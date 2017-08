Haïti – Actualité : Zapping…

Source HL/ HaïtiLibre

Prospection de 2 sites géologiques :

Ce mercredi matin a été signé une convention sur la prospection de 2 sites géologiques situés aux Abricots et à Moron dans le département de la Grand’Anse. Cette convention a été paraphée par le Ministère de la Culture et de la Communication et l’unité de Recherches en Géosciences (URGéo) de la Faculté des Sciences de l’Université d’État d’Haïti (FDS/UEH).

Taxi-moto, le Maire Chévry appelle au dialogue :

Suite à la manifestation lundi des chauffeurs de taxi-motos, dans plusieurs rues de la capitale http://www.haitilibre.com/article-21755-haiti-actualite-zapping.html pour dénoncer les frais de 1,750 gourdes réclamés par les autorités communales pour leur enregistrement (casques et t-shirt identifiés) le Maire de Port-au-Prince, Youri Chévry, a déclaré « la manifestation n’est pas la meilleure solution, il y a d’autres recours comme le dialogue » ajoutant « […] tôt ou tard il faudra bien que le secteur du transport soit régularisé ».

Reprise des assises criminelles :

Me Bernard Sainvil, le Doyen du Tribunal de Première Instance (TPI) de Port-au-Prince, annonce la reprise http://www.haitilibre.com/article-21718-haiti-actualite-zapping.html ce mercredi, des assises criminelles sans assistance de jury, suspendues depuis le 3 juillet dernier en raison de la grève des greffiers et huissiers http://www.haitilibre.com/article-21708-haiti-actualite-zapping.html

Élections partielles en attente :

Le Conseil Électoral Provisoire (CEP) attend la réponse a une correspondance adressée à l’Exécutif, concernant les élections partielles pour deux sièges de députés à Marchand Dessalines et Cerca-la-Source, le siège du Sénateur élu Guy Philippe emprisonné …………………...lire la suite sur haitilibre.com