Haïti-Élections : Le CEP attend l’Exécutif pour remplacer des députés élus sénateurs et sénateur devenu prisonier

Source Alix Laroche | hpnhaiti.com

Le Conseil électoral provisoire (CEP) dit attendre encore la décision du pouvoir Exécutif pour combler, via les élections, les postes vacants des anciens députés de Marchand Dessalines et de Cerca-la-Source, respectivement Garcia Delva et de Rony Célestin. Mais aussi celui de l’ancien commissaire de police, Guy Philippe élu sénateur de la Grand’Anse, pourtant condamné pour trafic de drogue aux États-Unis d’Amérique.