Éphéméride du jour ….., 10 aout 1814 // Naissance d’Henri Nestlé, pharmacien industriel suisse d’origine allemande/ fondateur de l’entreprise agro-alimentaire Nestlé

Henri Nestlé est né d’un père verrier à Francfort. Il effectue un apprentissage de pharmacien dans une officine de la ville. Durant ses études, il a des contacts avec l’opposition et il est exposé à des représailles. Pour fuir la répression, il s’exile en 1843 pour s’installer à Vevey en Suisse, où il travaille d’abord comme pharmacien, dans l’officine de M. Nicollier.

En 1843, grâce au soutien financier de son patron et de sa famille, il achète un moulin et la distillerie attenante. Il y aménage une petite usine chimique dans laquelle il essaye de fabriquer du vinaigre, de la farine d’os, de la liqueur et de l’huile. Il s’intéresse aussi à la production d’eau minérale, d’engrais à base d’os pulvérisés et de poudre de moutarde.

Son entreprise prospère grâce à la production de gaz combustible liquéfié et de 1858 jusqu’en 1863, il vend ce gaz à la commune de Vevey pour alimenter 12 réverbères.

À la suite de difficultés financières, notamment dues au fait que le gaz de houille avait remplacé le gaz liquéfié pour l’éclairage public, Henri Nestlé se lance dans la production industrielle d’un aliment pour nourrissons à base de lait, de sucre et de farine de blé. Il invente alors en 1866 la Farine Lactée Henri Nestlé sur le modèle du lait artificiel conçu par Justus von Liebig en 18651. Celle-ci fait ses preuves en sauvant un enfant allergique aux produits lactés et est commercialisée dès 1867. Elle est récompensée par une médaille d’or à l’Exposition universelle de Paris, en 1872. La farine Nestlé conquiert alors l’Europe et les États-Unis.

En 1875, Henri Nestlé vend son entreprise à ses partenaires commerciaux. Il passe ses vieux jours à Glion, un village au-dessus de Montreux. Il décède en 1890 sans descendant.

Aujourd’hui, 10 aout 2017

222ème jour de l’année, 31ème semaine de l’année

143jours avant la fin de l’année

Ce jour était officiellement dénommé jour de la lentille dans le calendrier républicain français.

——————————————————–JOURNEE NATIONALE.

Fête nationale de l’Équateur

Espagne : Huesca, San Lorenzo d’El Escorial, Serradilla del Arroyo, Villafruela (Burgos), Sodupe (Biscaye), Ezcaray (La Rioja) : fêtes de la saintLaurent, saint originaire de Huesca.

Italie : Sardaigne : fête patronale de la ville de Sanluri en l’honneur de saint Laurent.

Kiribati : journée de la jeunesse.

UN FAIT A RETENIR

10 aout 1539 Le français devient obligatoire en France

Par son ordonnance de Villers-Cotterêts, le roi François Ier exige que tous les actes administratifs et judiciaires soient rédigés en français et non plus en latin.

L’ordonnance (ou, improprement l’édit) de Villers-Cotterêts est un document signé à Villers-Cotterêts entre le 10 et le 15 août 1539 par le roi de France François Ier.

La Pensée du Jour

« J’aurai pu avoir une autre vie, mais c’est celle-ci qui est la mienne. »

Kazuo Ishiguro

PRENOM DU JOUR

Saint Laurent

Ce martyr né en Espagne meurt à Rome en 258. Il aurait subi son supplice sur un gril en se moquant du bourreau. Les Laurent sont obéissants et poètes. Leur couleur : le vert. Leur chiffre : le 1.

Aujourd’hui

Jeudi 10 Août 2017 Pleine Lune

L’Ere des Lion, comprise entre le 22 juillet et le 21 aout

LE CULTUREL CHEZ NOUS

MIZIK LAKAY

Sherlee Skai «anba tonel»

Pour découvrir la musique de Sherlee Skai «anba tonel»

cliquezsur le lien qui se trouvesurnotre site :

https://www.youtube.com/watch?v=aVf3dh2LuZs

ARAKA- dimanche 13 août 2017- à partir de 10h

Journée Portes ouvertes dans le cadre des activités de célébration de ses 29 ans d’existence.

Carrefour-19 et 20 août 2017- entre 10 h a.m. et 5 h p.m

Première édition du festival Rivière Froide en Couleurs

Ce festival, à prétention écologique et environnemental, se tiendra à Kay Louis Jeune (au bord de la rivière). Au programme : foire artisanale et gastronomique, shows de troubadour, jeux traditionnels et défilés de bandes à pied.

LEL | Appel à contributions L’Association Legs et Littérature (Alel) lance un appel à contributions pour le dixième numéro de la revue Legs et Littérature consacré à la thématique «La critique littéraire» à paraître en octobre 2017. Les intéressés peuvent envoyer leur proposition de contribution avant le 31 août à legsetlitterature@venez.fr Plus d’infos : www.legsedition.net

L’actualité du monde, dans le passé

10 aout 1675 Pose de la première pierre sur le chantier de l’Observatoire astronomique de Greenwich en Angleterre

Trois heures 14, pose de la première pierre sur le chantier de l’Observatoire astronomique de Greenwich en Angleterre.

Cet observatoire allait devenir la base de la mesure du temps et de la division des méridiens d’Est en Ouest.

