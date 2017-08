Éphéméride du jour ….., 7 Août 1944 // Naissance de Syto Cavé, Dramaturge et poète haïtien

7 Août 1944 Naissance de Syto Cavé, Dramaturge et poète haïtien

Après les études au Petit Séminaire-Collège Saint-Martial et au lycée Pétion à Port-au-Prince, il hésite entre des études de droit et de sciences économiques. Influencé par Gabriel Imbert, Cavé s’inscrit de préférence au Conservatoire d’Arts dramatiques à Port-au-Prince. Il y reste quatre ans où il fait ses premiers pas dans les arts dramatiques. Avec Charles-Alexandre Abellard et François Latour, Cavé fonde la Société des Messagers de l’Art, un groupe qui fait des lectures de poésie et du théâtre (français et haïtiens), sur scène et à la radio.

En 1968, Syto Cavé s’exile aux États-Unis avec sa femme, l’écrivaine et peintre Yanick Jean, et s’installe à New York où il reste jusqu’en 1982. Les années newyorkaises sont marquées par plusieurs activités professionnelles. Il occupe, parmi d’autres, un poste dans le programme d’éducation bilingue de la ville. Avec d’autres Haïtiens en exil – Georges Castera, Jacques Charlier, Hervé Denis, Daniel Huttinot, Josaphat-Robert Large et Jean-Marie Roumer – il fonde la troupe de théâtre Kouidor. Pendant une dizaine d’années, cette troupe expérimentale et politisée fera des mises en scène dans diverses universités et salles (e.g., Columbia University, Brooklyn Academy of Music), jouant un répertoire allant de Brecht à Kateb Yacine, d’Ionesco à Césaire. Kouidor est présente à de nombreux festivals, en Martinique, Guadeloupe, France, au Canada et au Festival Latino-américain – participant avec, parmi d’autres, le Living Theatre, Augusto Boal et Gato Barbieri. La troupe explore de nouvelles formes de théâtre.

Syto Cavé est de retour en Haïti en 1982, rejoignant sa deuxième épouse, Régine Charlier. Avec Cayotte Bissainthe, Hervé Denis, Lyonel Trouillot et Pierre-Richard Narcisse, Cavé fonde l’Atelier des Arts et Spectacles (ADASA) à Port-au-Prince en 1983. En 1989, il fonde la compagnie théâtrale Vigie, avec Toto Bissainthe.

Syto Cavé a en son nom plus d’une douzaine de pièces pour la scène, en créole et en français. Elles continuent à être jouées en Haïti, aux États-Unis, en France, en Martinique et en Guadeloupe. En plus d’écrire et de mettre en scène ses propres pièces, il réalise des mises en scènes des œuvres d’autres auteurs, tels que Simone Schwarz-Bart (Ton beau capitaine, 1985-86), Ina Césaire (Rosanie-Soleil, 1987-88) et Claude Innocent (Ce fou d’empereur, 2000). Il vit à Pétion-Ville, où il continue à se consacrer au théâtre et à l’écriture.

Œuvres principales:

Nouvelles:

Le singe du dormeur, récits. Port-au-Prince / Montréal: Editions Regain / Éditions du CIDIHCA, 1999.

Van Cortland Club.New York: Rivarticollection, 2004.

Une rose rouge entre les doigts, récits. Léchelle (France): Zellige, 2011.

Théâtre en français:

Mémoires d’un balai, 1971. Mise en scène par Hervé Denis.

La parole des grands fonds, 1973. Mise en scène par Jacques Charlier.

Le chiffre sept. 1974.

Quelle mort tua l’empereur, 1975. Mise en scène par Jacques Charlier.

Les chants de Mélanie, 1977. Mise en scène par l’auteur.

Théodora. 1977.

Telcide et Duréna (Telcide ak Duréna), écrite en collaboration avec Régine Charlier, 1978. Mise en scène par l’auteur.

L’Amiral. Mise en scène par Hervé Denis.

Maître Carré. 1989.

Songe que fait Sarah, 1990. Mise en scène par l’auteur.

On m’a volé mon corps, 1994. Mise en scène par l’auteur.

Théâtre en créole:

Kavalye polka, 1984.

Brakoupe, 1987. Pièce publiée dans Conjonction 207 (2002): 56-73.

Mèt Katye. 1998.

Brakoupe, plis de lòt pyès teyat kreyòl: Mèt Katye ak Kayvalye Pòlka. Prefas: Lyonel Trouillot. Port-au-Prince: C3 Éditions, 2015.

Poésie:

« Laisser-Passer » / «Lesepase»; « Point final » / « Pwen final ». Conjonction 195 (juillet-août-septembre 1992): 42-43; 62-63.

