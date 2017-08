Astrologie du jour

BELIER

Amour

Sous la protection du Soleil et de Vénus, votre vie conjugale devrait passer par une phase à marquer d’une pierre blanche. Vous retrouverez une entente exceptionnelle avec votre conjoint ou partenaire. Célibataires, tout ira aussi bien que possible dans le domaine amoureux. Les natifs se sentiront plus passionnés, fervents et juvéniles que jamais. Nouvelle aventure importante pour certains ; projets d’union légale pour d’autres. Vous vivrez une situation positive, tendre, chaleureuse qui vous éblouira.

Argent

L’accent sera mis sur les questions d’argent. Vous aurez plus de chance dans ce domaine que d’habitude. Restez quand même prudent. Sachez exactement jusqu’où vous pouvez aller en demandant conseil à des experts.

Santé

L’influence opportune de Pluton dans votre secteur santé détendra vos nerfs tout en vous donnant plus de tonus. Vous serez à la fois plus dynamique et plus relax, et pourrez ainsi multiplier les activités sans pour autant ressentir de fatigue. Vous ferez les choses de façon sérieuse, mais décontractée et avec plaisir. Ah, si vous pouviez continuer indéfiniment comme cela !

Travail

Si vous avez des initiatives professionnelles à prendre, faites le nécessaire en ce moment, car la planète Uranus sera en bonne position dans votre Ciel. Cet aspect astral intensifiera votre sens de l’organisation et vous aidera à mieux vous imposer. Prenez toutes les dispositions utiles, mais sans sortir du cadre de vos occupations ou obligations habituelles.

Citation

On peut tout dire avec un regard (Stendhal).

Famille/foyer

Après des récents désaccords familiaux, vos relations avec vos proches s’amélioreront nettement grâce à une ambiance astrale tonique. Toutefois, soyez encore sur vos gardes, et ne remettez pas sur le tapis une vieille querelle.

Vie sociale

Cette journée sera particulièrement favorable pour organiser vos loisirs et pour réaliser un espoir. Pensez à cultiver les sympathies amicales : elles sont susceptibles de vous apporter de grandes joies. Des invitations seront aussi source d’heureuses surprises.

Nombre chance

971

Clin d’oeil

Au lieu de ressasser vos problèmes, essayez plutôt d’en parler à quelqu’un de confiance.

TAUREAU

Amour

Saturne vous rendra très exigeant en couple, et vous ne serez pas d’humeur à faire des concessions. Attention : à force de ne rien passer à votre conjoint ou partenaire, vous allez finir par le décourager complètement. Un peu de tendresse et de tolérance serait bienvenu. Célibataires, vous pouvez espérer nager bientôt dans la félicité. Vous êtes en effet sur le point de rencontrer le partenaire idéal, la personne qui correspond exactement à vos voeux les plus secrets. Il n’est pas impossible que vous l’épousiez dans les prochains mois !

Argent

Les influx de Jupiter vous inclineront à faire des économies. Aussi sera-t-on très étonné de votre réticence à ouvrir votre portefeuille aujourd’hui, ce qui n’est pas dans vos habitudes. Continuez dans cette voie.

Santé

Bonne forme physique, avec un léger risque de nervosité. Vous ne manquerez pas de tonus, au point, parfois, de ne plus pouvoir vous arrêter ! Prenez des tisanes calmantes avant de vous coucher.

Travail

Si vous devez prendre une décision importante concernant votre carrière, attendez de préférence deux jours encore. Vous disposerez alors de plus d’informations et, surtout, vous aurez un jugement beaucoup plus objectif grâce au soutien de Mercure.

Citation

Les paroles sont comme les abeilles, la fumée seule les chasse (proverbe arabe).

Famille/foyer

Très bonne ambiance en famille, en tout cas si vous avez des enfants. Vos relations avec vos rejetons seront en effet excellentes. Vous saurez établir une bonne complicité avec vos chers petits, tout en les obligeant, en douceur, à respecter une certaine discipline.

Vie sociale

L’ambiance astrale de cette journée renforcera votre flair pour découvrir les personnes qui pourraient vous valoir des chances sur le plan social. Vous saurez aussi vous mettre en valeur et vous faire bien voir dans des clubs ou groupements.

Nombre chance

704

Clin d’oeil

Si vous avez le sentiment de naviguer dans le brouillard, détendez-vous, faites le vide dans votre esprit : vous trouverez rapidement la confiance en vous.

