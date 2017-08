Droits humains : Les démarches d’interdiction du mariage homosexuel, un attentat contre la communauté Lgbti en Haïti, selon l’organisation Kouraj Jusqu’où iront les velléités « fascistes » de sénateurs ?

P-au-P, 04 août 2017 [AlterPresse] — Les démarches d’interdiction du mariage homosexuel, par les sénateurs, constituent un attentat contre la communauté Lesbiennes, gays, bisexuels, transsexuels et intersexes (Lgbti) en Haïti, estime l’organisation Kouraj.

En tant qu’instance de l’État, le sénat – qui devrait garantir les droits humains de toute la communauté haïtienne, y compris de ceux des Lgbti – s’est érigé, au contraire, en violateur des droits humains, critique le responsable de l’organisation de défense des droits des Lgbti, Kouraj, Charlot Jeudy, interrogé par l’agence en ligne AlterPresse.

Cette proposition de loi, votée au sénat le mardi 1er août 2017, va à l’encontre des libertés d’expression, d’association et de celle des Lgbti, s’indigne Kouraj.

Le mardi 1er août 2017, sur les 14 sénateurs présents à la séance, seul Pierre-Paul Patrice Dumont a voté contre, alors que Kedelaire Augustin du Parti haïtien tèt kale (Phtk) s’est abstenu.

Kouraj annonce des échanges avec différentes organisations sociales, tant au niveau national qu’international, afin d’utiliser toutes les stratégies possibles pour empêcher le vote de cette proposition de loi homophobe à la chambre des députés.

Le code civil haïtien, le code pénal et le code de procédure pénale sont inadaptés à la réalité actuelle, souligne Kouraj, tout en appelant à une meilleure prise en compte des nouveaux phénomènes sociaux à travers les textes de loi.

« La république d’Haïti est laïque et diversifiée. C’est le devoir des parlementaires de prendre des dispositions de lois, qui mettent tout le monde en sécurité, et de promouvoir les droits de toutes et de tous, y compris ceux des minorités », soutient Kouraj.

L’organisation haïtienne de défense des droits des communautés Lgbti en Haïti exhorte toute la communauté haïtienne, notamment les citoyennes et citoyens, animés par l’esprit démocratique, à faire front commun pour empêcher une éventuelle publication de cette proposition de loi homophobe, susceptible d’encourager de la répression et de nouvelles formes de violence contre les communautés Lgbti en Haïti.

Les parlementaires sont là pour proposer des lois sur des sujets d’intérêt commun et public, d’autant plus que la morale et les pratiques culturelles haïtiennes étaient contre……………………………lire la suite sur alterpresse.org