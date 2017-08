Astrologie du jour

BELIER

Amour

La planète Vénus sera votre alliée de coeur et vous sera totalement bénéfique. Le bonheur vous envahira de manière subtile et suave. Vous ne verrez pas le temps passer, tant vous serez attentif à conquérir l’objet de votre flamme. Si vous voulez vous engager durablement, voici une belle occasion ! Si vous désirez seulement vivre une aventure charmante et sans prétention, le moment sera tout aussi bien choisi.

Argent

Prudence, prudence sur le plan financier ! Limitez vos dépenses, et évitez toute décision importante concernant un achat ou un placement par exemple. Mauvaise journée pour régler un problème de succession.

Santé

Le Soleil en aspect superbe vous vaudra une excellente vitalité. De plus, Mars, la planète de l’énergie, décuplera votre dynamisme. Et comme par ailleurs aucune planète négative n’influencera votre santé, vous disposerez de bonnes résistances immunitaires. Si vous sortez d’une maladie, ou si vous souffrez d’une affection de longue durée, cette journée sera marquée par une bonne récupération ou une nette amélioration.

Travail

Des changements, parfois positifs, parfois déroutants, sont à prévoir. Les contrariétés et soucis risquent de vous gêner quelque peu. Cependant, votre travail quotidien vous donnera bien des satisfactions.

Famille/Foyer

Strict et volontaire presque à outrance dans votre travail, vous aurez besoin, une fois rentré chez vous, de vous laisser aller et de vous faire chouchouter. Hélas, vos proches donneront l’impression qu’ils sont incapables de s’en tirer tout seuls et, encore une fois, c’est vous qui assumerez toutes les responsabilités. Courage !

Vie sociale

Vous aurez un emploi du temps exagérément chargé. Il faut dire que vous ne serez pas du tout disposé à vous priver de vos distractions ou loisirs habituels malgré le surcroît d’activités professionnelles que vous imposent les circonstances. Voilà qui pourrait bien entraîner quelques heurts avec votre entourage.

Nombre de chance

531

Clin d’oeil

Apprenez la patience, cette qualité primordiale : « Il faut laisser courir le vent par-dessus les tuiles » (proverbe français).

TAUREAU

Amour

Le Soleil et la Lune se donneront rendez-vous dans votre Ciel. Vous serez plein d’un enthousiasme que vous saurez communiquer à votre conjoint ou partenaire. Ne brûlez pas les étapes, ne précipitez aucune décision. Célibataire, vous aurez la planète Vénus pour alliée. Donc, vous saurez vous y prendre pour séduire, charmer, envoûter. Vous userez sans vergogne de votre pouvoir. Mais il est possible c’est vous qui tomberez sous la férule de quelqu’un. « Tel est pris qui croyait prendre » (La Fontaine) !

Argent

Vous serez un peu moins rigoureux que d’habitude dans la gestion de vos finances. Un peu moins économe aussi ! Rien de catastrophique. Mais il faudra tout de même vous surveiller de près.

Santé

Vous aurez un grand besoin de calcium, surtout si vous êtes du troisième décan, car la planète Saturne mal positionnée exercera une influence décalcifiante. Le lait et les fromages contiennent beaucoup de calcium, bien sûr, mais vous en trouverez aussi dans les poireaux, la laitue, le céleri, l’oignon, le blé et l’avoine. Dans la foulée, vous pourrez faire une cure de framboises, de myrtilles, sans oublier les figues et les pommes.

Travail

Pour beaucoup d’entre vous, de nombreux déplacements au loin dans le cadre de la vie professionnelle, des contrats signés rapidement mais de portée durable. Pour tous les natifs, une journée efficace : on avancera dans les projets, et on jouira d’une bonne ambiance de travail. Mais installez une cloison étanche entre votre travail et vos aventures amoureuses ; évitez toute liaison sentimentale avec un(e) collègue si vous voulez prévenir d’inextricables complications.