GEMEAUX

Amour

Influence énergisante de Jupiter dans votre signe, qui devrait se répercuter agréablement sur votre vie de couple. Dans l’ensemble, l’entente sera au beau fixe, chacun ayant à coeur d’écouter l’autre, et de l’épauler s’il lui faut faire face à de petits soucis. Célibataire, calme plat du côté de vos amours, mais cela ne devait guère vous chagriner. Adepte des joies du cocooning, vous aurez tendance à hiberner, partageant votre temps libre entre activités d’intérieur et loisirs qui vous intéressent. L’homme ou la femme de votre vie devra vous attendre encore un peu…

Argent

Cette journée, placée sous l’égide de Jupiter, favorisera la fortune de tous les natifs du signe, notamment en raison de spéculations réussies, de chance aux jeux de hasard. Vous serez habile dans vos négociations et transactions diverses, et les rencontres opportunes vous serviront.

Santé

Plusieurs éléments se combineront pour vous promettre une journée protégée sur le plan santé. D’un côté, Mars, la planète du dynamisme, vous dotera de solides réserves d’énergie. De l’autre, le Soleil vous vaudra une bonne résistance. Attention simplement à ne pas trop tirer sur la corde.

Travail

Sur le plan professionnel, la journée sera positive et vous aidera à progresser, à concrétiser vos projets. Vous prendrez des décisions importantes et bonnes. Assurez-vous de vos appuis ; certains sont un peu flous.

Citation

La reconnaissance est une vertu prospective plutôt que rétrospective (proverbe anglais).

Famille/foyer

Excellentes relations avec votre entourage familial. Vous ferez taire votre esprit de critique, et vous saurez désamorcer l’agressivité de vos proches. Ce ne sera pas toujours facile, mais vous redoublerez d’efforts.

Vie sociale

Vous aurez, dans le domaine amical, des moments agréables. Vous serez entouré de personnes qui sauront vous comprendre et vous venir en aide le moment voulu. Mais n’oubliez pas que « le seul moyen d’avoir un ami, c’est d’en être un » (Ralph Emerson).

Nombre chance

481

Clin d’oeil

Ne cédez pas à l’impulsion de parler pour ne rien dire de valable.

CANCER Amour

Chez les couples déjà constitués, l’atmosphère devrait être assez bonne dans l’ensemble. Nombreux sont ceux qui trouveront sur le plan conjugal d’agréables compensations à leurs difficultés professionnelles. Célibataire, cet aspect lunaire pourra se traduire par un changement dans la vie affective, une rencontre, un coup de foudre. Ou bien, si vous aimez déjà quelqu’un, votre histoire passera à la vitesse supérieure.

Argent

Regardez-y à deux fois avant de vous embarquer dans des opérations financières ou immobilières : le domaine spéculatif cachera bien des embûches aujourd’hui, vu les obscurs aspects de Saturne. Ce conseil de prudence est particulièrement valable si les opérations envisagées sont proposées par des partenaires faisant jouer la fibre sentimentale en même temps que l’intérêt matériel.

Santé

Avec Saturne en aspect favorable, rien à signaler sur le plan de la santé. Pour bien conserver votre vitalité, consommez des produits frais et naturels, cuits à la vapeur, au gril, ou dans des poêles anti-adhésives. Si vous prenez de la salade, assaisonnez-la uniquement avec du jus de citron. Préférez le miel au sucre blanc et, d’une façon générale, évitez les aliments trop raffinés ou élaborés.

Travail

Ce ne sera pas le moment de vous écarter des sentiers battus. Vos collègues et vos supérieurs vous auront à l’oeil. La persévérance dans la routine semble être le meilleur moyen de servir vos intérêts pour l’instant.

Citation

De chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins (Karl Marx).

Famille/foyer

La journée sera calme et harmonieuse pour vous sur le plan familial. Sous l’impulsion des influx neptuniens, vous serez plus attentif à ceux qui vous entourent, et vous saurez vous montrer plus compréhensif et plus bienveillant à l’égard de votre conjoint et vos enfants.

Vie sociale

Vous allez subir une influence vous poussant à l’autoritarisme et au despotisme. Vous vous imposerez brutalement, n’hésitant pas à opprimer votre entourage pour parvenir à vos fins. Vous aurez pleinement foi en vous-même. Mais cette force, qui peut entraîner une profonde métamorphose de votre personnalité, sera difficile à discipliner.

