Le Sénat vote une loi pour booster le marché de l’emploi

Source Juno Jean Baptiste | Le Nouvelliste

L’assemblée des sénateurs, réunis en séance plénière, a voté mardi soir une proposition de loi portant organisation et réglementation du travail sur la durée de 24 heures réparties en trois tranches de huit heures. Si ce texte est voté par la Chambre des députés, il devra être de nature à booster la création d’emplois.

Au lieu du projet de loi organisant le travail en 3/8, déposé par l’exécutif au Parlement, déjà voté par la Chambre des députés, les sénateurs, qui expliquent n’en avoir pas fait fi, se sont plutôt entendus à débattre et voter la proposition de loi portant organisation et réglementation du travail sur la durée de 24 heures réparties en trois tranches de huit heures, déposée préalablement par plusieurs sénateurs. Ce texte, explique-t-on au Sénat, est plus complet. L’un des géniteurs de la proposition de loi, le sénateur du Nord-Est, Ronald Larèche, croit que le projet de loi de l’exécutif cristallisait trop de problèmes et qu’il fallait, au sein du grand Corps, s’en passer.

À la vérité, les sages, comme on les appelle, eux qui ces deniers jours ont voté pas mal de lois que d’aucuns estiment «inopportunes», ont condensé les deux textes et en ont fait une seule loi. La proposition de loi institue le travail la nuit. Selon l’article 7 d’un document qui en compte une dizaine, le travail effectué la nuit est rémunéré sur la même base que le travail effectué le jour. La journée de 24 heures est composée de trois tranches de huit heures, toujours selon le texte qui stipule que la durée normale de travail, telle que définie à l’article 95 du Code du travail, est de 8 heures par jour et 48 heures par semaine. Mais «les travailleurs vont négocier librement…………………………..lire la suite sur lenouvelliste.com