Famille/Foyer

Vous ferez tout ce qui est en votre pouvoir pour consolider vos liens avec votre conjoint et vos enfants, et souder autour de vous le clan familial. Cet objectif, vous l’atteindrez.

Vie sociale

Avec la présente configuration astrale, vous devriez recevoir aujourd’hui des nouvelles d’un ami intime que vous n’avez pas vu depuis longtemps. L’événement vous remplira de joie ; savourez-le pleinement puisque ce sera un des éléments constituants du bonheur.

Nombre de chance

995

Clin d’oeil

Prenez conscience de vos faiblesses et trouvez le moyen d’y remédier.

GEMEAUX

Amour

En amour, c’est décidément le bonheur qui vous attend. Natifs vivant en couple, vous serez ardents, passionnés, ce qui enchantera votre conjoint ou partenaire. Si vous vivez seul, le moment semble propice à une rencontre épanouissante. Attention simplement, vous risquez de craquer pour quelqu’un qui ne correspondra pas à l’idée que vous vous en faites : restez lucide !

Argent

Le secteur de l’argent subira l’influence de Pluton, planète très positive sur le plan financier. Lorsque Pluton joue en notre faveur, il peut faire affluer jusqu’à nous de très grosses sommes. Il faudra simplement faire attention à un point : si vous prenez trop de risques, si vous jouez avec le feu, Pluton pourra se retourner contre vous. Les natifs qui accumuleront les dépenses et les folies risquent alors de le payer cher !

Santé

Vous retrouverez tout votre allant si vous ouvrez un peu vos soupapes, car les influx astraux seront des plus favorables à un regain de vitalité. Une bonne séance de cinéma, une bonne partie de tennis ou un dîner en ville pourrait suffire à vous remettre sur les rails. Chassez énergiquement ces pensées morbides qui vous assaillaient depuis quelque temps.

Travail

Vos relations avec votre entourage professionnel seront du genre tendu. Il faut dire que vous ferez beaucoup de jaloux. Mais vous n’aurez pas intérêt à perdre du temps et de l’énergie en disputes et affrontements.

Famille/Foyer

Vie de famille animée. L’ambiance sous votre toit sera plutôt bohème, ce que vous n’apprécierez guère. Pourtant, vous feriez bien de relâcher un peu la discipline : la fantaisie n’a jamais fait de mal à personne. « L’ordre est le plaisir de la raison ; mais le désordre est le délice de l’imagination » (Paul Claudel).

Vie sociale

Mercure vous prodiguera ses faveurs aujourd’hui. Dans votre vie privée, le bonheur sera au rendez-vous. Votre optimisme communicatif fera des heureux autour de vous, surtout dans le cercle de vos amis. Du coup, vous serez très entouré, et vous finirez la journée dans une ambiance chaleureuse.

Nombre de chance

556

Clin d’oeil

Laissez les choses se mettre en place et prendre forme : le temps travaille toujours pour vous

CANCER

Amour

Deux astres d’une nature bénéfique auront cette fois un impact sur votre vie amoureuse. Le premier est Jupiter, qui va aider tous ceux d’entre vous qui sont mariés ou qui vivent en couple à instaurer un climat d’harmonie et de complicité avec leur conjoint ou partenaire. L’autre planète est Vénus. Son influx sera plus sensible pour les solitaires, qui pourront croiser l’amour cette fois. Mais Vénus pourra aussi provoquer des hésitations de part et d’autre.

Argent

Cette journée, sous l’influence de Neptune, renferme des risques de pertes d’objets personnels. Il sera temps de prévoir une alarme à votre voiture et un système antivol électronique à votre résidence.

Santé

La présente configuration astrale aura sur vous un effet très dynamisant. Vous aurez envie de faire du sport, de la natation, de la gymnastique, ou même des activités plus inattendues comme du karaté, ou de l’aïkido, histoire de défouler votre énergie.

Travail

Avec cet aspect de Jupiter, le moment sera bien choisi pour redresser les affaires difficiles ou, si tout va bien, de passer à la vitesse supérieure. Profitez de l’ambiance favorable pour liquider définitivement certains obstacles qui vous gênaient depuis longtemps et dont vous n’avez jamais réussi à venir complètement à bout, comme par exemple les réticences ou résistances de vos collaborateurs ou associés.

