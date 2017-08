Haïti – Canada: « Ce ne sont pas les bénéficiaires de TPS qui fuient les États-Unis », affirme le chancelier haïtien

Source Claude Gilles | Le Nouvelliste

Des 2 580 demandeurs d’asile au Canada, 60% sont originaires d’Haïti. Des statistiques balancées en marge d’une visite de deux ministres haïtiens, solidaires des réfugiés hébergés dans ces centres d’accueil à Montréal en attendant le traitement de leur demande. Ces réfugiés, du moins la grande vague des nouveaux migrants, ne sont pas les Haïtiens qui ont le statut de protection temporaire aux États-Unis, a affirmé Antonio Rodrigue, ministre haïtien des Affaires étrangères. À La Maison d’Haïti, mardi soir, le chancelier a rencontré des leaders communautaires. Le temps aussi de répondre aux questions des journalistes présents. Transcription d’une partie de la conférence du ministre qui espère une amnistie du Congrès américain pour accorder un statut de résident permanent aux Haïtiens paniqués par la politique migratoire du président Donald Trump.

Journaliste : Monsieur le ministre des Affaires étrangères, expliquez-nous d’abord le sens de votre visite. Pourquoi à Montréal et non les États-Unis.

Antonio Rodrigue : Le but de notre visite c’est pour d’abord apporter la solidarité du gouvernement et du peuple haïtiens à nos frères et sœurs qui sont arrivés ici [Montréal] dans les conditions que vous savez. Nous sommes sensibles à leur situation. [Nous voulons] évaluer leurs besoins, dans quelles conditions ils se trouvent… remercier également le gouvernement canadien pour ce qu’il a fait. Il accueille et héberge ces gens-là. [Nous témoignons] la gratitude du gouvernement haïtien, du pays tout entier. Nous discutons avec eux du futur des gens qui se trouvent ici. Accueillir et héberger c’est une première étape, il y a plein d’autres choses à faire. [Nous voulions] savoir quelles sont les suites à cette situation présente. Dans ce sens, nous avons rencontré le maire de Montréal. Nous avons parlé également avec la ministre de l’Immigration du Québec (…) aux compatriotes qui sont ici. On a parlé de documents d’identité, de passeport… Voir comment les donner à ceux qui n’en n’ont pas. Ils vont en avoir besoin pour tout le processus d’inscription, de régularisation de leur statut (…)

Pourquoi ici et non les États-Unis? Aux États-Unis on ne voit pas ces images circulant sur les réseaux sociaux. Toutes les images d’Haïtiens qui traversent la frontière. On a beau dire que ce sont des gens qui fuient les États-Unis à cause de l’échéance de janvier [2018] du TPS. Mais, les faits montrent que ce n’est pas tout à fait le cas. Une grande majorité provient d’autres lieux comme le Brésil, le Mexique…Ou, il y a encore des gens qui viennent des États-Unis même, mais ce sont des gens qui vivaient en situation irrégulière, sans être [des bénéficiaires] du TPS. Oui, il y a des gens qui ont le TPS, mais ce n’est pas uniquement que des bénéficiaires de TPS qui sont ici (…). Ce sont des gens qui travaillent, qui sont dans des situations assez…………………………....lire la suite sur lenouvelliste.com