« Qui de nous a cassé la lampe ? » / « Kiyès ki kase lanp lan ? ». Conjonction 196 (octobre-novembre-décembre 1992): 104-105.

Qui d’un soir. Montréal: CIDIHCA, 2011.

La Cabine jaune. New York: Riv’Art’, 2015.

D’amour à mort / Damou a mò (recueil de chansons). Port-au-Prince: L’Imprimeur II, 2015.

Enregistrements sonores:

Lapèsòn de Syto Cavé: poèmes, chansons et récits créoles composés et interprétés par l’auteur. Montréal: Les Productions Batofou, 1994; disque audio, PB101.

« Fanm lan bèl », « Rendez-vous », « Vive la mort », « Ellipse » et « Je m’en vais », poèmes de Syto Cavé dits par Pierre Brisson sur son disque À voix basse (volume 1). Port-au-Prince: Productions Batofou, 2004.

« Il est des villes », poème de Syto Cavé dit par Pierre Brisson sur son disque À voix basse (volume 2). Port-au-Prince: Pierre J. Brisson, 2006.

Ils ont chanté Syto, CD de 25 chansons de Syto Cavé interprétés par Alan Cavé, Réginald Lubin, Wooly Saint-Louis Jean, Tamara Suffren, Patrick Préval, Vanessa Jacquemin, Françoise Volel, Boulo Valcourt et Ralph Thamar. Musique de Réginald Policard, Wooly Saint-Louis Jean, Boulo Valcourt, Guy Cavé, Ralph Millet, Lionel Ritchie, Mario Canonge. Port-au-Prince: Les Productions Batofou, 2015.

Articles et contributions diverses:

Cavé, Syto avec Sandy Noble Yates et Anthony Phelps. (photos de Carl Hiebert). Paroles et Lumières. Where Light Speaks. Port-au-Prince / Mississauga (Ontario) / Colombus, OH: International Child Care, 1999.

« Entre le corps du pauvre et la mémoire du comédien ». Conjonction 207 (2002): 53-54.

« Une rue au fond du temps ». Une journée haïtienne, textes réunis par Thomas C. Spear. Montréal: Mémoire d’encrier / Paris: Présence africaine, 2007: 233-237.

Cinq poèmes. Anthologie de poésie haïtienne contemporaine, dirigée et présentée par James Noël. Paris: Points, 2015: 97-103.

« Un miroir à Marie ». En amour avec Marie, collectif (dirigé par Emmelie Prophète). Port-au-Prince: L’Imprimeur, 2016: 22-23.

« Si jamais je deviens musicien ». Une enfance haïtienne. Textes recueillis par Guy Régis Jr. Paris: Gallimard: 2017: 17-22.

Textes de Syto Cavé mis en musique:

« Chak jès », sur le disque Ki sa nou ye ? de Réginald Policard. Nouvel Jenerasyon, 2000.

« Foli d’amou » – « Foli Da Mou (Love Sick) », sur le disque Cordes et âme d’Emeline Michel, musique de Boulo Valcourt. Production Cheval De Feu, 2000.

« Fanm Dous Mwen » (avec Lionel Richie), « Vyé Frè » (musique de Tanya St. Val) et « La Pèsonn », trois poèmes, et la partie française de « J’ai besoin de toi ». Poèmes de Syto Cavé, mis en musique et chantés par Alain Cavé sur son disque Collabo’. AC Records, 2004.

« Vilbonè m », « Vi mwen chavire », « Fanm lan bèl », « Mwen renmen w » et « Kilè n ap di ase ? », poèmes de Syto Cavé mis en musique et interprétés par Wooly Saint Louis Jean sur son disque Quand la parole se fait chanson, Port-au-Prince: Productions Batofou, 2005.

« Lakaye » et « Rara yo deyò », poèmes de Syto Cavé mis en musique et interprétés par Wooly Saint Louis Jean sur son disque Eta’n Sinik, 2011.

Sur l’oeuvre de Syto Cavé:

Bellefleur, Pierre Maxwell. « La nouvelle haïtienne – témoin d’une époque ». Écrits d’Haïti: Perspectives sur la littérature haïtienne contemporaine (1986-2006). Nadève Ménard, éd. Paris: Karthala, 2011: 259-269.

Rowell, Charles H. « Syto Cavé » (entretien). Trad. Mohamed B. Taleb-Kyar. Callaloo 15.2 (1992 Spring): 538-39.

Trouillot, Lyonel. « Syto ». Le Testament du mal de mer, précédé de Trois poètes. Port-au-Prince: Presses Nationales d’Haïti, 2004: 15-16.

——————————————————————————————————————————

Aujourd’hui, 7 aout 2017

219ème jour de l’année, 31ème semaine de l’année

149jours avant la fin de l’année

Ce jour était officiellement dénommé jour de l’écluse dans le calendrier républicain français.

