Astrologie du jour

BELIER

Amour

Célibataires, c’est dans votre milieu professionnel que vous aurez aujourd’hui le plus de chance de faire une rencontre significative. Vos désirs amoureux les plus fous seront exaucés. Sensuel en diable, vous userez et abuserez de votre pouvoir de séduction sans en être pleinement conscient. Si vous vivez en couple, quelques soucis matériels risquent de provoquer des discussions animées avec votre conjoint ou partenaire.

Argent

Si vous avez des ennuis d’argent, Jupiter en bonne position vous offrira de nombreuses possibilités de vous en sortir. Certes, vous devrez effectuer des démarches, écrire des lettres, contacter des personnes influentes et probablement faire appel à certains de vos amis. Mais n’ayez pas peur de vous lancer dans l’aventure : ce que vous entreprenez cette fois aura toutes les chances d’aboutir.

Santé

Tout ira bien côté santé si vous adoptez une bonne hygiène de vie. Mais ceux d’entre vous qui se laisseront aller à des excès risquent de le payer immédiatement. Excès de table ou de boissons, bien sûr ; mais vie désordonnée et manque de sommeil, voire même sexualité débridée, pourront aussi se retourner contre vous. Un conseil, donc : mangez léger, dormez assez, observez la modération en toute chose, et faites attention aux maladies sexuellement transmissibles.

Travail

Les inspirés, les mystiques trouveront leur compte en cette journée. Les autres natifs du signe connaîtront des sensations inédites ou auront des idées de génie qui leur seront avantageuses sur le plan professionnel. Si les sciences occultes vous intéressent, ce sera bien le moment de vous y mettre ; vous vous découvrirez peut-être des facultés paranormales insoupçonnées et pourriez peut-être en faire un métier.

Citation

Les serments d’amour prouvent son inconstance (proverbe espagnol).

Famille/foyer

Pour la plupart d’entre vous, cette configuration de Saturne n’aura aucune incidence notable. Mais pour quelques-uns, elle pourra avoir un impact sur leurs relations avec un de leurs enfants. Vous qui, par nature, n’aimez guère faire preuve d’autorité, vous devrez cette fois mettre les choses au point et bien expliquer à vos chérubins quelles sont les limites à ne pas dépasser.

Vie sociale

Rien de plus stimulant pour vous que la lutte. Mais n’en abusez pas. Ne prenez pas systématiquement le contre-pied de tout, ne remettez pas sans cesse tout en question : cela finirait par vous desservir.

Nombre chance

128

Clin d’oeil

N’ayez pas vos yeux dans vos poches, vous risquez de rater le coche.

TAUREAU

Amour

Natifs vivant en couple, voilà une bonne journée qui commencera pour vous. Le climat sera à une amélioration très nette de vos relations conjugales. Vous aurez besoin de partager un sentiment de complicité et de tendresse avec votre partenaire. Célibataire, aujourd’hui, la passion jouera un rôle de premier plan, avec de nombreuses péripéties plus ou moins bouleversantes. Vous mènerez un dur combat ; mais si vous triomphez, vous vivrez un amour merveilleux. A vous de ne pas l’étouffer dès sa naissance, de vous abstenir de critiques acerbes.

Argent

Faites preuve d’une extrême prudence aujourd’hui pour ne pas vous laisser gruger. Méfiez-vous particulièrement des gens bien habillés et bien polis qui se présenteront chez vous en se réclamant d’une religion ou d’une congrégation quelconque. Ces « missionnaires » ne chercheront vraiment pas à sauver votre âme – elle n’a d’ailleurs pas besoin d’être sauvée ! – mais essaieront de vous soutirer de l’argent à brève échéance.

Santé

Les astres vous recommandent de consommer aujourd’hui le kiwi, ce petit fruit excessivement riche en vitamine C dont vous avez besoin pour votre tonus. Il n’est pas nécessaire d’en manger plusieurs dans une journée : un seul kiwi apporte la ration quotidienne en vitamine C d’un adulte. Il vaut mieux l’acheter un peu ferme et le conserver au frais pour que ses vitamines ne se perdent pas.

