Haïti – Immigration: L’Armée canadienne construit un camp à la frontière pour les migrants haïtiens

Source SL/ HaïtiLibre

Suite à une demande d’appui du Ministère fédéral de la Sécurité publique, responsable de la gestion des postes douaniers, une centaine de soldats venant de Valcartier, de Montréal et de Saint-Jean-sur-Richelieu, construisent un camp de toile au poste frontalier de Saint-Bernard-de-Lacolle qui doit servir à héberger les migrants haïtiens demandeurs d’asile qui traversent massivement et illégalement la frontière canado-américaine au niveau du rang Roxham http://www.haitilibre.com/article-21748-haiti-montreal-pres-de-2-400-haitiens-demandeurs-d-asile-le-ceci-appelle-a-l-aide.html

Ce camp de tentes modulaires avec planchers, éclairage et chauffage, qui devrait être achevé ce jeudi, pourra accueillir initialement 500 personnes. Selon Patrick Lefort, un Porte-parole de l’Agence des services frontaliers du Canada il y aurait actuellement 700 personnes en attente d’être traitées et le délai d’attente est de deux à trois jours, le temps que leur identité soit confirmée et qu’ils soient soumis à des vérifications de sécurité et jusqu’à présent, il n’y avait sur le site aucun lit, ni douche… seulement des bancs et des chaises.

Le major Yves Desbiens de l’armée canadienne a tenu a préciser ………………………….lire la suite sur haitilibre.com