Famille/Foyer

Si vous désirez changer de résidence pour mieux loger votre petit monde, profitez des influx bénéfiques en cette journée pour prospecter. Prenez des engagements fermes, sans hésiter, si vous trouvez quelque chose qui semble vous convenir.

Vie sociale

Dans tous les cas, ne manquez pas à votre parole envers ceux que vous aimez, autrement vous pourriez gravement blesser ceux auxquels vous tenez le plus. Ne vous étonnez pas si des ruptures brutales éclataient : vous auriez tout fait pour cela par une certaine inconscience.

Nombre de chance

623

Clin d’oeil

Gardez davantage de temps pour votre usage personnel.

LION

Amour

Excellents présages dans le Ciel pour les amoureux mariés ou pacsés. Vous passerez des moments de calme félicité. Vos projets intéresseront votre partenaire, et vous deux pourrez réaliser une délicieuse complicité. N’oubliez pas de savourer à fond l’instant présent. Le présent mouvement astral ne va pas rendre les natifs célibataires faciles à séduire ! Très exigeants, ils ne consentiront à craquer que devant un chevalier servant ou une dame proche de la perfection ! Mais cela ne les empêchera pas de mener des amours légères, agréables.

Argent

Avec cet aspect de Jupiter, vous devriez pouvoir améliorer vos revenus ou, en tout cas, les stabiliser. Mais attention, Jupiter a un défaut : il rend trop optimiste et extrêmement dépensier. Vous aurez vraiment intérêt à vous méfier des envies qui vont vous passer par la tête !

Santé

De nombreuses planètes influenceront les secteurs santé de votre thème : pour vous stimuler, comme le feront le Soleil et Mercure, mais aussi pour vous énerver, comme le laisse supposer le tandem Mars-Uranus. Tout ira bien si vous vous montrez raisonnable. Sinon, quelques palpitations cardiaques, de même qu’un petit problème accidentel.

Travail

Aujourd’hui, le Ciel sera de votre parti sur le plan professionnel. Vous devrez concentrer le plus gros de vos efforts. La Lune vous apportera beaucoup de lucidité, et vous pourrez avantageusement échafauder les projets les plus ambitieux.

Famille/Foyer

Des événements imprévus éclaireront d’un jour tout à fait nouveau certains problèmes d’ordre familial. Vous pourrez trouver assez facilement une solution à ces difficultés si vous n’oubliez pas de consulter vos proches.

Vie sociale

L’emportement risque de vous causer aujourd’hui beaucoup d’ennuis dans vos relations amicales et sociales. La maîtrise de soi vous sera plus que jamais nécessaire. « Celui qui est maître de soi vaut mieux que le guerrier qui prend des villes » (Livre des Proverbes).

Nombre de chance

796

Clin d’oeil

Soyez persuadé que votre acharnement aura raison de tous les obstacles.

VIERGE

Amour

Vénus vous gratifiera d’une journée très heureuse sur le plan conjugal. Vos relations avec votre conjoint ou partenaire seront empreintes d’une remarquable complicité et, pour nombre d’entre vous, d’un net réveil de la sensualité. Célibataire, quatre astres formeront cette fois des configurations rares et favorables. Voilà qui promet à nombre d’entre vous une vie amoureuse intense, avec une sérieuse possibilité de rencontre et, parfois, une possibilité plus sérieuse encore d’engagement définitif.

Argent

Vous bénéficierez d’une certaine chance financière ou, à tout le moins, vous n’aurez pas de difficulté pécuniaire à redouter. Mais méfiez-vous de l’influence de Saturne : essayez de garder quelques économies sur votre compte en banque, cela vous rendra service bientôt.

