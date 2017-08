Très bon tournoi JITIC U-14 pour les jeunes Haïtiens

Source Legupeterson Alexandre | Le Nouvelliste

En République dominicaine, du 30 juillet au 6 août 2017, une délégation haïtienne de quatre athlètes : (Richardlyne François, James Adler Germinal, Fritzterson St-Louis et Kervens Paul), a participé à l’important tournoi de tennis régional baptisé : JITIC U-14. Si Richardlyne, éliminée au premier tour, s’est contentée du titre honorifique de champion au tableau de consolation (sur un total de 13 pays), Germinal, en revanche, demi-finaliste, a pris finalement la troisième place (sur des athlètes issus de 12 pays). Le valeureux coach de l’équipe haïtienne, Francky St-Louis, a accepté volontiers de répondre aux questions du Nouvelliste.

Le Nouvelliste: Vous nous dites quoi à propos de la participation des jeunes athlètes du tennis haïtien au tournoi de JITIC U-14 en République dominicaine ?

Francky St-Louis : C’est une importante expérience que nous venons de vivre chez nos voisins dominicains. Il faut dire que c’est l’un des tournois les plus importants de la région. Que je sache, Haïti a beau essayer, et ce depuis longtemps, mais sans jamais briller surtout dans la catégorie 14 ans et moins. Voyez-vous, cette fois, on a atteint les demi-finales. En somme, James Adler Germinal aurait pu atteindre la finale avec un peu de chance. Cependant, il s’est emparé de la troisième place sur un total de 12 pays, pas des moindres. Toujours est-il ce n’est que le commencement. Car on se prépare, avec des athlètes talentueux, à représenter Haïti à la coupe Davis juvénile et à d’autres tournois professionnels à venir.

LN : Auréolée de sa victoire à l’ITF-Cotecc-U-12, Richardlyne François a été une valeur sûre sur laquelle, sans doute, vous comptez beaucoup. Elle est passée presque à côté. Vous avez une explication ?

FSL : Elle vient d’avoir ses 12 ans le 6 juin écoulé. Vous imaginez qu’en grande partie les joueuses qui ont disputé le tournoi ont presque toutes 14 ans. Elles ont disputé leur dernier tournoi JITIC U-14. Que je sache, Richardlyne a fait une très belle expérience puisqu’elle est tombée dans un groupe de haut niveau. Elle a perdu ses deux premiers matchs devant les deux têtes de série avant de gagner le troisième face à une dominicaine. Au tableau de la consolation, elle a battu tout le monde pour s’adjuger ……………………………………………..lire la suite sur leouvelliste.com