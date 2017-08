Éphéméride du jour ….., 8 août 1912 // Décès Jean-Jacques Michel Cincinnatus Leconte, homme politique haïtien, président de la République d’Haïti du 14 août 1911 à sa mort

8 août 1912 Décès Jean-Jacques Michel Cincinnatus Leconte, homme politique haïtien, président de la République d’Haïti du 14 août 1911 à sa mort

Sa présidence de 11 mois est marquée par l’attentat du 8 août dont il mourut, et entraîna la destruction du Palais national dont la reconstruction fut décidée dès l’année suivante.

Il étudia à l’université de Mayence. Sa présidence prit fin le 8 août 1912 par un terrible attentat perpétré par ses opposants politiques. Cette action qui n’avait pour but initial que de mettre en garde le président, entraîna le décès de celui-ci avec plusieurs membres de sa famille et de nombreux soldats, ainsi que la destruction du Palais national.

Après la mort du président Cincinnatus, le pays fut en crise. Le Conseil des Secrétaires d’État composé de Edmond Lespinasse, Antoine Constantin Sansaricq, Jacques Nicolas Léger, John Déjoie Laroche et Tertullien Guilbaud dirigea le pays pendant quelques heures, puisque ce même jour, l’assemblée nationale se réunit et élut Tancrède Auguste pour succéder à Cincinnatus Leconte.

Aujourd’hui, 8 aout 2017

220ème jour de l’année, 31ème semaine de l’année

145jours avant la fin de l’année

Ce jour était officiellement dénommé jour de la carline dans le calendrier républicain français.

La carline est un chardon, appelé vulgairement artichaut sauvage, poussant en montagne et dans les lieux arides du midi, dont la racine a des propriétés sudorifiques.

Quelques célébrations d’autour du monde :

Belgique : arbre de mai, plantation du Meyboom à Bruxelles et Louvain.

Chili : journée du chocolat.

Suède : fête de la Reine et fête du drapeau, fête du nom de la reine Silvia.

Taïwan : fête des pères, car en mandarin « 8-8 » (8 août) se dit Ba-Ba qui est homophone du mot « papa ».

Tanzanie : fête des agriculteurs.

Journée internationale du chat

En réalité, personne ne sait pourquoi nous célébrons une journée du chat et il semblerait qu’il faille aller chercher du coté de l’internet pour trouver un semblant de justification. On y retrouve en effet un florilège impressionnant de vidéos d’animaux censées nous faire (au moins) sourire. Ceci dit, l’idée n’est pas tout à fait neuve car, dés le 19° siècle, le photographe Harry Pointer (pas le sorcier !) avait déjà réalisé une galerie de photographies mettant en scène les chats. Il ne restait plus qu’à inventer le web, mais ceci est une autre histoire…

Le lolcat, un phénomène internet

Cette journée internationale du 8 août fait donc la part belle aux Lolcats qui ont largement envahi la toile avec des vidéos ou des animations (les fameux gif chat-nimés). Vous pouvez en retrouver une intéressante sélection dans le site Atlantico.fr, mais de nombreux autres sites en contiennent d’autres, tout aussi drôles.

Un site à visiter : www.huffingtonpost.fr

UN FAIT A RETENIR

8 Août 1942 Sortie de Bambi

Première mondiale du film d’animation Bambi. Curieusement, la première a eu lieu à Londres, au Royaume-Uni. Les Américains devront attendre au 13 août pour voir ce chef-d’œuvre du cinéma d’animation.

HAITI

1902 Incendie d’origine criminelle à Petit-Goâve faisant plus de 400 victimes

1912 Explosion du palais national

1939 Ratification des amendements à la Constitution de 1935

La Pensée du Jour

« Tout le monde pense à changer le monde mais personne ne pense a se changer soi-même»

Léon Tolstoï

PRENOM DU JOUR

SAINT-DOMINIQUE mais aussi Agrippin, Hugoline, Minna..

Fondateur au XIIIe siècle de l’ordre des Dominicains, il engagea ses premiers compagnons à s’adonner à l’étude. Les Dominique sont organisés et ponctuels. Leur couleur : le vert et leur chiffre : le 8

Aujourd’hui

Mardi 08 Août 2017 Pleine Lune

L’Ere des Lion, comprise entre le 22 juillet et le 21 aout

LE CULTUREL CHEZ NOUS

MIZIK LAKAY

Kasoumee «alleluiah»

Pour découvrir la musique de Kasoumee «alleluiah» cliquezsur le lien qui se trouvesurnotre site :

https://www.youtube.com/watch?v=8PC1rukRP6s

Une énième interprétation réussie de ce morceau de Leonard Cohen reprise par Kasoumee cette jeune chanteuse qui participera le 12 août prochain à la 2e édition de West Indies Festival en Guadeloupe, au stade les Abymes.

Elle partagera donc le podium avec des grands artistes antillais tels que: Caplaton de la Jamaïque, Jahyanai King et Bambi de la Guyane, WCK de la Dominique, Saik et Were Vana de la Guadeloupe.

Le West Indies Festival est un grand événement musical qui met les projecteurs sur les vedettes antillaises, et qui puise sa richesse du patrimoine culturel, musical et ancestral de la Caraïbe.

