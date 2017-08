Les titres de l’actualité du jeudi 10 aout 2017 sur Radio Vision 2000

Vers la mise en place des conseils électoraux Permanent et Constitutionnel……. Le parlement lancera, la semaine prochaine, des appels à candidature pour désigner ses 6 représentants au sein de ces 2 institutions, a annoncé, ce Jeudi, le président du Sénat Youri Latortue.

Le président du grand corps qui a fait état d’une rencontre, mercredi, sur ce dossier, avec le président Jovenel Moise souligne qu’il n’y avait aucun représentant du conseil supérieur du pouvoir judiciaire.

Chacun des 3 pouvoirs de l’Etat à savoir l’Exécutif, le Législatif et le Judiciaire aura à désigner 3 représentants au Conseil électoral Permanent et au conseil constitutionnel.

Youri Latortue annonce, par ailleurs, l’acheminement, ce vendredi, à l’Exécutif, de la liste des 11 candidats retenus pour les postes vacants à la cour de Cassation.

Les ministères du commerce, de l’Environnement et de la Justice appellent les centres emplisseurs et micro centres de distribution de gaz de pétrole liquéfié à respecter les normes régissant le secteur. Un délai de 8 jours leur est accordé en ce sens.

Cette mesure a été prise, selon les ministères concernés, pour faire face à un problème sérieux de sécurité publique que représente l’installation anarchique des kiosques de distribution de gaz propane.

Le Directeur général du ministère de l’Intérieur, Fednel Monchéry annonce l’arrestation, mercredi, de deux raquetteurs à Lalue non loin du service de l’immigration et de l’Emigration et à la rue Monseigneur Guilloux. Ce qui porte à 6 le nombre de personnes appréhendées, en l’espace de 4 mois, pour leur implication présumée dans la production de passeports en dehors du contrôle de la Direction de l’Immigration.

Publication, ce jeudi, des résultats des examens de la 9e année fondamentale pour 4 des 10 départements géographiques du pays. Il s’agit de l’Artibonite, du Nord-Ouest, du centre et de la Grand’Anse.