Santé

Le secteur santé sera parfaitement dégagé. Vous serez à l’abri des risques. Vous bénéficierez d’une excellente forme physique. Beaucoup plus tonique que dernièrement, vous récupérerez rapidement en cas de stress ou de fatigue. Si vous êtes atteint d’une affection de longue durée, votre traitement actuel s’avérera efficace.

Travail

Vous devrez compter avec l’influence restrictive de Pluton mal aspecté, qui freinera vos progrès dans le travail, retardera la réalisation de vos projets, bref, vous mettra des bâtons dans les roues ! Ainsi, le plus sage sera de faire contre mauvaise fortune bon coeur et de ne pas vous lancer dans de nouvelles entreprises, afin d’éviter échecs et déceptions.

Famille/Foyer

En famille, les questions financières seront au premier plan de vos préoccupations ; discutez-en avec votre conjoint mais uniquement avec lui ; abstenez-vous absolument d’en parler autour de vous, car vous risquez alors d’embrouiller la situation au lieu de la résoudre.

Vie sociale

Vous ne croyez pas trop en la capacité des hommes à surmonter leur égoïsme, étant vous-même continuellement obsédé par vos propres besoins et vos intérêts personnels. Pourtant, ce que vous verrez aujourd’hui de la part d’un de vos amis vous fera peut-être changer d’avis. Vous constaterez que, malgré tout, l’homme n’est pas systématiquement un loup pour l’homme, comme le prétend l’écrivain latin Plaute.

Nombre de chance

498

Clin d’oeil

Envisagez l’avenir avec confiance et sérénité.

BALANCE

Amour

Le bonheur conjugal vous fera de larges sourires ce jour. Vénus va protéger vos relations avec votre conjoint ou partenaire. Sensualité, complicité, tendresse et joie de vivre seront cette fois au rendez-vous. Célibataire, en général, dès qu’une relation mûrit et perd de sa folie, vous vous jetez dans d’autres aventures pour retrouver le piment perdu. Ce jour, au contraire, vous aurez une grande envie de vous stabiliser sur le plan amoureux et penserez très fort au mariage.

Argent

Avec les efforts que vous avez déployés, l’argent finira par rentrer, et ne soyez pas étonné s’il coule à flots. Méfiez-vous cependant des dépenses impulsives : vous ne savez pas toujours résister, et c’est ainsi que vous pourrez vous retrouver avec des acquisitions qui ne servent pas à grand-chose !

Santé

Il est impératif que vous sachiez vous reposer et vous détendre lorsque cela s’avère nécessaire. Bien entendu, vous jouissez d’une santé globalement bonne, mais vous avez quelques points faibles, qui risquent de vous causer des ennuis si vous exagérez.

Travail

Des retards perturberont vos projets professionnels. Essayez de garder votre calme : vous ne gagnerez rien à vous énerver et à faire subir à vos proches les frais de votre mauvaise humeur.

Famille/Foyer

Vénus en cet aspect vous promet bien évidemment un climat harmonieux et réconfortant en famille. Vos relations avec vos proches se dérouleront sous le signe de l’amour, de la tendresse et de la joie de vivre.

Vie sociale

Pourquoi ne pas chercher à améliorer la qualité de vos relations amicales ? Il ne serait pas bon de passer trop de temps ensemble à boire et à palabrer. Pensez à former avec vos amis quelques projets utiles.

Nombre de chance

595

Clin d’oeil

Laissez aux autres le soin de résoudre leurs propres problèmes et concentrez-vous davantage sur votre propre vie.

SCORPION

Amour

Célibataires, sur le plan amoureux, beaucoup d’entre vous se sentiront si bien dans leur peau qu’ils voudront bien se laisser lier par des promesses. Ils seront d’autant plus désireux de s’amarrer à cette euphorie que leur environnent social ou professionnel pourra, lui, être instable. Avec cet aspect de Neptune, votre vie de couple sera plus ou moins perturbée. Pour certains d’entre vous, il se traduira par quelques difficultés de communication. Pour d’autres, les choses seront plus difficiles, et ils pourront même vivre dans un climat de mensonge et de dissimulation.

