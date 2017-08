Duckens Nazon impressionne son nouveau coach

Source Esther Versiere | hpnhaiti.com

L’international Haïtien, Duckens Nazon fraichement transféré au Coventry City en D4 Anglaise, a inscrit son premier but sous les couleurs de cette formation contre Blackburn Rovers au premier tour de la Coupe de la Ligue Anglaise et a donné une passe décisive à la première journée de la League Two contre Notts Country. Impressionné, le coach Robins a livré son point de vue au Conventry Telegraph.

Malgré son but la formation de Conventry a été éliminée de cette coupe en s’inclinant (1-3) contre celle de Blackburn.

Soulignons qu’au premier match de son club, Duckens a offert…………………………..lire la suite sur hpnhaiti.com