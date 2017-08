Sans grande modification, le budget 2017-2018 sera soumis aux députés

Source Samuel Celiné | Le Nouvelliste

Après des semaines d’analyse du projet de loi de finances 2017-2018, la commission Economie, Finance et Budget de la Chambre des députés se dit prête à soumettre, s’il le faut ce mardi 8 août 2017, son rapport à l’appréciation de l’assemblée des députés. Le président de cette commission, Yvon Geste, souligne qu’aucune modification d’envergure n’est apportée jusqu’à cette date dans ce projet de budget dont le rapport de la commission est déjà préparé à 90%.

Ni l’augmentation des taxes prévue dans le projet de budget, ni la répartition de ces prévisions budgétaires ne semblent intéresser les membres de la commission Economie, Finance et budget de la Chambre des députés qui étaient chargés d’analyser le projet de loi de finances 2017-2018. Malgré les critiques des spécialistes en économie et la grogne des contribuables qui se voient déjà pénalisés dans le prochain exercice fiscal, les membres de la commission ne jugent pas nécessaire de se démarquer du projet initial soumis par le gouvernement en place.

Pour des semaines passées à consulter les ministres, les acteurs de la société civile et des responsables d’organisations socioprofessionnelles, comme pour dire que la montagne a accouché d’une souris, le président de la commission Economie, Finance et Budget de la Chambre basse, Yvon Geste, a annoncé ce lundi 7 août 2017 : « Normalement, le budget se veut interventionniste, c’est normal qu’au niveau de la Chambre nous effectuions des analyses afin d’envisager des désaffectations et des réaffectations ».

Après ces mots, les journalistes, qui scrutent chaque geste d’Yvon Geste, retiennent leur souffle dans l’attente d’une énumération des sommes désaffectées à tel secteur et réaffectées à tel autre domaine. Fausse alerte, le députe de Miragoâne avance dans son harangue en précisant ………………………….…..lire la suite sur le nouvelliste.com