Travail

Le climat solaire vous insufflera la détermination et la ténacité. Qu’il pleuve ou qu’il neige, vous n’hésiterez pas à aller frapper à toutes les portes pour présenter vos projets ou obtenir des appuis financiers. Et cette attitude courageuse ne tardera pas à être récompensée.

Citation

Qui a beaucoup d’argent et pas d’enfants, il n’est pas riche ; qui a beaucoup d’enfants et pas d’argent, il n’est pas pauvre (proverbe chinois).

Famille/foyer

Vous aurez peut-être quelques petits problèmes de voisinage : bruit, animaux, enfants, etc. Préférez le dialogue ou le silence à l’affrontement. Vos voisins se rendent-ils ridicules par leur comportement ? Aucune loi, ni divine ni humaine, ne vous oblige à les imiter !

Vie sociale

Les astres vous mettront un tigre dans le moteur ! Ils vous pousseront à vous extérioriser. Finie votre tendance au cocooning ! Cette fois, vous vous passionnerez pour le monde environnant, vous aurez soif d’apprendre, de vous enrichir. Sortez, rencontrez de nouvelles têtes, suivez des cours du soir, ou partez faire un tour à l’étranger. Vous vous sentirez tout à fait épanoui après.

Nombre chance

983

Clin d’oeil

Veillez à ce que votre bonté naturelle ne fasse pas de vous une vache laitière pour les autres.

GEMEAUX

Amour

Vénus, bien placée pour vous, va ensoleiller vos relations avec votre conjoint ou partenaire. Vous n’aurez pas à vous plaindre de votre vie de couple ! Si vous vivez seul, cette position de Vénus est très prometteuse. Pour nombre d’entre vous, c’est même une rencontre exceptionnelle qui pourrait avoir lieu.

Argent

Uranus sera en aspect favorable. Cela veut dire que votre équilibre financier ne posera en principe aucun problème. Ceci dit, cette configuration de Jupiter, qui constitue un important facteur de chance, peut agir, entre autres, sur le plan financier. Pourquoi, alors, ne pas tenter le sort au jeu ? Qui sait, une bonne surprise est possible.

Santé

Mercure vous incitera à vous dépenser, surtout si votre activité professionnelle vous oblige à rester sédentaire. Il serait nécessaire que vous envisagiez une activité sportive énergique, qui vous aiderait à supprimer le trop-plein de vitalité que vous avez en vous en ce moment.

Travail

Ce n’est pas sur votre lieu de travail habituel que les progrès les plus significatifs se feront le plus ressentir cette fois. En effet, le présent mouvement céleste mettra à l’honneur les petits déplacements, ce qui signifie que c’est sur la route que vous aurez les idées les plus innovantes et que vous rencontrerez les partenaires les plus à même de faire avancer vos projets.

Citation

Les grands bonheurs viennent du ciel, les petites joies viennent des hommes (proverbe chinois).

Famille/foyer

Vous jouerez avec succès la carte de la séduction et de la tendresse avec votre famille et tout spécialement avec vos enfants. Entre eux et vous s’installeront des rapports de profonde compréhension.

Vie sociale

Continuez à cultiver les relations utiles, vous en aurez besoin à plus ou moins brève échéance. Parmi les personnes influentes que vous allez connaître aujourd’hui, certaines devraient s’intéresser de très près à l’un de vos ambitieux projets. Mais pensez à bien évaluer vos relations existantes ; si quelques-unes d’entre elles vous semblent trop encombrantes ou peu dignes de confiance, alors abandonnez-les sans façon.

Nombre chance

274

Clin d’oeil

Ne négligez pas les plaisirs gastronomiques : la sagesse est au fond de la marmite !

CANCER

Amour

En couple, vous vous soucierez de travaux, invitations à dîner et projets de vacances. Vous déborderez d’idées, et votre chéri(e) appréciera toutes vos initiatives concernant la maison et les loisirs. L’accord sera parfait ! Célibataire, il y a de la surprise dans l’air ; mais aurez-vous envie d’aller plus loin ? A vrai dire, rien n’est moins sûr : une attirance passagère ou une amitié amoureuse suffiront à vous combler, au moins pour le moment.