Nombre chance

928

Clin d’oeil

Ne cédez pas à l’envie de provoquer des explications orageuses.

LION

Amour

Célibataires, écoutez : « On ne saurait être sage quand on aime, ni aimer quand on est sage ». Cette sentence lapidaire de Publilius Syrus sera fortement démentie par la réalité aujourd’hui. En effet, vous aurez les idées les plus claires, et vos sentiments gagneront en objectivité et en lucidité. Au lieu d’être victimes de votre sensibilité, vous contrôlerez bien la situation. Si vous vivez en couple, vous prendrez du recul par rapport à votre vie de couple. Mais si vous faites un bilan de votre vie à deux, vous ne pourrez au fond que vous féliciter de votre situation.

Argent

La présente configuration astrale implique toujours un certain manque de chance. Tout se passera comme si les natifs n’arrivaient pas à décider ou à agir. Il arrivera alors qu’après des malchances répétées, ils en viennent à prendre des décisions tranchées pour forcer l’événement et pour engager l’épreuve de force. Mais, agissant ainsi, ils ne feront qu’accentuer encore le climat de malchance.

Santé

Si on vous dit que Saturne et Pluton influencent ensemble en ce moment votre secteur santé, vous aurez compris que c’est le secteur à surveiller. Rien de vraiment inquiétant, rassurez-vous. Mais votre résistance sera en baisse, ce qui peut vous exposer aux petits virus. Sans parler de votre moral qui pourra jouer les caméléons.

Travail

Tenez bon et travaillez d’arrache-pied. Votre situation va évoluer dans le bon sens. Consacrez-vous avec conviction à votre métier. Vous pourrez compter sur une personne influente ou le soutien d’un proche.

Citation

N’étale pas tes entrailles pour que les corbeaux s’en repaissent (proverbe siamois).

Famille/foyer

Les influences lunaires vous inciteront à observer la plus grande prudence dans la conduite de votre vie privée. Cela sera d’autant plus indispensable que si vous avez connu dernièrement des conflits familiaux avec des enfants ou à cause d’eux.

Vie sociale

C’est par des sorties, des déplacements, une vie mondaine animée que vos affaires prendront cette fois de l’expansion. Vous rencontrerez des gens qui vous seront non seulement agréables, mais utiles. Les attractions et les sympathies se noueront de manière spontanée et rapide sous l’oeil complice de Mercure.

Nombre chance

139

Clin d’oeil

Plutôt que de louvoyer dans une situation qui ne vous va plus, mettez les choses à plat une fois pour toutes, sans concession.

VIERGE

Amour

Va-t-on voir tous les natifs de ce signe s’enflammer cette fois ? Ce serait bien possible. Le présent aspect de Vénus va indubitablement vous rendre d’humeur romantique ! Ceux d’entre vous dont le coeur est libre pourront faire une rencontre importante. Les autres, dont l’enthousiasme tiédissait quelque peu ces derniers temps, vont recommencer à y croire.

Argent

Vous réfléchirez longuement avant d’opter pour tel ou tel mode de placement. Mais avant la fin de la journée, vous pourrez vous lancer dans une opération financière de grande envergure, engageant d’importants capitaux. Le climat astral vous secondera.

Santé

Compte tenu de la présente ambiance astrale, vous aurez besoin de beaucoup de protéines en ce moment. Souvenez-vous que les yaourts et les fromages frais maigres sont une mine de protéines. De temps en temps, surtout si vous avez eu un déjeuner d’affaires trop plantureux, prenez comme dîner un sachet de protéines pures ou aromatisées vendues en pharmacie.

Travail

Côté professionnel, pour l’instant, vous aurez intérêt à rester un peu sur la réserve, en vous appliquant à bien faire votre travail quotidien. Si vous avez des aspirations artistiques ou créatrices, ce serait aussi le moment d’essayer de les concrétiser ou de faire un effort dans le calme et la régularité.

Citation

La vieillesse est elle-même une maladie (Térence).

Famille/foyer

Vous devriez avoir droit aujourd’hui à un climat de confiance et de complicité sans faille en famille. Vos proches, tant vos parents que vos enfants ou frères et soeurs, seront tous en bonne forme, et établiront avec vous des relations pleines de tendresse et de confiance.

Vie sociale

Ne vous montrez pas trop sûr de vous, même si vous croyez avoir la situation en main. Un tel comportement risque de froisser vos interlocuteurs, surtout s’il s’agit d’agents de diverses administrations.

