la salle de Départ, une maintenance a été faite dans le système de climatisation.

En plus des panneaux de signalisation, des traçages pour rendre plus fluide la circulation des véhicules sur le site de l’Aéroport, une vaste structure métallique devant servir de couverture pour les passagers et usagers du bâtiment a été érigé en vue d’accueillir les passagers dans de meilleure condition.

La construction d'un dortoir pour les employés nocturnes y compris