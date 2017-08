Éphéméride du jour ….., 9 août 1963 // Naissance de Whitney Houston, chanteuse, actrice, productrice et ancienne mannequin américaine

9 Aout 1963 Naissance de Whitney Houston, chanteuse, actrice, productrice et ancienne mannequin américaine

Elle débuta en tant que mannequin mais fut révélée en 1985, par la sortie de son premier opus intitulé Whitney Houston, vendu à 25 millions d’exemplaires dans le monde et certifié 13 fois disque de platine.

En 1987, elle sort son second album: Whitney, qui génère quatre no 1 au Billboard: I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me), Didn’t We Almost Have It All, So Emotional et Where Do Broken Hearts Go. De ce fait, elle devient la première artiste féminine de l’histoire à obtenir quatre singles no1 du même disque.

En 1992, elle fait ses premiers pas d’actrice dans le film The Bodyguard, aux côtés de Kevin Costner, dont elle interprète la bande originale. Au box-office, c’est un énorme succès avec plus de 410 millions de dollars de recettes mondiales. Quant à la bande originale, elle se vend à 44 millions d’exemplaires et érige l’extrait I Will Always Love You, reprise de Dolly Parton, parmi les singles les plus vendus avec 12 millions d’exemplaires vendus.

Après ce succès, Whitney enchaîne alors avec la même formule : bandes originales et films tels que : Où sont les hommes ? (1995) et La Femme du pasteur (1996). Le premier est un succès, quant au second, même si le film obtient une plus faible audience, il permet à la bande sonore qui l’accompagne de se vendre à 6 millions de copies et d’en faire l’album Gospel le plus vendu.

En 1998, elle revient avec un 4e album studio dénommé My Love Is Your Love, qui comprend When You Believe en duo avec Mariah Carey, et qui sert de bande originale au film Le Prince d’Égypte. Ce titre obtient une récompense pour la meilleure chanson originale lors de la 71e cérémonie des Oscars. Le disque, comprenant les singles Heartbreak Hotel, My Love Is Your Love, It’s Not Right But It’s Okay et I Learned From The Best, se vend à 13 millions d’exemplaires.

Après une compilation à succès en 2000 et quelques échecs commerciaux, elle revient en 2009 avec l’album I Look to You. L’opus, qui comprend les deux singles à succès suivants : I Look To You et Million Dollar Bill, arrive no 1 au top album au Billboard lors de la semaine de sa sortie en se vendant à 464 000 exemplaires. Il est aussi un succès mondial.

Whitney Houston a également participé à plusieurs productions cinématographiques en tant qu’actrice telles que : La Légende de Cendrillon (1997) et Sparkle (2012), mais aussi en tant que coproductrice pour les films La Légende de Cendrillon (1997), Princesse malgré elle (2001), Les Cheetah Girls (2003), Un mariage de princesse (2006), Les Cheetah Girls 2 (2006) et Sparkle (2012).

Aujourd’hui, 9 aout 2017

221ème jour de l’année, 31ème semaine de l’année

144jours avant la fin de l’année

Ce jour était officiellement dénommé jour du câprier dans le calendrier républicain français.

Le câprier est un arbrisseau dont les jeunes boutons (câpres) servent de condiments.

AfriqueDuSud : journée nationale des femmes.

Canada : journée nationale des casques bleus.

Singapour : fête nationale.

Journée Internationale des Populations autochtones

En 1994, l’Assemblée générale des Nations Unies a décidé de faire du 9 août la Journée internationale des populations autochtones (résolution 49/214), chaque année pendant la Décennie internationale des populations autochtones. Cette date marque le jour de la première réunion du Groupe de travail sur les populations autochtones de la Sous-commission de la promotion et de la protection des droits de l’homme en 1982.

Le but de cette Décennie est de renforcer la coopération internationale pour résoudre les problèmes rencontrés par les populations autochtones dans des domaines tels que les droits de l’homme, l’environnement, le développement, l’éducation et la santé. Le coordonnateur de la Décennie est le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme.

En avril 2000, la Commission des droits de l’homme a adopté une résolution sur l’établissement de l’Instance permanente sur les questions autochtones qui a été approuvée par le Conseil économique et social le 28 juillet 2000. (E/RES/2000/22). L’Instance permanente devra fournir des conseils sur les questions touchant au développement social et économique, aux droits de l’homme, à l’éducation, à la santé et à l’environnement.

UN FAIT A RETENIR

9 aout 1173 Début de la construction de la célèbre Tour de Pise qui sera achevée en 1372

La construction de l’édifice commença le 9 août 1173 par la pose de la première pierre. Elle constitue en fait le clocher de la cathédrale romane de Pise située sur la place des Miracles. Un affaissement de terrain durant les travaux fera pencher la Tour qui sera achevée en 1372 avec l’installation de sept cloches. La « Tour penchée » recouverte de marbre, mesure 58 mètres de haut et compte 293 marches.

Dès la fin de l’ajout du troisième étage vers 1178 la tour avait commencé à pencher et la construction fut interrompue pour une centaine d’années. À partir de 1272, les quatre étages supérieurs furent donc posés en diagonale pour compenser l’inclinaison. La construction s’interrompit alors à nouveau de 1301 à 1350 et ce n’est qu’en 1372 que le dernier étage des cloches, de diamètre moins important, fut achevé. En 1838, un bassin fut décaissé à la base de la tour pour mettre à jour la base des colonnes qui s’étaient enfoncées sous terre.

Des mesures de l’écartement du sommet avec la verticale montrent l’inclinaison progressive :

1350 : 1,4 m soit 1,47 °

1817 : 3,8 m soit 4 °

1993 : 5,4 m soit 5,63 °

Mais pourquoi penche-t-elle ? Construite sur une plaine alluviale, elle a commencé à s’incliner très vite, soit en raison d’un défaut de fondation, soit à la suite d’un affaissement de terrain dû à une roche : la marne.