Argent

Si vous n’avez pas fait preuve jusqu’ici de sagesse en matière d’argent, Saturne ajoutera aujourd’hui la goutte qui fera déborder le vase : vous connaîtrez des contraintes financières très pénibles. Vous possédez peut-être quelques biens, mais vous manquerez cruellement de liquidités, et vous vous trouverez complètement bloqué face à certaines échéances.

Santé

La santé des natifs du signe sera très favorisée aujourd’hui. Les malades, même graves, trouveront une bonne possibilité de guérison, peut-être par les médecines parallèles ou de nouvelles thérapies. Beaucoup d’entre vous retrouveront une forme éblouissante, sans même comprendre pourquoi. Méfiez-vous cependant de votre péché mignon : la gourmandise. Sachez que les pâtisseries et les crèmes glacées peuvent être, à doses exagérées, semblables à des poisons.

Travail

Très motivé pour réaliser vos ambitions professionnelles, vous devrez cependant vous tenir sur vos gardes. En effet, certains collègues ou rivaux chercheront à nuire à votre réputation. En tout cas, vous aurez de l’énergie à revendre, et il faudrait bien plus pour vous décourager.

Famille/Foyer

Il y aura une bonne ambiance en famille pour la majorité d’entre vous. Vos relations avec vos proches devraient être agréables et satisfaisantes. Toutefois, il est possible qu’un événement surprenant lié à l’un de vos frères ou soeurs se produise cette fois.

Vie sociale

La journée vous promet de très bons moments en société. L’ambiance générale sera chaleureuse et mouvementée. Vous sortirez sans doute ce soir, certains natifs avec des personnes très à la mode ou haut placées. Vos amis seront nombreux à vous solliciter. Les rencontres qui se produiront au cours de cette journée pourraient apporter de grands changements dans votre vie.

Nombre de chance

577

Clin d’oeil

Éclatez-vous en amour si vous en avez l’envie, mais ne jetez pas l’argent par les fenêtres pour autant.

SAGITTAIRE

Amour

Vous serez en première ligne pour subir les conséquences du mauvais aspect de Mars. Inutile de vous leurrer : vous n’allez pas dormir sur vos lauriers. C’est surtout votre vie à deux qui pourra tanguer. Certains natifs ne supporteront plus la condition conjugale, d’autres vont vivre un grand coup de foudre qui va bouleverser leur vie de fond en comble ! Célibataire, votre pouvoir de séduction sera à son apogée, et vous ferez de nombreuses conquêtes. Mais vous fuirez les partenaires trop envahissants. Vous entendrez bien rester libre !

Argent

Vous pourrez vous féliciter de votre stratégie financière mise au point dernièrement : elle aura porté ses fruits. Vous parviendrez non seulement à équilibrer votre budget mais encore à faire fructifier largement vos ressources.

Santé

Pour conserver un forme éblouissante, faites du sport de façon assidue et régulière. Vous pourrez faire des sports classiques comme le tennis ou la natation. Mais des sports originaux vous attireront aussi : le deltaplane, le char à voile, le rafting, etc. Pratiquez des sports de plein air et des sports en salle ; vous pourrez ainsi toujours vous entraîner, qu’il fasse beau ou qu’il pleuve.

Travail

Influx puissants très favorables à votre travail, avec cependant un petit piège qui mettra votre self-control à l’épreuve. N’attachez pas une importance excessive aux détails, sinon gare !

Famille/Foyer

Vos relations avec vos enfants seront très bonnes. Ces derniers s’épanouiront et se sentiront en confiance avec vous. S’ils ont envie de pratiquer un sport ou un art, encouragez-les. Avec le reste de la famille, la journée sera sans complication aucune.

Vie sociale

Vos copains, c’est sacré, et vous n’en manquez pas. Mais avec cet aspect de Saturne, vous les verrez sans doute un peu moins. Rien de grave, simplement des priorités, qui, pour eux comme pour vous, seront ailleurs en ce moment.

Nombre de chance

781

Clin d’oeil

Cultivez l’art du dialogue au lieu de penser que vous êtes plus futé que votre voisin.