Argent

L’influence de Mercure sera à double tranchant. Vous aurez du flair pour dénicher les bonnes affaires mais vous aurez un peu trop tendance à accorder légèrement votre confiance. Si vous tombez sur des gens sans scrupule, ils en abuseront sans vergogne.

Santé

Seriez-vous capable de renoncer à une habitude détestable ? Si oui, renoncez dès aujourd’hui à la surconsommation de tabac, d’alcool, de café, de plats lourds, etc. Saturne soutiendra votre volonté.

Travail

Vous bénéficierez dans votre travail des coups de chance, de hasard et d’intuitions qui vous aideront énormément. Mais vous aurez un problème de choix dans vos options ; faites-vous conseiller par des spécialistes.

Citation

Ne dis pas tes peines à autrui ; l’épervier et le vautour s’abattent sur le blessé qui gémit (proverbe arabe).

Famille/foyer

Une certaine froideur pourra se manifester dans les rapports que vous entretiendrez avec la proche famille. Les enfants pourront en être la cause, car on vous accusera, à tort ou à raison, de ne pas les élever comme il le faudrait. Il est vrai que par moments les jeunes vous agacent ; mais essayez de les comprendre au lieu de les rabrouer.

Vie sociale

Uranus intensifiera votre désir d’élargir votre champ d’action, votre vision des choses, votre soif de liberté. Vous pourrez cultiver une relation amicale avec une personne énergique, qui vous encouragera à afficher vos convictions, pour vous démarquer de votre milieu professionnel ou de certaines personnes qui exercent des pressions sur vous ou qui vous freinent.

Nombre chance

479

Clin d’oeil

N’accusez pas le sort : il n’a pas mis des bâtons dans vos roues.

LION

Amour

Vous allez entrer dans une journée calme sur le plan conjugal. Vos relations avec votre conjoint ou partenaire seront placées sous le signe du bien-être et de la tendresse. Même si votre vie à deux a connu des difficultés dernièrement, elles devraient désormais être derrière vous. Célibataire, le présent vous intéressera beaucoup plus que l’avenir. Conséquence : vous chercherez à vous brancher presque exclusivement sur des amourettes éphémères. Vous aurez pourtant intérêt à rechercher la stabilité.

Argent

Cette position de Pluton pourra compromettre votre équilibre budgétaire. Mettez-vous dans la tête que l’heure est à la mise en ordre de vos comptes et non aux dépenses décidées impulsivement. Vous parviendrez peut-être ainsi à faire quelques économies.

Santé

Vous vous porterez aussi bien que possible. Votre truc, c’est plutôt le sport, et parfois même, l’entraînement intensif. Très bien ! Mais n’oubliez pas que vos muscles ont aussi besoin de repos. Pour les détendre, rien de tel qu’un massage : classique ou plus exotique, selon vos goûts, dans tous les cas, il vous fera le plus grand bien, sachez-le.

Travail

Votre vie professionnelle va entrer dans une phase plus stable. C’est dans ce domaine que Saturne en mauvais aspect se révélait perturbant, provoquant des changements indépendants de votre volonté ou des perturbations au niveau de votre vie quotidienne. Or, cette configuration est en train de se défaire. Vos perspectives seront donc plus claires et mieux définies.

Citation

Si vous ne pouvez pas être riche, soyez voisin d’un riche (proverbe russe).

Famille/foyer

Le Soleil en cet aspect va vous aider à établir des relations chaleureuses avec les personnes âgées de votre entourage et notamment avec vos parents. Le Soleil protégera aussi vos relations avec vos enfants.

Vie sociale

Le courant passera difficilement avec vos semblables. Un retard risque de s’ensuivre dans vos projets, mais cela ne devrait pas tirer à conséquence. Essayez de détendre l’atmosphère en prenant un peu de recul.