Une écluse est un ouvrage d’art hydraulique implanté dans un canal ou un cours d’eau pour le rendre navigable et permettre aux bateaux de franchir des dénivellations.

——————————————————–JOURNEE NATIONALE

Assyriens : journée assyrienne des Martyrs, commémorant le massacre de Simele en 1933.

Colombie : fête de la bataille de Boyacá remportée en 1819 et consacrant l’indépendance de la Grande Colombie.

Côte D’Ivoire : fête de l’indépendance commémorant l’indépendance acquise en 1960.

——————————————————————————————————————JOURNEE INTERNATIONALE

Journée Internationale de l’éducation

En vérité, peu d’infos sur le sujet… Nous vous proposons d’aller faire un tour au 5 octobre pour la Journée Mondiale des enseignantes et des enseignants ou encore au 8 septembre, pour la Journée internationale de l’alphabétisation.

http://www.journee-mondiale.com/178/journee-internationale-de-l-education.htm

——————————————————————————————————————

UN FAIT A RETENIR

7 aout 1888 Dépôt du brevet des portes tournantes

Sur ce brevet figure un schéma de porte divisée en trois compartiments par trois panneaux équidistants tournant autour d’un pivot central. La toute première porte tambour fut installée l’année suivante à l’entrée du restaurant « Rector’s » situé sur Broadway à New York. Van Kannel était à ce point convaincu de l’utilité de sa porte qu’il prévoyait d’en installer partout y compris dans les maisons. C’est pourquoi sa maison et celle de sa mère furent équipées de plus d’une dizaine de portes tournantes. »

——————————————————————————————————————

HAITI

7 Août

1849 Exécution de Céligny Ardouin

Frère cadet de l’historien Beaubrun Ardouin, Céligny Ardouin naquit à l’Anse-à-Veau en 1806. Auto-dictacte, il fut tour à tour député, sénateur, ministre de l’intérieur. Il fut fusillé à la Croix des Bouquets après avoir été accusé de comploter contre le gouvernement de Faustin Soulouque.

7 aout 1911 Leconte lance sa première proclamation

Proclamé chef du pouvoir exécutif deux jours plus tôt, Leconte, du palais national et entouré de ses conseillers, convoqua à l’extraordinaire les chambres législatives en vue d’élire un nouveau chef d’état. Satisfaction lui fut donnée quand le 15 août on fit de lui président de la République.

7 aout 1933 Accord Haïtiano-américain prévoyant le retrait des troupes américaines d’Haiti

——————————————————————————————————————

La Pensée du Jour

«Vivre est la chose la plus rare du monde. La plupart des gens ne font qu’exister.»

Oscar Wilde

———————————————————————————————————————

PRENOM DU JOUR

SAINT-GAETAN mais aussi Donat, Tana…

Au XVIe siècle, il travailla à la réforme de l’Eglise d’Italie, pour préserver son pays du protestantisme. Il mourut à Naples en 1547.

Les Gaétan sont courageux

Leur couleur : l’orangé et leurs chiffres : le 3 et le 8

——————————————————————————————————————————

Aujourd’hui

Lundi 07 Août 2017 Pleine Lune

L’Ere des Lion, comprise entre le 22 juillet et le 21 aout

———————————————————————————————————————

LE CULTUREL CHEZ NOUS

——————————————————————————————————————————-

MIZIK LAKAY

Alan Cavé «lapèson o»

Pour découvrir la musique de Alan Cavé «lapèson o» cliquezsur le lien qui se trouvesurnotre site :

https://www.youtube.com/watch?v=1eg33fq2Cas

Alan Cavé interprète le texte de son père poète, Syto Cavé. Et aujourd’hui, c’est l’anniversaire de cet homme combien important pour la culture haïtienne, chanteur, parolier, diseur, nous lui disons bon rekot kafe.

——————————————————————————————————————————-

LEL | Appel à contributions L’Association Legs et Littérature (Alel) lance un appel à contributions pour le dixième numéro de la revue Legs et Littérature consacré à la thématique «La critique littéraire» à paraître en octobre 2017. Les intéressés peuvent envoyer leur proposition de contribution avant le 31 août à legsetlitterature@venez.fr Plus d’infos : www.legsedition.net

——————————————————————————————————————————

L’actualité du monde, dans le passé

7 aout 1783 Naissance de John Heathcoat, Inventeur d’une machine pour faire de la dentelle

Jeune employé dans la fabrication de bas, il utilisait les machines de l’époque.

C’est alors qu’il eut l’idée de construire ses propres machines.