10 aout 1680 Révolte des Pueblos

À partir du 10 août 1680, une révolte pueblo massive chassa les Espagnols du territoire. Aucun autre groupe indigène n’y avait réussi, et les Pueblos ne furent pas reconquis avant 1692. Peu de missions furent réétablies, et la plupart des villages continuèrent à pratiquer librement leur ancienne religion. Les Pueblo restèrent ensuite sous domination espagnole, puis mexicaine, jusqu’à la fin de la guerre du Mexique en 1848, où ils passèrent sous la juridiction américaine, mais leur mode de vie résista remarquablement aux influences gouvernementales.

10 aout 1792 Abolition de la monarchie française

Les insurgés parisiens, accompagnés des bataillons de fédérés, donnent l’assaut au palais des Tuileries. Le roi est accusé de trahison et rendu responsable de la désorganisation de l’armée. Dans un manifeste, le duc de Brunswick, chef de l’armée autrichienne, menace de détruire Paris s’il est attenté à la vie de la famille royale. Les sans-culottes marchent alors sur les Tuileries, massacrent les gardes suisses, pillent le palais, contraignant le roi à se réfugier auprès de l’Assemblée. La monarchie est tombée.

10 aout 1793 Ouverture du musée du Louvre

Parmi ces nouveaux projets, l’idée de transformer le Louvre en musée prend naissance sous Louis XV. Le projet se transforme en loi le 6 mai 1791.

Elle aboutira pendant la Révolution: le 10 août 1793 a lieu l’inauguration du nouveau musée, créé d’abord comme lieu de formation pour les artistes de l’époque qui étaient les seuls, jusqu’en 1855, à pouvoir y entrer en semaine, le public n’étant admis que le dimanche.

10 aout 1841 Naissance d’Oronhyatekha

Le médecin Oronhyatekha (« Nuage brûlant »), ou Peter Martin, qui sera le premier Autochtone canadien à obtenir un diplôme d’une université canadienne, naît dans la réserve indienne des Six Nations, au Canada-Ouest.

10 aout 1874 Naissance d’Herbert Hoover, 31e président des États-Unis

Lorsque Hoover est élu, l’économie est relativement florissante et l’optimisme règne. Quelques mois plus tard, la bourse s’écroule et la Grande Dépression commence. Hoover tente sans grand succès d’y mettre fin et se retrouve seul désigné responsable de la catastrophe économique.

Il est décédé le 20 octobre 1964.

10 aout 1876 Premier appel interurbain

Le premier appel interurbain de la compagnie Bell parcourt une distance de huit milles, entre Paris en Ontario et Brantford.

10 aout 1889 Naissance de Charles Darrow, créateur du jeu de société Monopoly

Se retrouvant au chômage après la crise de 1929, ce vendeur d’équipement de chauffage états-unien adapta le jeu « Landlord’s Game » (jeu du propriétaire) créé par Mme Lizzie Magie et qui devint le Monopoly. Malgré de nombreuses difficultés pour imposer son idée, il réussit finalement à faire éditer son jeu par la société Parker Brothers en 1935. Notons que Charles Darrow fut le premier créateur de jeu à être devenu millionnaire.

Il est décédé le 29 août 1967.

10 aout 1897 Le chimiste allemand Felix Hoffmann établit la formule de l’aspirine, l’acide acétylsalicilique

Felix Hoffmann, un jeune chimiste de Bayer, met sur papier la formule d’un nouveau comprimé qui deviendra un des médicaments les plus utilisés dans le monde: l’aspirine.

10 aout 1909 Naissance de Clarence Leonidas Fender

Leo Fender a commercialisé la guitare électrique.

Première guitare électrique la ‘Broadcaster’ en 1948.

La première guitare basse électrique ‘Precision’ en 1951.

La ‘Stratocaster’ en 1954 (utilisée par Jimi Hendrix).

La compagnie qu’il avait fondée est vendue à CBS en 1965.

Il est décédé le 21 mars 1991 à l’âge de 81 ans.

10 aout 1959 Naissance de Rosanna Arquette, actrice, réalisatrice et productrice américaine

Elle est la fille de l’acteur comique Lewis Arquette et de la poétesse Mardi Arquette. C’est la petite-fille de Cliff Arquette et la sœur de Patricia, David, Alexis et Richmond Arquette et la belle-sœur de Courteney Cox Arquette, mariée à son frère David. Rosanna Arquette est l’ancienne compagne de Steve Porcaro, membre du groupe de rock Toto. Contrairement à la rumeur, la chanson « Rosanna » du quatrième album de TOTO ne lui est pas dédiée, cette idée a été démentie de nombreuses fois par chacun des membres du groupe.

Elle est aussi l’ancienne compagne de Peter Gabriel, qui dit-on a écrit sa chanson In Your Eyes pour elle.

10 aout 1960 L’Antarctique devient territoire international et réserve scientifique

L’Antarctique est le continent le plus méridional de la Terre. Situé au pôle Sud, il est entouré de l’Océan Austral.

Avec une superficie de 13,9 millions de kilomètres carrés, l’Antarctique est plus petit que l’Asie, l’Afrique, l’Amérique du Nord et l’Amérique du Sud. Seuls l’Europe et l’Océanie sont plus petits que lui. Quelque 98% de sa surface sont recouverts d’une couche de glace faisant en moyenne 1,6 kilomètre d’épaisseur.

La partie française porte le nom de Terre Adélie.