Nombre chance

818

Clin d’oeil

Ne menez pas votre profession au détriment de votre vie sentimentale.

VIERGE

Amour

Célibataire, malgré les inconvénients évidents, vous mélangerez volontiers amour et travail. Certaines femmes du signe en pinceront pour leur patron, voire un de leurs collègues. Et ceux dont la profession bouge beaucoup inventeront mille rendez-vous d’affaires transformés en bal musette ! Si vous êtes déjà lié, vos relations avec votre conjoint ou partenaire seront encore plus sensuelles et passionnées que d’habitude !

Argent

Avec Pluton très puissant dans votre secteur argent, vous devriez vous en sortir haut la main. Vos opérations financières sont promises au succès. Pour une fois, n’hésitez pas à voir grand et à prendre des risques : cela s’avérera payant.

Santé

Vous avez une santé très enviable. Une bonne hygiène de vie, la pratique courante d’un sport et un bon équilibre alimentaire seront les secrets de votre vitalité débordante. Cette fois, face à recrudescence d’activité, vous n’aurez aucune difficulté à fournir les efforts nécessaires.

Travail

Les bons aspects de Mercure provoqueront des changements positifs dans votre vie professionnelle, des propositions de travail qui vous séduiront d’autant plus qu’elles préserveraient assez largement votre indépendance.

Citation

À défaut d’éléphant, on prend le buffle pour l’animal le plus gros (proverbe vietnamien).

Famille/foyer

Risques de problèmes de communication avec des membres de votre famille si vous ne faites pas preuve de tolérance et de compréhension. N’essayez pas d’avoir le dernier mot en tout ; sachez écouter.

Vie sociale

Une discussion animée avec un ami risque fort de tourner au vinaigre. Méfiez-vous ! Cette algarade pourrait finalement provoquer une rupture, et vous seriez malheureux d’en arriver là.

Nombre chance

593

Clin d’oeil

En attendant la chance, concentrez-vous sur un travail routinier.

BALANCE

Amour

Ce qui vous attend pour aujourd’hui, ce sera le bonheur conjugal. Les deux planètes les plus bénéfiques du Zodiaque influenceront les secteurs amour de votre thème : Jupiter, la chance, et Vénus, la déesse de l’amour. Ces planètes seront favorables pour ceux qui vivent à deux, et qui vont consolider leurs liens tant sensuels qu’intellectuels. Célibataire, votre Ciel amoureux affichera des tendances au grand calme, même si tout dernièrement il a été secoué par de violents orages. Peut-être vous restera-t-il encore quelques pas difficiles à franchir.

Argent

Votre situation financière devrait commencer à s’améliorer, et vous aurez en même temps beaucoup de mal à résister aux tentations ruineuses. Cependant, vous serez maintenant plus enclin aux efforts d’économie et d’épargne.

Santé

Vu cet aspect de Jupiter, votre énergie vitale sera excellente, et vous fera enchaîner les activités avec un dynamisme qui fera l’admiration de tous. Si on vous propose de tester une activité sportive ou de partir en voyage, sautez sur l’occasion !

Travail

Un compromis avec vos adversaires serait sans doute préférable à une guerre d’usure que, actuellement, les astres vous déconseillent. Mais vous pourriez vous battre sur un autre terrain.

Citation

Marche en suivant tes pieds, non en suivant tes yeux (proverbe berbère).

Famille/foyer

Vos relations avec votre entourage familial seront placées sous le signe de l’harmonie et de la tendresse. Si un problème surgit, vous n’hésiterez pas à mettre un peu d’eau dans votre vin pour le résoudre rapidement.

Vie sociale

Les influx astraux du jour auront pour effet de vous rendre plus sociable et plus sûr de vous. Résultat : vous aurez aujourd’hui une meilleure compréhension de votre entourage, et vous vous insérerez mieux dans les associations ou les clubs dont vous êtes membre depuis longtemps. Tout cela vous aidera, entre autres, à avoir une vue plus équilibrée de vos problèmes personnels.