7 aout 1819 Bataille de Boyacá

La Grande Colombie couvrant le Panama, le Vénézuela, la Colombie, l’Equateur et une partie du Pérou et de la Bolivie actuels, connue jusqu’alors comme la Nouvelle Grenade est devenue indépendante de l’Espagne à la Bataille de Boyacá remportée le 7 août 1819 par les troupes républicaines de Bolivar et Santander.

Le pont représenté ici à une signification particulière. Les troupes espagnoles furent séparées en deux groupes, une sur chaque rive. Alors que la troupe de Bolivar attaquait sur une rive, la troupe de Santander faisait de même sur l’autre rive.

Le colonel José María Barreiro ainsi que 1 600 soldats espagnols furent faits prisonniers.

7 aout 1834 Décès de Joseph-Marie Jacquard, Inventeur du métier à tisser mécanique

Mécanicien né le 7 juillet 1752, il mit au point en 1807, le métier à tisser Jacquard, dit Métier Jacquard. Dans la continuité des travaux de Vaucanson, il avait équipé celui-ci d’un mécanisme sélectionnant les fils de chaîne à l’aide d’un programme inscrit sur des cartes perforées. Il devenait ainsi possible pour un seul ouvrier de manipuler le métier à tisser, au lieu de plusieurs auparavant.

Le métier Jacquard connut un succès international et certains sont encore utilisés de nos jours.

7 aout 1858 Ottawa devient officiellement la capitale de la province du Canada

Dès 1857, la reine Victoria avait pris la décision d’établir la capitale du pays à Ottawa qui avait l’avantage d’être à la frontière du Bas-Canada et du Haut-Canada. La décision finale est prise en ce jour. La construction du parlement prendra plus de 15 ans; ce n’est qu’en 1866 qu’Ottawa accueillera sa première session parlementaire dans un édifice encore inachevé. Le Canada-Uni fera place au Canada le 1er juillet 1867 et Ottawa en sera désormais la capitale.

Fondée en 1826 sur les bords du fleuve dont elle porte le nom par le colonel John By, Ottawa s’appelait Bytown. En 1854 cependant, les autorités décidèrent que Bytown s’appellerait Ottawa d’après le nom donné par les indiens aux rapides du fleuve. La ville est également capitale de l’État de l’Ontario.

7 aout 1876 Naissance de Mata Hari, Danseuse et aventurière

Fusillée comme espionne pendant la Première Guerre mondiale.

Au printemps 1905, à Paris, elle triomphe dans un numéro de danseuse érotique exotique.

Le 2 septembre 1916, elle fit la rencontre (non sollicitée par elle) du capitaine Ladoux, chef des services du contre-espionnage.

Moins d’un an après, le même service du contre-espionnage la fait arrêter. Le procès ne dura qu’une journée et n’établit rien que des secrets de polichinelle mais le verdict est la peine de mort. Elle a été exécutée le 15 octobre 1917.

Au moment où retentit le cri : « Feu ! » pour le peloton elle envoie du bout des doigts un dernier baiser à son avocat.

7 aout 1913 Décès de Samuel Cody, pionnier de l’aviation, pionnier du cerf-volant et de l’aviation

Samuel Franklin Cody est né sur un ranch aux Etats-Unis en 1867. Il a d’abord appris le métier de cowboy c’est-à-dire savoir monter et dresser les chevaux, chasser les buffalos, tirer et jouer du lasso. Il fit partie de spectacles glorifiant le « Wild West ».

Puis en Angleterre, il traversa la Manche à l’aide d’un cerf-volant, voulant prouver que cet engin pourrait servir aux navires.

« Cody devient, dès 1905, le grand ordonnateur des cerfs-volants de l’armée britannique. À Aldershot il va s’employer à produire et amener ses cerfs-volants à un niveau de perfection. Pourtant très vite, le rôle de Cody ne va plus se limiter au strict domaine du cerf-volant. En fait l’armée l’a engagé pour tenter aussi de nouvelles expériences. Le but recherché par Cody et l’état major est de dépasser les limites du cerf-volant et de créer de nouvelles machines pouvant voler librement. »

Il meurt lorsque son nouvel appareil, un hydravion, s’écrase.

7 aout 1955 Sortie du premier radio transitor

Sony qui s’appelait encore Tokyo Telecommunications Engineering met sur le marché (Japon) le premier radio transitor.

Il s’agissait du modèle TR-55.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

Sources: 366jours.free.fr / sudouest.fr / lessignets.fr / fr.news.yahoo.com / alterpresse.org / haiti-reference.com/haitilibre.com/isere-annuaire.com / http://fr.wikipedia.org / http://www.haiticulture.ch / http://www.ephemeride.com / http://www.magicmaman.com/prenom/,adelphe,2006200,10968.asp /