Nombre chance

505

Clin d’oeil

Ne vous laissez pas prendre au piège de ceux qui chercheraient à abuser de votre générosité.

BALANCE

Amour

Vénus bien aspectée donnera le top départ à l’une des périodes plus agréables de l’année sur le plan conjugal. Cette influence bénéfique vous laisse entrevoir une réelle amélioration de votre vie de couple. Ce sera le moment, le cas échéant, de vous donner du mal pour reconquérir votre conjoint : vos efforts seront très largement récompensés. Les célibataires et les divorcés du signe feront des rencontres multiples mais sans lendemain, la fidélité n’étant pas un de leurs traits dominants en ce moment. En tout cas, ils entreront dans une période faste côté coeur.

Argent

Sur le plan financier, vos projets s’avéreront tout à fait satisfaisants, et les influx astraux vous aideront à les réaliser sans trop de peine. Vous devrez néanmoins savoir éviter de vous laisser dévorer par une ambition démesurée.

Santé

Vous serez toujours sur la brèche, et vous ne serez pas facile à suivre. Ce tonus exceptionnel, vous le devrez à Jupiter bien aspecté. A condition d’éviter les abus, vous n’avez rien à craindre, si ce n’est un peu d’excitation qui pourrait vous valoir un sommeil agité.

Travail

Les présents impacts célestes sont plutôt positifs et devraient vous aider à progresser dans votre carrière. Mais Pluton pourrait momentanément compliquer les choses. Tout ira bien si vous ne faites pas de folies. Mais saurez-vous maîtriser votre impatience ? Vous aurez tellement envie de gagner que vous risquez en effet de donner à vos adversaires des bâtons pour vous battre !

Citation

On ne peut faire d’une buse un épervier (proverbe français).

Famille/foyer

D’importantes décisions concernant votre vie familiale et plus particulièrement vos enfants, pourront être prises à la faveur des bons influx neptuniens. Vous saurez assumer stoïquement vos responsabilités.

Vie sociale

Journée idéale pour les contacts, les petits déplacements, les rendez-vous, les relations, la clientèle de travail, les loisirs, le détente, les sorties agréables. N’en faites pas trop tout de même, car vous friseriez la dispersion.

Nombre chance

159

Clin d’oeil

Ne présumez pas de vos forces ; sachez prendre au bon moment le repos dont vous avez besoin.

SCORPION

Amour

Vos relations avec l’homme (la femme) de votre vie ne sera pas de tout repos. Essayez de ne pas imposer votre volonté ou vos points de vue. La tolérance est une vertu que vous ne pensez pas assez à cultiver, et pourtant elle est une nécessité incontournable dans la vie à deux. Célibataire, la Lune en cet aspect vous rendra instable et impulsif. Méfiez-vous des solutions extrêmes que vous aurez tendance à apporter à vos problèmes amoureux. Pour l’instant, cherchez plutôt à vous changer les idées.

Argent

Avec cet aspect de Saturne, il est possible que vos projets financiers soient retardés ou momentanément entravés par des difficultés imprévues. Attendez des jours meilleurs si vous avez des décisions importantes à prendre, achats ou placements, par exemple.

Santé

Priorité à vos cheveux ! Généralement épais et brillants, ils risquent de devenir ternes, secs et fragiles aujourd’hui avec le transit de Saturne dans votre Ciel. Il leur faudra absolument des remontants ! fromage blanc) et des protéines végétales (soja, fruits secs).

Travail

Sous l’impulsion de Mars, vous vous fixerez des objectifs précis, et vous concentrerez toute votre énergie pour les atteindre. Cette attitude très positive portera presque immédiatement ses fruits. Votre travail quotidien vous apportera de nombreuses satisfactions.

Citation

Le scorpion pique celui qui l’aide à sortir du feu (proverbe indien).

Famille/foyer

Saturne, planète assez austère, pourra vous valoir quelques difficultés en famille, concernant sans doute vos parents plutôt que vos enfants. Vos relations pourront passer par une phase de froideur, à moins que l’un de vos parents ait davantage besoin de votre aide.

Vie sociale

Attention ! Quelqu’un sollicitera des faveurs, et vous serez diablement tenté de les lui accorder, rien que pour épater la galerie. Reprenez-vous et soyez certain de n’agir que selon vos intérêts réels.