Nombre chance

619

Clin d’oeil

Veillez à récupérer les sommes qui vous sont dues, et mettez à jour vos comptes et votre courrier.

SCORPION

Amour

Côté coeur, la journée sera décidément positive. Votre vie de couple vous donnera pleine satisfaction. Célibataire, si vous êtes très amoureux, ce sera le moment ou jamais de déclarer votre flamme à la personne de vos intentions. Un seul point noir dans ce tableau lumineux : soyez prudent sur les routes, un petit accrochage est possible, car vous serez un peu euphorique et distrait.

Argent

Les zones d’argent de votre thème natal ne seront cette fois touchées par aucune influence céleste. Voilà qui vous mettra à l’abri des mauvaises surprises. En contrepartie, cette indifférence du Ciel à l’égard de vos finances ne laisse pas présager d’amélioration notable : inutile, donc, de rêver que vous allez gagner au Loto ou qu’une prime quelconque vous tombe dans le bec ! Contentez-vous de gérer sagement votre budget, et vous parviendrez sans trop d’effort à mettre de côté quelques économies, que vous pourrez bientôt dépenser pour vous faire plaisir.

Santé

Belles perspectives sur le plan santé. Les influx cosmiques de la journée décupleront votre vitalité. Vous vous sentirez en bonne forme physique, ce qui ne manquera pas d’exercer un excellent effet sur votre moral.

Travail

Dans votre métier, vous serez très diplomate, habile. Vous saurez obtenir beaucoup de tout le monde. Et vous pourrez imposer vos décisions ou votre vision des choses.

Citation

Honte à celui qui, imaginant montrer sa fermeté d’âme, refuse de céder (proverbe chinois).

Famille/foyer

Vous essaierez de réaliser votre équilibre dans la vie familiale ; mais ce ne sera pas chose aisée en raison des conflits inévitables qui vous opposeront à certains de vos proches. Ne vous découragez pas !

Vie sociale

Un vent peu favorable soufflera sur vos relations avec les autres. Ne soyez pas trop sûr de vous, car il y aura des risques de malentendus ou d’entraves. Les soutiens qui vous ont été promis pourraient être retirés si vous commettez des maladresses ou des imprudences.

Nombre chance

162

Clin d’oeil

Ne laissez pas le désordre s’installer dans votre vie. Cela risquerait de vous troubler ou de vous freiner.

SAGITTAIRE

Amour

L’entente avec le conjoint ou partenaire connaîtra des ratés. Il y aura des disputes légères, auxquelles les questions pécuniaires ne seront pas étrangères. Mais il n’y aura rien d’irréparable, car vous aurez un vif désir de réussir votre vie sur le plan conjugal, et vous ferez tout ce qui est en votre pouvoir pour y arriver. Célibataire, Si vous êtes seul, votre charme sera très efficace, mais vous hésiterez à vous engager dans une relation amoureuse durable.

Argent

Du fait de cet aspect d’Uranus, vous n’aurez pas toute votre clarté de jugement habituelle cette fois. Abstenez-vous donc de traiter des affaires importantes ou de mener des transactions financières délicates. Vous ne retrouverez votre bonne intuition que dans un jour ou deux.

Santé

Jupiter et le Soleil bien aspectés influenceront votre secteur santé, ce qui vous promet un tonus général en hausse et une assez bonne résistance. Mais attention : étant donné que de nombreuses autres planètes vous contrarient, vous risquez par moments de négliger votre hygiène de vie. Attention surtout à ne pas vous laisser tenter par l’abus d’alcool, qui vous vaudra certes une soirée momentanément joyeuse, mais aussi un lendemain difficile.

Travail

Les aspects négatifs de Pluton pourraient être la cause d’une certaine tendance à l’impulsivité dans la profession. Certains natifs, surtout ceux du deuxième décan, pourraient être tentés de décider individuellement sans consulter leurs supérieurs, ce qui ouvrirait la voie à une faute professionnelle.

Citation

Le doute est la clef de toute connaissance (proverbe arabe).

