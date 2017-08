Haïti-Santé: MSF encourage l’allaitement maternel

Source CRA | hpnhaiti.com

Médecins Sans Frontières (MSF) encourage les mères à pratiquer l’allaitement dans son hôpital obstétricald’urgence à Port-au-Prince. Durant la première semaine du mois d’août, les équipes ont renforcé la sensibilisation sur l’allaitement auprès des mamans qui sont en mesure de le faire pour nourrir leurs nouveaux nés.

La semaine de l’allaitement maternel est bien marquée au CRUO (Centre de Référence des Urgences Obstétricales), une structure de l’organisation MSF qui réalise plus de 500 accouchements par mois. Outre les séances de sensibilisation routinières, des démonstrations et séances d’éducation se sont multipliées pour porter les mamans à comprendre l’importance de cette méthode de nutrition. « L’allaitement est totalement adapté au contexte haïtien. Il n’est pas coûteux et aide à la prévention de maladies », explique Dr Gudrun Adams, pédiatre au CRUO.

L’équipe médicale explique aux mères haïtiennes que l’allaitement au sein exclusif est la meilleure alimentation du nourrisson durant les six premiers mois de sa vie. Aussi, il est important pour les sensibilisateurs d’éduquer les mamans que le lait maternel est composé à 80 pour cent d’eau et à 20 pour cent de nutriments purs. Donc, le bébé n’a pratiquement besoin d’aucun supplément pour survivre. « Toutefois, il est nécessaire que la mère soit………………………..lire la suite sur hpnhaiti.com