Nombre chance

635

Clin d’oeil

Attachez-vous à bien discerner ce qui compte vraiment.

SAGITTAIRE

Amour

Calme plat sur le front conjugal et, pour la plupart d’entre vous, l’ambiance sera très agréable à vivre. En ce moment encore, vos priorités concerneront la maison et le quotidien. Célibataires, préparez-vous à un bouleversement drastique dans votre vie sentimentale. Une rencontre décisive devrait se produire aujourd’hui. Vous pourrez alors dire un grand merci à la planète Vénus, qui aura été derrière tout cela. Votre solitude, même dorée, touchera à sa fin. Désormais, vous serez heureux avec vos chaînes.

Argent

Vous aurez la possibilité d’effectuer de bons placements à long terme. Dans l’ensemble, vous gérerez votre situation financière avec sérieux et compétence. Vous serez à l’abri du besoin pour quelque temps.

Santé

Les secteurs de santé de votre thème étant vides de planètes, vous bénéficierez d’un bon équilibre en ce moment. Et Mars influençant votre signe vous dotera d’un dynamisme sans faille.

Travail

Pas question de garder les deux pieds dans le même sabot ! Vous irez de l’avant, et vous chercherez à diversifier vos activités. Cela ne nuira pas à votre efficacité, grâce à votre ligne de conduite précise.

Citation

Brûlez de vieux bois, buvez de vieux vins, lisez de vieux livres, ayez de vieux amis (Alphonse XI).

Famille/foyer

Si vous avez dépassé la mesure, en ayant cédé à votre mauvaise humeur, il vous faudra beaucoup de temps et de bonne volonté pour avoir à nouveau des rapports harmonieux avec votre entourage familial.

Vie sociale

Le sens de la diplomatie vous sera bien utile pour résoudre certains problèmes qui se présenteront : relations avec les collègues, avec les voisins, avec les amis… Vous pourrez compter sur l’aide de la planète Mercure.

Nombre chance

747

Clin d’oeil

N’hésitez pas à voir les choses en grand.

CAPRICORNE

Amour

Neptune en cet aspect pourra vous brouiller momentanément les idées sur le plan amoureux. Vous ne saurez plus très bien ce que vous voulez. Si vous êtes marié, vous aurez du mal à trouver l’équilibre avec votre conjoint ; essayez de vous montrer très clair dans vos relations avec lui pour éviter les malentendus. Si vous êtes célibataire, attention à ne pas vous amouracher de quelqu’un qui ne vous conviendrait pas ; tâchez d’être lucide et de contrôler vos émotions.

Argent

Si vous avez un placement à faire, retournez-vous de préférence vers l’immobilier. Cela vous portera chance en cette journée plutôt troublée. Si possible, demandez conseil à des experts : ils sont là pour cela, non ?

Santé

Pour s’occuper de votre santé, deux planètes de vitalité et de résistance physique : le Soleil et Jupiter en bel aspect. C’est dire si le moment vous trouvera en pleine forme, et plus encore si vous pratiquez un sport associé à un bon régime alimentaire ! Si vous souffrez d’une affection chronique, un nouveau traitement pourrait améliorer votre état.

Travail

L’impact d’Uranus ne sera ni positif ni négatif : il se contentera en effet de vous mettre face aux conséquences des décisions que vous avez prises par le passé concernant votre travail. Ceux qui ont fait les bons choix vont donc voir leur situation se stabiliser ou s’améliorer ; les autres risquent d’être obligés de revoir certaines de leurs orientations ou de leurs options.

Citation

Les hommes de pensée préparent les hommes d’action. Ils ne les remplacent pas (G. Le Bon).

Famille/foyer

Vos relations avec vos proches seront faciles. Chacun vaquera à ses occupations sans difficulté notable. Vos enfants pourront toutefois se montrer par moments en peu plus rebelles, ou tout simplement boudeurs. Inutile d’essayer à tout prix de leur imposer votre point de vue : laissez-les vivre leurs états d’âme sans vous en formaliser et sans intervenir. Ils se calmeront rapidement.

Vie sociale

Même si l’habit ne fait pas le moine, choisissez bien vos vêtements pour être avantagé dans vos rencontres et négociations. « Sois toujours bien habillé, même pour mendier » (proverbe indien).

Nombre chance

244

Clin d’oeil

Attachez-vous uniquement aux projets qui sont pratiques.