HAITI

9 aout 1904 Traité d’extradition signe entre Haïti et les états unis

9 aout 2015 Elections législatives

La Pensée du Jour

«Que tes choix reflètent tes espoirs et non tes peurs.»

Nelson Mandela

PRENOM DU JOUR

SAINT-AMOUR

Martyr honoré en Franche-Comté, au village de Saint-Amour (Jura).

Ni qualités, ni couleur, ni chiffre

Aujourd’hui

Mercredi 09 Août 2017 Pleine Lune

L’Ere des Lion, comprise entre le 22 juillet et le 21 aout

LE CULTUREL CHEZ NOUS

MIZIK LAKAY

J-Perry/ Nyanda«my way»

Pour découvrir la musique de J-Perry/ Nyanda«my way»

cliquezsur le lien qui se trouvesurnotre site :

Ce son est bien de J-Perry, le nouveau chouchou haïtien. En effet avec son nouvel album Kiyes ou ye ou, il est très demandé.

Il sera sur scène a Asu samedi prochain pour faire bouger les miss univers Curacao et Porto-Rico qui seront de passage en Haïti. Et un concert signé J-Perry accompagné de ses amis c’est pour le 19 aout à Tara’s.

ARAKA- dimanche 13 août 2017- à partir de 10h

Journée Portes ouvertes dans le cadre des activités de célébration de ses 29 ans d’existence.

Carrefour-19 et 20 août 2017- entre 10 h a.m. et 5 h p.m

Première édition du festival Rivière Froide en Couleurs

Ce festival, à prétention écologique et environnemental, se tiendra à Kay Louis Jeune (au bord de la rivière). Au programme : foire artisanale et gastronomique, shows de troubadour, jeux traditionnels et défilés de bandes à pied.

LEL | Appel à contributions L’Association Legs et Littérature (Alel) lance un appel à contributions pour le dixième numéro de la revue Legs et Littérature consacré à la thématique «La critique littéraire» à paraître en octobre 2017. Les intéressés peuvent envoyer leur proposition de contribution avant le 31 août à legsetlitterature@venez.fr Plus d’infos : www.legsedition.net

L’actualité du monde, dans le passé

9 aout 348 La bataille d’Andrinople

La bataille d’Andrinople ou d’Adrianople (aujourd’hui Edirne en Turquie européenne) a eu lieu le 9 août 378. Elle désigne l’affrontement entre l’armée romaine, commandée par l’empereur romain Valens et certaines tribus germaniques, principalement des Wisigoths (Goths Thervingues), et des Ostrogoths (Goths Greuthungues), commandées par Fritigern. Il s’agit d’un des plus grands désastres militaires romains du IVe siècle, comparable à la défaite de Cannes. Cette bataille ne résulte pas d’une invasion, mais d’une mutinerie des fédérés Goths établis dans l’Empire romain.

Grâce au récit de deux historiens contemporains, Ammien Marcellin et Paul Orose, le déroulement de la bataille est relativement bien connu.

9 aout 1819 Naissance de William T. G. Morton, dentiste. Il fut le premier dentiste à avoir fait la démonstration d’une anesthésie.

9 aout 1885 Bataille d’Acapulco

Le chef mexicain Santa Anna, à la tête des troupes gouvernementales, est défait par Juarez et ses rebelles libéraux.

Madrid accepte les conditions de paix qui mettent fin à la guerre hispano-américaine

9 aout 1888 Décès de Charles Cros, poète et inventeur français

En 1869, il a publié une théorie sur un procédé de photographie en trois couleurs. Il a inventé en 1877 un phonographe, le Parléophone, la même année au cours de laquelle l’Américain Thomas Edison a réalisé ses premiers enregistrements. Son ouvrage poétique le plus important est Le Coffret de santal, paru en 1873. L’Académie Charles Cros, qui décerne chaque année des Grands prix du disque, a été nommée en son honneur.

9 aout 1898 `Un brevet pour le moteur à combustion interne est accordé à Rudolf Diesel

Le brevet du moteur inventé par Diesel à été déposé sous le nom de “moteur à huile lourde” car c’est avec ce produit qu’il fonctionnait. Les huiles lourdes étaient des résidus de la distillation du pétrole brut après que l’on en ait sorti les produits utilisés à l’époque : un tout petit peu d’essence, beaucoup de pétrole lampant et de produits de graissage (huiles et graisses).

9 aout 1910 A.J. Fisher de Chicago fait breveter sa nouvelle invention: une machine à laver électrique

Il a été prouvé qu’il ne fut pas le premier à l’avoir inventée

9 aout 1920 Création de la Faculté des sciences de l’Université de Montréal

La charte de l’Université de Montréal prévoit la création d’une faculté des sciences. À sa fondation, celle-ci offre des certificats d’études supérieures en chimie, physique, mathématique, biologie, botanique, minéralogie et géologie.

Le même automne, l’Université de Montréal inaugure également son École des sciences sociales, économiques et politiques.

9 aout 1977 Création du Festival des films du monde

Le Festival des films du monde de Montréal est un festival de cinéma fondé par Serge Losique.

Bien que la première édition ait eu lieu en 1977, la première compétition officielle s’est tenue en 1978.

Le festival se déroule habituellement de la fin du mois d’août jusqu’au premier lundi de septembre – qui correspond en Amérique du Nord à la Fête du Travail (à ne pas confondre avec la fête des travailleurs le 1er mai).

La plus haute distinction du festival est le Grand Prix des Amériques.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