Famille/foyer

Soutenu par Jupiter, vous serez bien décidé à faire un effort si des heurts continuent à vous opposer à vos parents ou à certains membres de votre famille. Une belle réconciliation devrait clore définitivement la dissension qui infestait l’atmosphère familiale depuis quelque temps.

Vie sociale

Rien ne vous incommode plus que les conflits ou les heurts avec vos amis. Et pourtant cette fois vous risquez un sérieux différend avec l’un d’eux. Videz l’abcès avant qu’il n’ulcère vos relations.

Nombre chance

608

Clin d’oeil

Soyez discret sur vos talents et vos mérites : « Voulez-vous qu’on croie du bien de vous ? N’en dites point » (Pascal).

CAPRICORNE

Amour

L’influence de Neptune dans le secteur amour conjugal pourrait compliquer votre situation de vie à deux. Peur du lendemain ? Interrogations sur votre capacité à vivre en couple ? On dirait que l’heure des remises en question a sonné ! Célibataire, avec cet aspect de Vénus, votre charme sera décuplé et les possibilités de rencontres seront nombreuses. Alors, tout compte fait, c’est plutôt une journée où vous pourrez être audacieux.

Argent

Vous aurez à vous serrer la ceinture ! C’est ce que vous détestez le plus au monde, mais vous ne pourrez guère faire autrement. Alors, oubliez les dépenses somptuaires et évitez absolument les achats à crédit, toujours très dangereux. Et si vous êtes contraint d’effectuer d’importantes transactions financières, en particulier la vente ou l’achat de biens immobiliers, entourez-vous de bons conseillers.

Santé

Les secteurs de votre thème liés à la santé sont influencés par les deux planètes les plus favorables du système solaire, Vénus et Jupiter. Voilà qui vous promet en principe une journée sans histoire sur le plan santé. En principe, mais en principe seulement. Car ces deux astres ont un point faible : l’un comme l’autre incitent à négliger l’hygiène de vie. Trop manger, trop boire et négliger l’exercice physique risquent de se traduire à la longue par des désordres, notamment digestifs.

Travail

Les influx astraux de la journée étant suffisamment bénéfiques, continuez à faire jouer vos relations pour obtenir des avantages substantiels et bien mérités dans votre travail. Il n’y a aucune raison pour que vous restiez sur la touche parce qu’on ne vous a pas remarqué.

Citation

Pesez serment contre serment, et vous pèserez le néant (Shakespeare).

Famille/foyer

Si tout le monde obéit à vos ordres, tout ira bien ! Vous donnerez alors le meilleur de vous-même, en vous mettant en quatre pour résoudre les problèmes de toute votre maisonnée.

Vie sociale

Cet aspect de Neptune pourrait donner naissance à des inimitiés assez virulentes dont certains natifs pourraient être victimes. En fait, bien des natifs, qui sont d’un naturel optimiste et confiant, imaginent généralement très mal qu’ils puissent avoir des ennemis, et il arrive qu’ils s’en rendent compte trop tard, quand leurs ennemis ont déjà eu le temps de leur faire du tort. Soyez donc sur vos gardes.

Nombre chance

970

Clin d’oeil

Invitez chez vous en toute simplicité vos amis et relations.

VERSEAU

Amour

Pour les célibataires, cette journée ne sera pas pour vous celle des grandes passions tumultueuses, mais bien celle des relations calmes et tendres. Pourtant cela n’exclut pas du tout la possibilité de rencontrer le grand amour. Si vous vivez en couple, moins stressé, moins angoissé, vous pourrez faire le point sur votre vie conjugale. Ceux d’entre vous qui envisagent une rupture pourront peser le pour et le contre, et prendre une décision mûrement réfléchie. Et ceux qui viennent de rompre commenceront à se sentir mieux dans leur peau.

Argent

Vous pourriez compter sur l’appui de Jupiter pour voir une nette amélioration de l’état de vos finances. Le coup de chance pure ne devra pas être exclu. Néanmoins, il est plus probable que les rentrées d’argent les plus significatives résulteront de l’exploitation d’une bonne idée.