VERSEAU

Amour

La présente ambiance astrale favorisera quelques disputes entre conjoints. Mais il y aura plus de bruit que de mal. La Lune interviendra dans ce tohu-bohu. Et alors les couples en désaccord se rabibocheront, et même les plus mal lunés trouveront les mots qui touchent ou les compromis qui sauvent… Célibataire, vous aurez l’air aujourd’hui d’un poète nostalgique, et c’est justement ce qu’il faudra pour que des coeurs sensibles aient grandement envie de vous consoler. L’aventure sera donc à portée de main. À vous de savoir résister ou céder !

Argent

La Lune n’est pas hostile à vos finances, mais sa présence implique toujours une période de rigueur. Un effort réel devra être fourni dans la gestion de votre patrimoine.

Santé

Profitez à fond de l’influence bienfaisante de Vénus. Votre réserve et votre prudence vous rendront sûr de votre équilibre vital et des choix que vous faites ou des décisions que vous prenez en ce qui concerne votre santé. Votre dynamisme et votre joie de vivre seront à leur comble.

Travail

Sur le plan professionnel, de nombreuses opportunités se présenteront. Vous pourrez élargir vos horizons ou décrocher de nouveaux contrats. Votre travail quotidien vous apportera de nombreuses satisfactions.

Citation

La moisson des autres est toujours la meilleure, nos enfants à nous sont toujours les meilleurs (proverbe chinois).

Famille/foyer

Les présentes influences astrales vous procureront un profond équilibre intérieur et vous permettront d’affronter les problèmes familiaux délicats avec beaucoup plus de sérénité que d’habitude. Vous pourrez aussi entreprendre de grands projets avec votre conjoint ou partenaire, qu’il s’agisse de transformer de fond en comble la décoration de votre intérieur, ou de défendre, ensemble, une cause qui vous semble juste.

Vie sociale

Vous aurez tendance à attacher trop d’importance à ce qu’on pense de vous, ce qui peut vous être préjudiciable en freinant votre élan. « Les chiens aboient, la caravane passe » (proverbe persan).

Nombre chance

876

Clin d’oeil

Pas trop de folies sensuelles : vos réserves sont limitées !

POISSONS

Amour

Vous aurez tout pour être heureux en couple. Mais il semble bien que les préoccupations professionnelles ou matérielles vous empêcheront de vivre pleinement votre vie conjugale. Pour les célibataires, les amours seront souvent destinées à épater la galerie et pourront conduire à des dépenses exagérées ; ils devront se rappeler que « l’argent dépensé en amour ne retourne pas à la bourse » (proverbe persan).

Argent

Trois astres, pas très gentils, se ligueront. Leur impact combiné peut se révéler dangereux sur le plan financier. Manque de prévoyance, impulsivité, dépenses imprévues et importantes pourront vous déséquilibrer. Reste que quelques natifs sauront profiter de cet impact planétaire pour tenter leur chance et réussir une opération très rentable.

Santé

Si vous tenez à conserver votre ligne ou à réduire votre embonpoint, pas de miracles : il faudra adopter une alimentation saine et équilibrée. Tâchez donc de dompter votre appétit anarchique – on devrait même dire tyrannique ! Pourquoi ne pas essayer la cuisine chinoise, qui, tout en étant savoureuse, constitue en elle-même une très bonne diététique ?

Travail

La voie vers le succès semble bien dégagée. Vos idées seront claires, vos projets bien nets, et vous vous montrerez persuasif. Vous aurez toute l’énergie requise pour affronter les problèmes compliqués.

Citation

J’ose croire que la joie intérieure a quelques secrètes forces pour se rendre la fortune plus favorable (Descartes).

Famille/foyer

Cette fois, vous accorderez la priorité à votre vie familiale et surtout à vos enfants. Vous ne ménagerez ni votre temps ni vos efforts dès que les petits chéris seront concernés. Vous les encouragerez très efficacement dans leurs diverses activités et participerez de très bon coeur à leurs jeux et distractions. Bravo !

Vie sociale

Votre grande force cette fois sera un sens aigu des relations publiques. Vous évoluerez avec aisance dans tous les milieux, et vous saurez présenter habilement les requêtes les plus délicates.

Nombre chance

786

Clin d’oeil

Ne soyez pas excessif dans vos jugements, et montrez-vous sincère dans vos propos.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

Image & sources: horoscopedujour.fr / http://mode.glamourparis.com