ARAKA- dimanche 13 août 2017- à partir de 10h

Journée Portes ouvertes dans le cadre des activités de célébration de ses 29 ans d’existence.

Carrefour-19 et 20 août 2017- entre 10 h a.m. et 5 h p.m

Première édition du festival Rivière Froide en Couleurs

Ce festival, à prétention écologique et environnemental, se tiendra à Kay Louis Jeune (au bord de la rivière). Au programme : foire artisanale et gastronomique, shows de troubadour, jeux traditionnels et défilés de bandes à pied.

LEL | Appel à contributions L’Association Legs et Littérature (Alel) lance un appel à contributions pour le dixième numéro de la revue Legs et Littérature consacré à la thématique «La critique littéraire» à paraître en octobre 2017. Les intéressés peuvent envoyer leur proposition de contribution avant le 31 août à legsetlitterature@venez.fr Plus d’infos : www.legsedition.net

L’actualité du monde, dans le passé

8 aout 1828 Décès de Louis Nicolas Robert

Il invente en 1798 la première machine à papier qui permettait de produire des bandes de 12 à 15 mètres de papier.

Il ne put cependant en tirer aucun profit et finit sa vie instituteur à Vernouillet.

Robert est soutenu dans ses recherches par Didot Saint-Léger qui met à sa disposition son local, son personnel et ses capitaux. Il l’encourage à inventer une machine qui utiliserait peu d’ouvriers. Le brevet pour une machine à faire le papier d’une très grande étendue est déposé le 18 janvier 1799 : c’est le premier brevet de ce genre et une subvention de 3 000 francs lui est accordée.

Cette machine est peu performante à ses débuts et Robert est près d’abandonner ses recherches. C’est alors que Didot lui achète son brevet d’invention contre une obligation de 24 000 livres. Il s’associe à son beau-frère anglais Gamble pour exploiter le brevet. Ils perfectionnent la machine de Robert et déposent deux brevets anglais cette fois.

8 aout 1876 Thomas Edison invente le « mimeograph »

Le nom français est ronéo (marque déposée). C’est un procédé d’imprimerie utilisant le stencil.

8 aout 1879 Naissance d’Emiliano Zapata, révolutionnaire mexicain

Emiliano Zapata fut l’un des principaux acteurs de la guerre civile mexicaine de 1910 contre le président Porfirio Díaz.

Aujourd’hui, de nombreux Mexicains le considèrent comme un héros. Il est mort le 10 avril 1919.

8 aout 1907 Naissance de Benny Carter, compositeur, saxophoniste et chef d’orchestre américain né à New York.

Il eut une influence majeure sur le jazz américain.

Il est décédé le 12 juillet 2003 à Los Angeles.

8 aout 1948 Naissance de Svetlana Savitskaya, astronaute russe

19 août 1982, Soyouz T-7 : elle devient la seconde femme à aller dans l’espace, 19 ans après Valentina Terechkova

17 juillet 1984, Soyouz T-12 : elle devient la première femme à effectuer une sortie extravéhiculaire

L’agence spatiale soviétique reconnut à l’époque qu’une tentative d’accouplement humain avait eu lieu à bord de Saliout 7, entre la cosmonaute Savitskaya et l’un des occupants de la station (dont l’identité n’a pas été révélée) : l' »expérience » n’ayant officiellement lieu que dans la perspective de concevoir le premier enfant de l’espace…

De retour sur terre, Svetlana – restée en orbite avec quatre hommes (Popov, Serebrov, Berezovoy et Lebedev) – lâcha que pendant ce vol « elle s’était bien amusée », sans toutefois donner plus de précisions.

8 aout 1974 Nixon démissionne

Richard Nixon démissonne de son poste de Président des États-Unis suite au scandale du Watergate.

L’enquête démontra que Nixon avait ordonné des écoutes illégales, de responsables du Parti démocrate.

8 aout 1975 Décès de « Cannonball »

Le saxophoniste de jazz Julian « Cannonball » Adderley meurt des suites d’une congestion cérébrale à l’âge de 46 ans. Il a joué avec des musiciens aussi prestigieux que Miles Davis, George Shearing, Lionel Hampton, J.J. Johnson et Woody Herman. En 1959 il a été proclamé meilleur saxophoniste alto de l’année par le magazine Downbeat. On lui doit notamment le succès Mercy, Mercy, Mercy en 1967.

8 aout 1978 Première apparition du chien Odie

Première apparition dans les bandes dessinées du chien Odie, le compagnon et souffre-douleur du chat Garfield.

8 aout 1981 Naissance de Roger Federer, joueur de tennis suisse né à Bâle d’un père suisse et d’une mère sud-africaine.

Federer est actuellement largement reconnu par ses adversaires comme le meilleur joueur du monde. Il maîtrise tous les coups et réussit les coups les plus inattendus. Fait rare en tennis, tous les adversaires du Suisse ne tarissent pas d’éloges à son sujet et reconnaissent sa supériorité. Il est également très apprécié par les journalistes auxquels il consacre beaucoup de temps et avec qui il s’exprime volontiers que ce soit en allemand, suisse allemand, français ou anglais.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