CAPRICORNE

Amour

Vous chercherez à régner en maître absolu sur le coeur de votre conjoint ou partenaire. Malheur à lui s’il fait mine de s’intéresser à quelqu’un d’autre que vous ! Il aura alors droit à de mémorables scènes de ménage. Cependant, pour le retenir et monopoliser son attention, vous déploierez tous vos atouts de séduction. Célibataire, vous jouerez les bourreaux des coeurs, et vous multiplierez les aventures. Pourtant, vous aurez de grandes chances de rencontrer la personne qui vous donnera envie de fonder un foyer.

Argent

Les questions financières doivent retenir toute votre attention. Cette fois, souciez-vous de faire rentrer ce qu’on vous doit plutôt que de dépenser vos sous, même de façon avisée. Cela dit, une certaine chance sera de votre côté et pourra vous procurer des gains inattendus. Jouez à un petit jeu de hasard, vous aurez très probablement une bonne surprise. Consultez votre nombre de chance.

Santé

D’accord, vous êtes tout sauf une petite nature. Mais à force de tirer sur vos réserves, comme Pluton vous y inclinera cette fois, vous pourriez finir par user votre belle énergie. Pour garder suffisamment de carburant, évitez d’enchaîner des journées chargées et de longues sorties nocturnes.

Travail

Excellents résultats sur le plan professionnel. Vous récolterez enfin les fruits des efforts fournis au cours des derniers mois. Mais n’ayez pas la grosse tête, gardez toujours un profil bas afin d’éviter de créer des hostilités chez vos collègues.

Famille/Foyer

Beaucoup de choix et de décisions reposeront sur vos épaules, car vous serez très sollicité par votre entourage familial. Mais avec le soutien de Pluton, cette fois vous assumerez votre rôle vaillamment et avec bonheur.

Vie sociale

Vous aurez l’occasion de faire de nouvelles connaissances et même de vous lier d’amitié avec une personne qui aura une heureuse influence sur vous. Ne les décevez pas par une attitude trop réticente.

Nombre de chance

672

Clin d’oeil

Combattez le pessimisme, qui ne peut que nuire à vos intérêts.

POISSONS

Amour

Vous vivrez probablement une journée très riche en rebondissements conjugaux. Si vous aimez les montagnes russes, vous serez bien servi ! Il y aura du coup de foudre dans l’air pour les célibataires. Mais ils n’auront pas vraiment envie de se retrouver avec la corde au cou, et ils auront peut-être raison, tant il est vrai que « l’amour est un jardin fleuri et le mariage un champ d’orties » (proverbe finlandais).

Argent

Soyez à l’affût des bonnes occasions, sur le plan matériel. En fouinant un peu, vous pourrez faire des affaires extraordinaires. Une prime exceptionnelle pourrait vous être accordée aujourd’hui.

Santé

Vous serez en excellente condition physique. Canalisez vos activités et vos efforts : vous en ferez beaucoup plus en vous fatiguant moins. Etablissez un programme de santé que vous pourrez facilement glisser dans votre emploi du temps quotidien. En tout cas, pratiquez la tempérance en toutes choses et faites du sport.

Travail

En travaillant d’arrache-pied sous les bons auspices de l’astre Jupiter, vous décrocherez plusieurs succès intéressants pour l’avenir. Pensez à laisser plus de champ à vos initiatives personnelles

Famille/Foyer

Vous voudrez à tout prix remettre en question votre vie actuelle sur le plan familial. Cela pourra entraîner un changement de domicile permettant d’échapper à un entourage dont la présence vous incommode de plus en plus.

Vie sociale

Devant la critique, au lieu de vous obstiner et d’entrer en conflit avec vos interlocuteurs, vous devriez écouter ce qu’ils ont à dire : leurs conseils pourront vous aider à éviter des erreurs regrettables.

Nombre de chance

813

Clin d’oeil

Efforcez-vous de ne pas dévier du programme que vous vous êtes tracé.