Santé

L’influence de Pluton dans le secteur santé sera l’indice d’une capacité remarquable de récupération après l’effort ou la maladie. Toutefois, quelques soucis concernant les pieds, les cordes vocales ou le bassin peuvent être à craindre.

Travail

La Lune sera en bel aspect. Cela marquera un sommet dans ce que vous avez entrepris. Vous pourrez prendre des décisions dans le sens de vos intérêts ; et plus vous verrez large et grand, meilleurs seront les résultats et plus vous donnerez de l’élan à vos ambitions.

Citation

De toutes les sciences que l’homme peut et doit savoir, la principale, c’est la science de vivre de manière à faire le moins de mal et le plus de bien possible (L. Tolstoï).

Famille/foyer

Votre vie familiale sera par moments un peu trop envahissante ! Vos proches, parents et enfants surtout, auront besoin de vous, de votre présence, de votre attention, de vos conseils. Et vous ne demanderez qu’à répondre à leurs attentes ! L’ennui, c’est que vous risquez de manquer de temps pour vous consacrer comme vous le souhaiteriez à votre vie personnelle.

Vie sociale

Ne vous isolez pas ; acceptez toutes les invitations : vous en tirerez toujours avantage. Pensez à faire régner une atmosphère de paix autour de vous. Evitez de dresser les gens les uns contre les autres.

Nombre chance

264

Clin d’oeil

Au lieu de chercher en permanence à être présent sur tous les fronts dans votre travail comme dans votre vie privée, apprenez à déléguer.

POISSONS

Amour

Vous aurez besoin, cette fois, de vérifier que votre pouvoir de séduction n’a rien perdu de son efficacité, et vous serez tenté de céder au charme d’une brève aventure. Mais ne croyez pas que cette amourette sera sans conséquence néfaste sur l’équilibre de votre couple. Alors, prudence ! Célibataire, ne vous attendez pas cette fois à des miracles. Seuls quelques solitaires du premier décan, touchés par les aspects de Pluton, pourront s’offrir une envolée passionnelle ; mais ne vous laissez entraîner que si vous aimez l’amour-combat.

Argent

Il serait bon que vous traciez une stricte ligne de conduite en matière de finances, car cette journée risque d’être rude. Ceux qui sont du premier décan seront les plus concernés. Attention aux dépenses excessives pour les plaisirs et les réceptions d’amis, d’autant plus que certains d’entre eux profitent sans vergogne de vos largesses.

Santé

Uranus en cet aspect vous rappellera qu’ « Il faut entretenir la vigueur du corps pour conserver celle de l’esprit » (Vauvenargues). Courir, marcher ou nager, le principal est de bouger et de vous muscler. Travail oblige, si vous êtes sédentaire, il est temps de remettre votre corps en marche. Mais en douceur, bien entendu !

Travail

Vous pourrez rencontrer quelques difficultés dans votre travail. Il est possible que votre situation professionnelle soit momentanément confuse ou instable. Il ne s’agira de rien de grave, mais vous aurez tout de même intérêt à veiller un peu plus attentivement que d’habitude à ce qui se passe dans les coulisses.

Citation

A qui peut se plaindre quelqu’un dont l’adversaire est aussi le juge ? (proverbe arabe).

Famille/foyer

Dans un souci louable d’assurer le bien-être de tous les membres de votre famille, vous aurez tendance à vous montrer autoritaire, voire tyrannique dans votre foyer. Soyez plus souple, plus tolérant, plus conciliant, et vous verrez que tout s’arrangera très vite.

Vie sociale

Mercure en cet aspect vous rappellera que vous avez toujours tendance à vouloir tout régler selon votre seul point de vue. Agir avec un peu moins d’autorité vous concilierait les faveurs de votre entourage.

Nombre chance

489

Clin d’oeil

Ne l’oubliez pas : il est toujours avantageux de retourner sa langue sept fois dans sa bouche avant de prononcer une seule parole.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

Image & sources: horoscopedujour.fr / http://mode.glamourparis.com