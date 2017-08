CEPAL : 1.1% de croissance prévue pour la région pour 2017: Quid de l’économie haïtienne ?

Écrit par / Riphard Serent, MPA / Economiste / riphardserent@gmail.com | Radio Vision 2000

La Commission Economique de l’ONU pour l’Amérique et la Caraïbe (CEPAL) vient de réviser ses perspectives de croissance 2017 pour la région de l’Amérique Latine et de la Caraïbe. Les chiffres de l’institution montrent clairement que, après deux années consécutives de contraction (croissance négative), la région va finalement renouer avec la croissance.

En effet, selon les dernières prévisions de la CEPAL, l’économie de l’Amérique Latine et de la Caraïbe devrait croitre de 1.1% cette année, après une croissance de -1% en 2016.

Selon les experts de la CEPAL, la croissance de la région sera dirigée par 5 pays, à savoir le Panama avec une croissance de 5.6%, la République Dominicaine 5.3%, Antigua et Barbuda 5% le Nicaragua 4.7% et le Costa-Rica 4.1%. Tandis que les pires élèves cette année en termes de croissance économique sont le Venezuela avec une croissance négative de -7.2% ; ce pays sud-américain qui vit une situation politique et économique extrêmement difficile, le Suriname et St. Lucie -0.2% chacun, Le Trinidad and Tobago 0.3%, le Brésil 0.4% et l’Equateur 0.7%.

En ce qui concerne la région de la Caraïbe seulement, les prévisions de la CEPAL pour 2017 tablent sur une croissance de 1.2%. Cette croissance sera dirigée notamment par la République Dominicaine et Antigua et Barbuda qui affichent les deux des performances très satisfaisantes depuis l’année dernière.

D’autres pays de la région qui nous intéressent dans la nouvelle dynamique économique régionale concernent le Cuba, qui avec toute cette ouverture vers l’international devrait enregistrer une croissance acceptable cette année par rapport à son niveau de 2016, soit 1% en 2017 contre -0.9% en 2016. Vient ensuite le Chili qui devrait voir sa croissance amputer de 2 point de pourcentage cette année pour atteindre 1.4% contre 1.6% en 2016. Ce qui veut dire que le Chili va créer cette année moins de richesse que l’année dernière.

En ce qui concerne l’économie haïtienne, il faut dire que la CEPAL a rejoint les perspectives du gouvernement Lafontant dans le budget rectificatif 2016-2017 et table aussi sur des prévisions de croissance de 1.1% pour l’économie haïtienne. Il est à remarquer que ces prévisions sont en-deçà de celles de la Banque mondiale dans son dernier rapport où elle prévoit une croissance de 0.5% pour Haïti.

Nous avons toujours été très inquiet pour la croissance de l’économie en 2017, suite aux dégâts causés par le cyclone Matthew et la lenteur enregistrée dans les mesures de relance. Les contre-performances du secteur agricole pour les deux premiers trimestres de l’exercice, soit -6.5% et -4.3% de croissance respectivement, ont renforcé ces inquiétudes et auront des conséquences très négatives sur la croissance de l’économie haïtienne en 2017.