Haïti – Actualité : Zapping…

Source HL/ HaïtiLibre

Bac 2016-2017, moins d’un candidat sur 3 a réussi :

105,074 candidats ont participé aux épreuves officielles du Bac 2016-2017 soit 61,588 de moins que l’année précédente (166,662 en 2015-2016). Cette année, 32,302 candidats ont été admis soit un taux de réussite au niveau national de 30.74% (27.58% en 2015-2016) et 40,631 candidats ont été ajournés http://www.haitilibre.com/article-21736-haiti-flash-resultats-complets-du-bac-2016-2017-pour-les-10-departements-et-par-eleve.html

Nettoyage du Bld Jean Jacques Dessaline :

Dimanche, le Maire Ralph Youri Chevry de Port-au-Prince a lancé les grands travaux de nettoyage du Boulevard Jean Jacques Dessaline réalisé avec l’aide de « Caribbean Port Services » et de l’Autorité Portuaire Nationale (APN).

Sessions extraordinaire du Bac :

La session extraordinaire du Bac 2016-2017 est prévue du 21 au 24 août 2017. Les candidats ajournés composeront uniquement dans les matières pour lesquelles ils n’ont pas eu leur moyenne. La session du bac permanent se déroulera également à la même période http://www.haitilibre.com/article-21736-haiti-flash-resultats-complets-du-bac-2016-2017-pour-les-10-departements-et-par-eleve.html

La Sénatrice Étienne en guerre contre les fatras :

Dimanche matin la Sénatrice Dieudonne Luma Étienne au micro de la Radio Nirvana en présence d’autres autorités de la ville du Cap a estimé qu’il est inconcevable de faire des fatras un élément de décor et encore moins un outil politique, considérant leurs effets néfastes sur la santé collective et environnementale. Elle a promis tout son accompagnement aux autorités locales dans la lutte contre l’insalubrité, dans l’acquisition de nouveaux matériels et de nouvelles formules pour un environnement sain…

Le Président Moïse à Chantal :

Samedi, dans le cadre des travaux de la Caravane du Changement, le Président Jovenel Moïse, accompagné du Ministre de l'Intérieur et des Collectivités territoriales, Max Rudolph Saint-Albin, s'est rendu, dans la 3e section communale de Chantal (département du Sud) pour évaluer